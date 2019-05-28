دعاء اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان المبارك

تحرير:باهر القاضى ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

فانوس رمضان

فى مثل تلك الأيام، العشر الأواخر، يجتهد الصائمون فى الدعاء والتقرب للمولى عز وجل بالأعمال الصالحة، وذلك لنيل ثواب ومكانة ليلة القدر، والتى ورد التماسها فى العشر الأواخر، فعن عائشة رضِيَ اللهُ عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: "تَحرُّوا لَيلةَ القَدْرِ في الوتر من العَشرِ الأواخِرِ من رمضانَ"، ففى اليوم الثالث والعشرين، يستحب قراءة هذا الدعاء: "اللّهُمَّ اغْسِلني فيهِ مِنَ الذُّنُوبِ، وطَهِّرْني فيهِ مِنَ العُيُوب، وامْتَحِنْ قَلبي فيهِ بتَقْوى القُلُوب، يامُقيلَ عَثَراتِ المُذنبين".

ومن الأدعية المستحبة فى رمضان: "اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، وأجرنا فيه من عقوبتك ونيرانك، وجُدْ علينا بفضلك ورحمتك ومغفرتك وامتنانك، وهب لنا ما وهبته لأوليائك، واجعلنا ممّن وفرت له أقسامه فأسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه، برحمتك يا أرحم الراحمين! اللهم اجعلنا عند ختمه من الفائزين، وعند الثّواب