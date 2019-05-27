المحمدي في مهمة الصعود إلى البريميرليج اليوم

٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٤١ م

أحمد المحمدي

يحتضن ملعب ويمبلي اليوم الأحد في تمام الساعة الرابعة عصرًا، المباراة النهائية في التصفيات التأهيلية المؤهلة إلى الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، بين أستون فيلا وديربي كاونتي، وخسر ديربي مباراتيه أمام أستون فيلا هذا الموسم على أرضه بثلاثية نظيفة وخارج أرضه برباعية نظيفة، بل وفاز أستون فيلا بست مباريات من آخر 9 مواجهات أمام ديربي، وخسر مرة واحدة أتت في شهر ديسمبر من عام 2017، وبالنظر إلى آخر مباراة نهائية شهدت تسجيل الفريقين، كانت فوز وست هام 2-1 على بلاكبول في عام 2012، ومن بعدها لا يسجل سوى فريق واحد في تلك المباراة.

وهذه هي المرة السادسة التي يتواجه فيها أصحاب المركزين الخامس والسادس في المباراة النهائية في التصفيات التأهيلية والأولى منذ عام 2005. ويعد أستون فيلا الذي يتواجد به نجم المنتخب الوطني أحمد المحمدي أول فريق يصل إلى المباراة النهائية موسمين متتاليين منذ أن حقق وست هام نفس الأمر عامي 2004 و2005، وآخر

وهذه هي المرة السادسة التي يتواجه فيها أصحاب المركزين الخامس والسادس في المباراة النهائية في التصفيات التأهيلية والأولى منذ عام 2005.



ويعد أستون فيلا الذي يتواجد به نجم المنتخب الوطني أحمد المحمدي أول فريق يصل إلى المباراة النهائية موسمين متتاليين منذ أن حقق وست هام نفس الأمر عامي 2004 و2005، وآخر مرة فشل فيها فريق مرتين متتاليتين كان ليستر سيتي عامي 1992 و1993.



وخسر أستون فيلا 5 مباريات من آخر 6 لقاءات خاضها في جميع المسابقات على ملعب ويمبلي، وكان الفوز الوحيد في تلك الفترة على حساب ليفربول عام 2015.



وفي حال نجح ديربي في الصعود، فسيكون أقل فريق يصعد إلى البريميرليج بعد حصده 74 نقطة منذ أن صعد كريستال بالاس في موسم 2012- 2013 برصيد 72 نقطة.