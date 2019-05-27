رياضة

المحمدي في مهمة الصعود إلى البريميرليج اليوم

٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٤١ م
أحمد المحمدي
أحمد المحمدي
يحتضن ملعب ويمبلي اليوم الأحد في تمام الساعة الرابعة عصرًا، المباراة النهائية في التصفيات التأهيلية المؤهلة إلى الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، بين أستون فيلا وديربي كاونتي، وخسر ديربي مباراتيه أمام أستون فيلا هذا الموسم على أرضه بثلاثية نظيفة وخارج أرضه برباعية نظيفة، بل وفاز أستون فيلا بست مباريات من آخر 9 مواجهات أمام ديربي، وخسر مرة واحدة أتت في شهر ديسمبر من عام 2017، وبالنظر إلى آخر مباراة نهائية شهدت تسجيل الفريقين، كانت فوز وست هام 2-1 على بلاكبول في عام 2012، ومن بعدها لا يسجل سوى فريق واحد في تلك المباراة.
وهذه هي المرة السادسة التي يتواجه فيها أصحاب المركزين الخامس والسادس في المباراة النهائية في التصفيات التأهيلية والأولى منذ عام 2005. ويعد أستون فيلا الذي يتواجد به نجم المنتخب الوطني أحمد المحمدي أول فريق يصل إلى المباراة النهائية موسمين متتاليين منذ أن حقق وست هام نفس الأمر عامي 2004 و2005، وآخر
اقرأ المزيد
نيوكاسل - ليفربول‎ (2)

خالد آل نهيان يشترى فريق نيوكاسل الإنجليزي

أشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى توصل الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، إلى اتفاق لشراء نادي نيوكاسل الإنجليزي مقابل 350 مليون جنيه إسترليني، ويأتي ذلك في الوقت الذي كان فيه النادي معرضًا لمحاولات الشراء في أكثر من مناسبة سابقة ومن بينها محاولات كل من أماندا ستافيلي وبيتر كينيون، ووفقًا للصحيفة البريطانية، فإن عملية شراء النادي تم توقيعها بالفعل وتم تمريرها إلى البريميرليج، ليسلم بالتالي ملك النادي الحالي مايك أشلي، النادي إلى الملياردير شيخ خالد بين زايد آل نهيان.
الجونة

الإسماعيلي يتسلح بالتاريخ لإسقاط الجونة

يحتضن استاد الجونة، اليوم الاثنين في تمام الساعة العاشرة مساءً، لقاء نادي الجونة أمام نظيره الإسماعيلي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين - الأخيرة - من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر على استاد الجيش بالسويس، انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، حيث أحرز حينها هدفي الجونة أحمد حسن مكي، فيما أحرز هدفي الدراويش بينسون شيلونجو ومحمود متولي، وأدرها الحكم إبراهيم نور الدين، وأشهر حينها 4 بطاقات صفراء، وبطاقة حمراء، واحتسب ركلتي جزاء.
راموس

بيريز يعول على زيدان لإقناع راموس بالبقاء

ارتبط اسم قائد ريال مدريد، سيرجيو راموس، بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي، وذلك بسبب شعور المدافع الإسباني البالغ من العمر 33 عامًا، بالشكوك التي تحيط بمستقبله في قلعة سانتياجو بيرنابيو بعد الموسم المخيب للآمال الذي قدمه ريال مدريد في الموسم المنقضي، والذي خرج منه خالي الوفاض دون التتويج بأي لقب، بعد توديع دوري أبطال أوروبا مبكرًا من دور الـ16 أمام أياكس الهولندي، واحتلال المركز الثالث في الدوري الإسباني، إلى جانب الخروج من نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على يد الغريم برشلونة.
اقرأ المزيد من الأخبار
دربى-كونتى

ديربي كاونتي يتأهل لنهائي تصفيات البريميرليج

انتزع ديربي كاونتي بطاقة التأهل إلى نهائي التصفيات التأهيلية للدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تغلبه على مضيفه ليدز يونايتد، بأربعة أهداف مقابل هدفين، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على ملعب «ايلاند رود»، في إياب الدور قبل النهائي للتصفيات. ونجح ديربي كاونتي تحت قيادة أسطورة تشيلسي فرانك لامبارد، في تحويل هزيمته بمباراة الذهاب على ملعب برايد بارك بهدف دون رد، ليحقق المفاجأة ويضرب موعدًا مع أستون فيلا في نهائي التصفيات يوم 27 مايو الجاري على ملعب «ويمبلي».
احمد-المحمدي‎

أستون فيلا إلى نهائي تصفيات البريميرليج

تأهل أستون فيلا إلى نهائي ملحق التصفيات المؤهلة للدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما انتزع فوزًا غاليًا من أمام مضيفه وست بروميتش ألبيون، بركلات الترجيح (4- 3) خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب «ذا هاوثورنس» في إياب الدور نصف النهائي من التصفيات التأهيلية. وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة بفوز وست بروميتش الذي يضم بين صفوفه النجم المصري أحمد حجازي، بهدف دون رد، ليلجأ الفريقان لركلات الجزاء التي حسمها المصري أحمد المحمدي.
أحمد -حجازى

حجازي يصطدم بالمحمدي لحسم التأهل للبريميرليج

يستقبل وست بروميتش ألبيون اليوم الثلاثاء نظيره أستون فيلا في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب ذا هاوثورنس، في إياب نصف نهائي التصفيات التأهيلية إلى الدوري الإنجليزي، وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين منذ أيام بفوز أستون فيلا على ملعبه بنتيجة 2-1، وبالنظر إلى التاريخ نجد أن 16 فريقًا من آخر 18 فريقًا فازوا بمباراة الذهاب في نصف النهائي، تأهلوا إلى المباراة النهائية، وكان الاستثناء ديربي كاونتي الموسم الماضي أمام فولهام وليستر سيتي في موسم 2012- 2013 أمام واتفورد.
وست-بروميتش ‎

بسبب الشماتة.. وست بروميتش يُعاير ستوك سيتي

أظهر الحساب الرسمي لنادي ستوك سيتي الإنجليزي، على موقع التواصل الاجتماعي، "تويتر"، سعادته بخسارة وست بروميتش أمام أستون فيلا، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال المواجهة التي شهدت مشاركة الثنائي المصري أحمد حجازي وأحمد المحمدي، ويقام لقاء الإياب بين الفريقين يوم الثلاثاء، على أن يواجه المتأهل منهما الفائز من مواجهتي ليدز يونايتد وديربي كاونتي، ولم يصمت حساب وست بروميتش الذي رد بقوة على تغريدة ستوك رغم أن الصفحة حذفت التغريدة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org