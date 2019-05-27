رياضة

صراع بنكهة أهلاوية بين «نجوم رمضان» و«إنبي ماهر»

٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٥٧ م
إنبي
إنبي
يحتضن استاد بترو سبورت في التجمع الخامس، اليوم الاثنين في تمام الساعة العاشرة مساءً، لقاء نادي النجوم أمام نظيره إنبي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين - الأخيرة - من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر على استاد بترو سبورت، انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث أحرز حينها هدف الفريق البترولي اوداة أوندوريودي، فيما أحرز هدف النجوم محمود فتح الله من ضربة جزاء، وأدارها الحكم هشام الفلال، وأشهر حينها 5 بطاقات صفراء، وبطاقة حمراء، واحتسب ركلة جزاء.
ويتذيل نادي النجوم بقيادة مديره الفني رمضان السيد نجم الأهلي السابق، جدول ترتيب الدوري، حيث يأتي الفريق في المركز الثامن عشر (الأخير)، برصيد 25 نقطة، جمعها من 33 مباراة، فاز في 5 وتعادل في 10 وخسر في 18، وسجل الفريق 29 هدفًا فيما استقبلت شباكه 45 هدفًا. في المقابل يحتل نادي إنبي، بقيادة مديره الفني
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الاهلى -والمقاولون (3)

نص خطاب تأجيل مواجهة الأهلي والمقاولون في الدوري

حصلت «التحرير» على نسخة من نص الخطاب الذي أرسله مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، لناديي الأهلي والمقاولون، بشأن تأجيل مباراتهما التي كان مقررا لها مساء غدٍ الثلاثاء، ضمن الجولة الـ33 من منافسات الدوري الممتاز، حيث استقر مجلس الجبلاية على تأجيل اللقاء لأجل غير مسمى، وذلك قبل ساعات من عقد الاجتماع الطارئ لمجلس الاتحاد، لمناقشة مصير مسابقة الدوري الممتاز، بعد اعتراض عدد من الأندية على مواعيد الجولة الأخيرة للدوري، وعلى رأسها أندية الأهلي وبتروجيت وحرس الحدود.
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المصري يسعى لعبور كمين الداخلية في الدوري

يحتضن استاد الجيش بالسويس، اليوم الاثنين في تمام الساعة العاشرة مساءً، لقاء نادي الداخلية أمام نظيره المصري البورسعيدي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين - الأخيرة - من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة على استاد هيئة قناة السويس، انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، حيث أحرز حينها هدف الفريق البورسعيدي محمد عبد اللطيف جريندو، فيما أحرز هدف الداخلية حسام سلامة من ضربة جزاء، وأدرها الحكم إبراهيم نور الدين، وأشهر حينها 6 بطاقات صفراء.
نادى-طلائع -الجيش

الطلائع يسعى لتكرار فوز الدور الأول أمام المقاصة

يحتضن استاد جهاز الرياضة العسكرى، اليوم الإثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً، لقاء نادي مصر للمقاصة ونظيره طلائع الجيش، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين (الأخيرة) من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018- 2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة على استاد جهاز الرياضة العسكرى، انتهى بفوز طلائع الجيش بهدف نظيف أحرزه أحمد سامي، وأداره الحكم محمد عادل، وأشهر حينها 3 بطاقات صفراء، وكان يقود الفريق الفيومي فنيا طلعت يوسف.
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الزمالك-المقاصة (10)

إنبي يبحث عن الثأر من المقاصة بعد رباعية الدور الأول

يحتضن استاد بترو سبورت بالتجمع الخامس، لقاء نادي إنبي أمام نظيره مصر للمقاصة، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول الذي أقيم بين الفريقين بفوز الفريق الفيومي بأربعة أهداف لثلاثة، حيث أحرز رباعية المقاصة جون أنطوني (هاتريك) ومحمد دبش، فيما أحرز ثلاثية إنبي أوداة أوندوريودي (هدفين) وحمدي فتحي، على استاد المقاولون العرب، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشرة، وكان يقود إنبي حينها خالد متولي، فيما كان يقود المقاصة طلعت يوسف.
فرحة-لعيبة-النادى-الاهلى (2)

بعد فوز الأهلي على إنبي.. تعرف على جدول ترتيب الدوري

حقق فريق الأهلي فوزًا ثمينًا على نظيره إنبي، بهدفين نظيفين، سجلهما حسين الشحات ومروان محسن، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس، على ملعب استاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الجولة الثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع المارد الأحمر رصيده إلى 73 نقطة في صدارة جدول ترتيب المسابقة المحلية، بفارق 7 نقاط عن الزمالك الذي يحتل المركز الثاني ونفس فارق النقاط عن بيراميدز الثالث، وفي المقابل تجمد رصيد الفريق البترولي عند 36 نقطة، وظل في المركز التاسع بفارق نقطتين عن أقرب مراكز الهبوط.
جهاد-جريشة

معروف حكما للاتحاد وإنبي.. وجريشة للإنتاج والدراويش

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن أسماء حكام مباريات، اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، حيث من المقرر أن تقام 5 مواجهات، وستلعب جميعها في تمام الساعة العاشرة مساء، ومن المقرر أن يواجه نادي مصر للمقاصة نظيره النجوم، من جانبه سيحل إنبي ضيفًا ثقيلا على الاتحاد السكندري، ويستضيف الجونة المقاولون العرب، بينما سيخرج الإسماعيلي لمواجهة الإنتاج الحربي، فيما يحتضن استاد الجيش بالسويس لقاء المصري البورسعيدي أمام حرس الحدود.
مصر-المقاصة

المقاصة يسعى لاستدراج النجوم في المقاولون العرب

يحتضن استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، لقاء نادي مصر للمقاصة ونظيره النجوم، ضمن مواجهات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018- 2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين انتهى بفوز الفريق الفيومي بهدفين نظيفين، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة، على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، حيث سجل هدفي مصر للمقاصة إيريك تراوري وصلاح عاشور، وكان يقود الفريق الفيومي حينها طلعت يوسف، بينما كان أحمد سامي مدربًا للنجوم.
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