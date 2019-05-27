صراع بنكهة أهلاوية بين «نجوم رمضان» و«إنبي ماهر»

٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٥٧ م

إنبي

يحتضن استاد بترو سبورت في التجمع الخامس، اليوم الاثنين في تمام الساعة العاشرة مساءً، لقاء نادي النجوم أمام نظيره إنبي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين - الأخيرة - من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر على استاد بترو سبورت، انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث أحرز حينها هدف الفريق البترولي اوداة أوندوريودي، فيما أحرز هدف النجوم محمود فتح الله من ضربة جزاء، وأدارها الحكم هشام الفلال، وأشهر حينها 5 بطاقات صفراء، وبطاقة حمراء، واحتسب ركلة جزاء.

ويتذيل نادي النجوم بقيادة مديره الفني رمضان السيد نجم الأهلي السابق، جدول ترتيب الدوري، حيث يأتي الفريق في المركز الثامن عشر (الأخير)، برصيد 25 نقطة، جمعها من 33 مباراة، فاز في 5 وتعادل في 10 وخسر في 18، وسجل الفريق 29 هدفًا فيما استقبلت شباكه 45 هدفًا. في المقابل يحتل نادي إنبي، بقيادة مديره الفني

ويتذيل نادي النجوم بقيادة مديره الفني رمضان السيد نجم الأهلي السابق، جدول ترتيب الدوري، حيث يأتي الفريق في المركز الثامن عشر (الأخير)، برصيد 25 نقطة، جمعها من 33 مباراة، فاز في 5 وتعادل في 10 وخسر في 18، وسجل الفريق 29 هدفًا فيما استقبلت شباكه 45 هدفًا.



في المقابل يحتل نادي إنبي، بقيادة مديره الفني علي ماهر نجم الأهلي الأسبق، المركز التاسع، في جدول ترتيب الدوري، برصيد 39 نقطة، جمعهم من 33 مباراة، فاز في 9 وتعادل في 12 وخسر في 12، وسجل الفريق 38 هدفًا فيما استقبلت شباكه 41 هدفًا.



وتشير الأرقام إلى أن رمضان السيد واجه إنبي من قبل في 3 مواجهات (فاز 1 - تعادل 1 - خسر 1)، كما أن رمضان السيد واجه علي ماهر في لقاء، تغلب خلاله علي ماهر.

