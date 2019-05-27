خالد آل نهيان يشترى فريق نيوكاسل الإنجليزي

٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٥٤ م

نيوكاسل

أشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى توصل الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، إلى اتفاق لشراء نادي نيوكاسل الإنجليزي مقابل 350 مليون جنيه إسترليني، ويأتي ذلك في الوقت الذي كان فيه النادي معرضًا لمحاولات الشراء في أكثر من مناسبة سابقة ومن بينها محاولات كل من أماندا ستافيلي وبيتر كينيون، ووفقًا للصحيفة البريطانية، فإن عملية شراء النادي تم توقيعها بالفعل وتم تمريرها إلى البريميرليج، ليسلم بالتالي ملك النادي الحالي مايك أشلي، النادي إلى الملياردير شيخ خالد بين زايد آل نهيان.

ويعد شيخ خالد بين زايد آل نهيان، ابن عم الشيخ منصور المالك الحالي لنادي مانشستر سيتي وأحد أفراد العائلة الملكية في أبو ظبي. وسبق وأن فشل آل نهيان في محاولته العام الماضي لشراء نادي ليفربول مقابل 2 مليار جنيه إسترليني. وحاول أشلي بيع نيوكاسل أكثر من مرة بعد شرائه لهذا النادي في عام 2007، وقال أشلي

ويعد شيخ خالد بين زايد آل نهيان، ابن عم الشيخ منصور المالك الحالي لنادي مانشستر سيتي وأحد أفراد العائلة الملكية في أبو ظبي.



وسبق وأن فشل آل نهيان في محاولته العام الماضي لشراء نادي ليفربول مقابل 2 مليار جنيه إسترليني.



وحاول أشلي بيع نيوكاسل أكثر من مرة بعد شرائه لهذا النادي في عام 2007، وقال أشلي الذي يمتلك شركة سبورتس ديركت البريطانية لبيع الملابس الرياضية بالتجزئة في أكتوبر الماضي، بأنه لم يتلق أي عروض لشراء النادي.



يذكر أن نيوكاسل نجح في البقاء في الدوري الإنجليزي في الموسم المنقضي، بعدما حل في المركز الـ13 بقيادة مدربه الإسباني رافا بينيتز، ويسعى للمنافسة على المقاعد الأوروبية الموسم المقبل.