الإسماعيلي يتسلح بالتاريخ لإسقاط الجونة

٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٥٤ م

الجونة

يحتضن استاد الجونة، اليوم الاثنين في تمام الساعة العاشرة مساءً، لقاء نادي الجونة أمام نظيره الإسماعيلي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين - الأخيرة - من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر على استاد الجيش بالسويس، انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، حيث أحرز حينها هدفي الجونة أحمد حسن مكي، فيما أحرز هدفي الدراويش بينسون شيلونجو ومحمود متولي، وأدرها الحكم إبراهيم نور الدين، وأشهر حينها 4 بطاقات صفراء، وبطاقة حمراء، واحتسب ركلتي جزاء.

ويحتل الجونة بقيادة مديره الفني حمادة صدقي، المركز الرابع عشر، في جدول ترتيب الدوري، برصيد 36 نقطة، جمعها من 32 مباراة، فاز في 8 وتعادل في 12 وخسر في 12، وسجل الفريق 36 هدفًا فيما استقبلت شباكه 50 هدفًا. في المقابل يحتل الإسماعيلي، بقيادة مديره الفني المؤقت محمود جابر، المركز السابع، في جدول ترتيب

ويحتل الجونة بقيادة مديره الفني حمادة صدقي، المركز الرابع عشر، في جدول ترتيب الدوري، برصيد 36 نقطة، جمعها من 32 مباراة، فاز في 8 وتعادل في 12 وخسر في 12، وسجل الفريق 36 هدفًا فيما استقبلت شباكه 50 هدفًا.



في المقابل يحتل الإسماعيلي، بقيادة مديره الفني المؤقت محمود جابر، المركز السابع، في جدول ترتيب الدوري، برصيد 42 نقطة، جمعها من 32 مباراة، فاز في 10 وتعادل في 12 وخسر في 10، وسجل الفريق 29 هدفًا فيما استقبلت شباكه 33 هدفًا.



وتشير الأرقام إلى أن الجونة والإسماعيلي، تواجها من قبل في 8 مباريات، فاز الدراويش في 4، وفاز الجونة في 2، وتعادلا في 2، وسجل الإسماعيلي 14 هدفًا، فيما سجل الجونة 14 هدفًا.

