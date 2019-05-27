نقص مياه الشرب بالسويس في طلب إحاطة بالبرلمان

تحرير:أحمد جاد ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٥٢ م

مياه الشرب

تقدم طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء حول استمرار معاناة أهالي السويس من نقص مياه الشرب. وقال النائب، إن هذه المعاناة تؤثر تأثيرا بالغا على حياتهم وخاصة في رمضان، والذي يزيد الاحتياج فيه إلى الماء، مستنكرا عدم تحرك المسؤولين لحل الأزمة حتى الآن. وأكد متولي، أن انقطاع الماء يؤثر على نشاط المحال التجارية وبشكل خاص محال المأكولات والمشروبات والتي يعد انقطاع المياه بمثابة وقف حال لها، كما يعرضهم والأهالي لابتزاز البعض ممن يبيعون المياه بمقابل كبير، استغلالا لحاجة الناس.

وأشار النائب إلى أنه سبق وتقدم بطلب إحاطة لحل المشكلة في أقرب وقت، بالإضافة إلى شكاوى الأهالي المتكررة، إلا أن أحدا لم يتحرك، ولم نشعر بأي تقدم ملموس، ويستمر انقطاع المياه بالمدن المختلفة في السويس بالساعات وأحيانا بالأيام، مطالبا بحل السبب الرئيسي في المشكلة لمنع تكرارها، وتطوير شبكة مياها لشرب بالمحافظة