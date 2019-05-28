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دعاء اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان المبارك

تحرير:باهر القاضى ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
فانوس رمضان
فانوس رمضان
فى مثل تلك الأيام، العشر الأواخر، يجتهد الصائمون فى الدعاء والتقرب للمولى عز وجل بالأعمال الصالحة، وذلك لنيل ثواب ومكانة ليلة القدر، والتى ورد التماسها فى العشر الأواخر، فعن عائشة رضِيَ اللهُ عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: "تَحرُّوا لَيلةَ القَدْرِ في الوتر من العَشرِ الأواخِرِ من رمضانَ"، ففى اليوم الثالث والعشرين، يستحب قراءة هذا الدعاء: "اللّهُمَّ اغْسِلني فيهِ مِنَ الذُّنُوبِ، وطَهِّرْني فيهِ مِنَ العُيُوب، وامْتَحِنْ قَلبي فيهِ بتَقْوى القُلُوب، يامُقيلَ عَثَراتِ المُذنبين".
ومن الأدعية المستحبة فى رمضان: "اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، وأجرنا فيه من عقوبتك ونيرانك، وجُدْ علينا بفضلك ورحمتك ومغفرتك وامتنانك، وهب لنا ما وهبته لأوليائك، واجعلنا ممّن وفرت له أقسامه فأسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه، برحمتك يا أرحم الراحمين! اللهم اجعلنا عند ختمه من الفائزين، وعند الثّواب
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ارتفاع جديد في الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس الأربعاء

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن ترتفع درجات الحرارة، غدا الأربعاء، على جميع الأنحاء، بينما يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء، وعلى خليج السويس ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف لمترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة لمضطربة وارتفاع الموج من مترين لمترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
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امتحان الفيزياء يقسم طلاب أولى ثانوي: أين العدل؟

أدى طلاب الصف الأول الثانوي امتحان نهاية العام في مادة االفيزياء، اليوم الثلاثاء، وتباينت آراء الطلاب حول صعوبة امتحان الفيزياء، إذ أكدوا أنه تضمن 17 جزئية منها 10 جزئيات عبارة عن اختيار من متعدد و7 أسئلة مقالية، مشيرين إلى أن نماذج الامتحانات غير موحدة داخل اللجنة الواحدة، حيث جاءت أسئلة بعض نماذج الامتحانات صعبة والبعض الآخر سهلة في مستوى الطالب فوق المتوسط، وأبدوا استيائهم من عدم توحيد نماذج أسئلة الامتحان، بحجة أنه يقضي على مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الطلاب.
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72 مشروع «صرف ومياه» بـ5.1 مليار جنيه في القليوبية

تفقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، محطة مياه سرياقوس بمحافظة القليوبية، والتى تم تنفيذها على مساحة 34 ألف م2، وتستعد حاليا لإجراء تجارب التشغيل وتبلغ طاقتها الإنتاجية 145 ألف م3/يوم، وتعمل بنظام الديناساند (نظام مرشح الرمل الديناميكى)، والذى يتميز بتوفير وحدات المروقات والمرشحات الموجودة بالنظام التقليدي لخدمة نحو مليون نسمة بقرى (محطة القوات المسلحة - سرياقوس - عزب سرياقوس الغربية - عرب العيايدة - الجبل الأصفر - القلج - سندوة - المنايل - كفر حمزة).
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السكة الحديد تعلن تأخيرات قطارات 23 رمضان

أعلنت هيئة السكة الحديد عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة اليوم الأربعاء نظرا لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير، وذكرت في بيان، أن متوسط تأخيرات القطارات على خط القاهرة/الإسكندرية 40 دقيقة، وخط القاهرة/أسيوط 35 دقيقة، أسيوط/أسوان 35 دقيقة، على خط بنها/بورسعيد 45 دقيقة، وخط طنطا/المنصورة/دمياط مدة 25 دقيقة.. واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب عن هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات.
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