رياضة

الإسماعيلي يتسلح بالتاريخ لإسقاط الجونة

٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٥٤ م
الجونة
الجونة
يحتضن استاد الجونة، اليوم الاثنين في تمام الساعة العاشرة مساءً، لقاء نادي الجونة أمام نظيره الإسماعيلي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين - الأخيرة - من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر على استاد الجيش بالسويس، انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، حيث أحرز حينها هدفي الجونة أحمد حسن مكي، فيما أحرز هدفي الدراويش بينسون شيلونجو ومحمود متولي، وأدرها الحكم إبراهيم نور الدين، وأشهر حينها 4 بطاقات صفراء، وبطاقة حمراء، واحتسب ركلتي جزاء.
ويحتل الجونة بقيادة مديره الفني حمادة صدقي، المركز الرابع عشر، في جدول ترتيب الدوري، برصيد 36 نقطة، جمعها من 32 مباراة، فاز في 8 وتعادل في 12 وخسر في 12، وسجل الفريق 36 هدفًا فيما استقبلت شباكه 50 هدفًا. في المقابل يحتل الإسماعيلي، بقيادة مديره الفني المؤقت محمود جابر، المركز السابع، في جدول ترتيب
اقرأ المزيد
الاهلى -والمقاولون (3)

نص خطاب تأجيل مواجهة الأهلي والمقاولون في الدوري

حصلت «التحرير» على نسخة من نص الخطاب الذي أرسله مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، لناديي الأهلي والمقاولون، بشأن تأجيل مباراتهما التي كان مقررا لها مساء غدٍ الثلاثاء، ضمن الجولة الـ33 من منافسات الدوري الممتاز، حيث استقر مجلس الجبلاية على تأجيل اللقاء لأجل غير مسمى، وذلك قبل ساعات من عقد الاجتماع الطارئ لمجلس الاتحاد، لمناقشة مصير مسابقة الدوري الممتاز، بعد اعتراض عدد من الأندية على مواعيد الجولة الأخيرة للدوري، وعلى رأسها أندية الأهلي وبتروجيت وحرس الحدود.
فرحة-المصرى (3)

المصري يسعى لعبور كمين الداخلية في الدوري

يحتضن استاد الجيش بالسويس، اليوم الاثنين في تمام الساعة العاشرة مساءً، لقاء نادي الداخلية أمام نظيره المصري البورسعيدي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين - الأخيرة - من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة على استاد هيئة قناة السويس، انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، حيث أحرز حينها هدف الفريق البورسعيدي محمد عبد اللطيف جريندو، فيما أحرز هدف الداخلية حسام سلامة من ضربة جزاء، وأدرها الحكم إبراهيم نور الدين، وأشهر حينها 6 بطاقات صفراء.
نادى-طلائع -الجيش

الطلائع يسعى لتكرار فوز الدور الأول أمام المقاصة

يحتضن استاد جهاز الرياضة العسكرى، اليوم الإثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً، لقاء نادي مصر للمقاصة ونظيره طلائع الجيش، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين (الأخيرة) من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018- 2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة على استاد جهاز الرياضة العسكرى، انتهى بفوز طلائع الجيش بهدف نظيف أحرزه أحمد سامي، وأداره الحكم محمد عادل، وأشهر حينها 3 بطاقات صفراء، وكان يقود الفريق الفيومي فنيا طلعت يوسف.
اقرأ المزيد من الأخبار
الاهلى-والاسماعيلى (2)

الإسماعيلي يستعد اليوم للجونة بعد تعادله مع الأهلي

يبدأ فريق الإسماعيلي، في العاشرة مساء اليوم الخميس، استعداداته لمواجهة الجونة المقرر لها الإثنين المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الـ34 من بطولة الدوري الممتاز، ورفض الجهاز الفني للدراويش منح لاعبيه راحة سلبية عقب التعادل مع الأهلي، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأربعاء، على ملعب برج العرب، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثامنة عشرة من عمر الدوري الممتاز، وتقدم الأهلي بهدف المغربي وليد أزارو، في الدقيقة 73، لكن الإسماعيلي تعادل في الدقيقة 84 عن طريق كريم بامبو.
الاهلى-الاسماعيلى (1)

أرقام من تاريخ مواجهات الأهلي والإسماعيلي

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره الإسماعيلي، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ18 من منافسات الدوري الممتاز، ويدخل المارد الأحمر المباراة وهو في المركز الأول برصيد 73 نقطة، بينما يحتل الدراويش المركز السابع برصيد 41 نقطة. التقى الفريقان في بطولة الدوري الممتاز في 114 مباراة، والكلمة العليا في تاريخ لقاءات الفريقين كانت للأهلي، حيث فاز الأحمر على الإسماعيلي في 59 مباراة، وكان التعادل حاضرًا في 33 مباراة، وحقق الأخير الفوز في 22 مباراة.
جهاد-جريشة

معروف حكما للاتحاد وإنبي.. وجريشة للإنتاج والدراويش

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن أسماء حكام مباريات، اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، حيث من المقرر أن تقام 5 مواجهات، وستلعب جميعها في تمام الساعة العاشرة مساء، ومن المقرر أن يواجه نادي مصر للمقاصة نظيره النجوم، من جانبه سيحل إنبي ضيفًا ثقيلا على الاتحاد السكندري، ويستضيف الجونة المقاولون العرب، بينما سيخرج الإسماعيلي لمواجهة الإنتاج الحربي، فيما يحتضن استاد الجيش بالسويس لقاء المصري البورسعيدي أمام حرس الحدود.
المقاولون-العرب-محمد-طلعت

المقاولون العرب ضيفًا ثقيلا على الجونة في الدوري

يحتضن استاد الجونة، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، لقاء نادي الجونة ونظيره المقاولون العرب، ضمن مواجهات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018- 2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين انتهى بفوز ذئاب الجبل بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة، وسجل رباعية المقاولون (أحمد الشيمي- أحمد علي- إبراهيم عادل- محمد سمير)، بينما سجل هدفي الجونة (إسلام رشدي- شيسوم شيكاتارا)، على استاد المقاولون العرب.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org