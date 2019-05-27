رياضة

خالد آل نهيان يشترى فريق نيوكاسل الإنجليزي

٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٥٤ م
نيوكاسل
نيوكاسل
أشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى توصل الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، إلى اتفاق لشراء نادي نيوكاسل الإنجليزي مقابل 350 مليون جنيه إسترليني، ويأتي ذلك في الوقت الذي كان فيه النادي معرضًا لمحاولات الشراء في أكثر من مناسبة سابقة ومن بينها محاولات كل من أماندا ستافيلي وبيتر كينيون، ووفقًا للصحيفة البريطانية، فإن عملية شراء النادي تم توقيعها بالفعل وتم تمريرها إلى البريميرليج، ليسلم بالتالي ملك النادي الحالي مايك أشلي، النادي إلى الملياردير شيخ خالد بين زايد آل نهيان.
ويعد شيخ خالد بين زايد آل نهيان، ابن عم الشيخ منصور المالك الحالي لنادي مانشستر سيتي وأحد أفراد العائلة الملكية في أبو ظبي. وسبق وأن فشل آل نهيان في محاولته العام الماضي لشراء نادي ليفربول مقابل 2 مليار جنيه إسترليني. وحاول أشلي بيع نيوكاسل أكثر من مرة بعد شرائه لهذا النادي في عام 2007، وقال أشلي
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الإسماعيلي يتسلح بالتاريخ لإسقاط الجونة

يحتضن استاد الجونة، اليوم الاثنين في تمام الساعة العاشرة مساءً، لقاء نادي الجونة أمام نظيره الإسماعيلي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين - الأخيرة - من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر على استاد الجيش بالسويس، انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، حيث أحرز حينها هدفي الجونة أحمد حسن مكي، فيما أحرز هدفي الدراويش بينسون شيلونجو ومحمود متولي، وأدرها الحكم إبراهيم نور الدين، وأشهر حينها 4 بطاقات صفراء، وبطاقة حمراء، واحتسب ركلتي جزاء.
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المحمدي في مهمة الصعود إلى البريميرليج اليوم

يحتضن ملعب ويمبلي اليوم الأحد في تمام الساعة الرابعة عصرًا، المباراة النهائية في التصفيات التأهيلية المؤهلة إلى الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، بين أستون فيلا وديربي كاونتي، وخسر ديربي مباراتيه أمام أستون فيلا هذا الموسم على أرضه بثلاثية نظيفة وخارج أرضه برباعية نظيفة، بل وفاز أستون فيلا بست مباريات من آخر 9 مواجهات أمام ديربي، وخسر مرة واحدة أتت في شهر ديسمبر من عام 2017، وبالنظر إلى آخر مباراة نهائية شهدت تسجيل الفريقين، كانت فوز وست هام 2-1 على بلاكبول في عام 2012، ومن بعدها لا يسجل سوى فريق واحد في تلك المباراة.
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بيريز يعول على زيدان لإقناع راموس بالبقاء

ارتبط اسم قائد ريال مدريد، سيرجيو راموس، بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي، وذلك بسبب شعور المدافع الإسباني البالغ من العمر 33 عامًا، بالشكوك التي تحيط بمستقبله في قلعة سانتياجو بيرنابيو بعد الموسم المخيب للآمال الذي قدمه ريال مدريد في الموسم المنقضي، والذي خرج منه خالي الوفاض دون التتويج بأي لقب، بعد توديع دوري أبطال أوروبا مبكرًا من دور الـ16 أمام أياكس الهولندي، واحتلال المركز الثالث في الدوري الإسباني، إلى جانب الخروج من نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على يد الغريم برشلونة.
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اصابة-صلاح‎ (3)

حارس نيوكاسل يكشف عن ذعره بسبب إصابة صلاح

تحدث حارس نيوكاسل مارتن دوبرافكا عن اصطدامه بنجم المنتخب الوطني محمد صلاح، الذي تسبب في إصابته في الرأس ليخرج من مباراة ليفربول ونيوكاسل مصابًا، وذلك بعد تسجيله الهدف الثاني في المباراة للريدز، وانفراده بصدارة هدافي الدوري برصيد 22 هدفًا، وتحوم الشكوك حول لحاقه بموقعة برشلونة الإسباني غدًا في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وأشار الحارس السلوفاكي إلى شعوره بالفزع عند رؤية صلاح ساقطًا على الأرض لا يتحرك، وما زاد من فزعه هو عدم رد صلاح على مدافع نيوكاسل فابيان شار عندما ذهب للاطمئنان عليه.
نيوكاسل - ليفربول‎ (3)

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على نيوكاسل

أقيمت اليوم 5 مباريات ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث حقق بورنموث الفوز على توتنهام بهدف دون رد واكتسح فريق وستهام يونايتد ضيفه ساوثهامتون بثلاثية نظيفة وفاوز وولفرهامبتون على فولهام بهدف دون رد، كما فاز فريق كريستال بالاس على مضيفه كارديف سيتية بثلاثة أهداف مقابل هدفين وهي النتيجة ذاتها التي فاز بها فريق ليفربول على نيوكاسل في ختام مباريات اليوم، بينما كان فريق إيفرتون قد فاز على بيرنلي بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء الجمعة في افتتاح مباريات الجولة ذاتها.
نيوكاسل - ليفربول‎ (2)

ليفربول يتمسك بالأمل الأخير بفوز صعب على نيوكاسل

انتزع ليفربول فوزًا صعبًا من أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ37 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. بهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 94 نقطة في صدارة البريميرليج، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي لكن للأخير مباراة إضافية أمام ليستر بعد غد الاثنين. بدأ الريدز اللقاء بهجوم متتالي بحثًا عن التقدم للسيطرة مبكرًا، في ظل دفاع قوي من أصحاب الأرض، وتحقق له ما أراد في الدقيقة 13 عن طريق فان دايك برأسية قوية مستغلًا عرضية الكسندر أرنولد من ركلة ركنية.
مانشستر سيتي - ليفربول (4)

هل يشهد البريميرليج مباراة فاصلة للمرة الأولى؟

من المتوقع أن يتواصل الصراع الساخن بين ليفربول ومانشستر سيتي على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، حتى اليوم الأخير من الموسم، وربما يستمر الصراع لأبعد من ذلك، حسب النتائج التي ستتحقق في آخر جولتين، والوضع الحالي هو تصدر السيتي بفارق نقطة عن الريدز، ويتمتع بفارق أهداف يصل إلى 4 أهداف، وفي حال تساوى الفريقين في النقاط مع نهاية الموسم، ستحسم هوية البطل بفارق الأهداف، وإذا تساوى الفريقان في فارق الأهداف، سيتم النظر إلى عدد الأهداف التي سجلها كل فريق، ولكن ماذا إذا تساوى الفريقان أيضًا في ذلك الأمر؟
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