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الوزير يتفقد الكوبري البديل لخزان أسوان:2 مليار جنيه

تحرير:عوض سليم ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٥٧ م
جولة وزير النقل في أسوان
جولة وزير النقل في أسوان
قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إنه يتم حاليا أعمال الرفع المساحي وتحديد المسار لموقع إنشاء الكوبري البديل لكوبري خزان أسوان القديم، يعقبها مرحلة أعمال التصميمات، مشيرًا إلى أن توجيهات القيادة السياسية بالانتهاء من هذا المشروع خلال عامين. وأضاف "الوزير" خلال جولة تفقدية رفقة محافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم، واللواء سعيد حجازى نائب المحافظ، لموقع الكوبرى البديل، إلى أن هذا المحور يبلغ تكلفته الإجمالية 2 مليار جنيه، حيث سيساهم إنشاؤه فى الربط بطريق أسوان القاهرة الغربي الجاري تطويره والذي سيكون جزءا من محور الإسكندرية - كيب تاون.
وتأتى هذه الزيارة الثانية خلال أسبوعين لموقع الكوبرى، وأوضح وزير النقل، أن الكوبرى البديل لكوبرى خزان أسوان، يصل طوله إلى 4.5 كيلو وعرضه 30 مترا بواقع 3 حارات فى كل اتجاه، كما أن جزءا من هذا المحور سيعلو النيل و يبلغ طوله 320 مترا. من ناحية أخرى تفقد وزير النقل، ومحافظ أسوان مشروع رفع كفاءة الطريق الصحراوى
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مسجد-الرويعى‎ (3)

مسجد الرويعي.. استراحة التجار والمسافرين بالموسكي

يحتاج الوصول إليه تخطى الزحام الشديد والشوارع الضيقة، وممرات الباعة الجائلين، حيث يقع مسجد الرويعى داخل إحدى حارات سوق الرويعى، بمنطقة الموسكى الشهيرة بمحافظة القاهرة، تحمل جدران المسجد تاريخا يبلغ عمره مئات السنين، تقف مئذنته شامخة وسط ما تبقى من مبانى الموسكى القديمة، تحيط به البضائع من كل اتجاه، ويقف أمامه مباشرة ضريح الشيخ أحمد الرويعى، يستقبل التجار والباعة الجائلين والزبائن والسكان فى أى وقت، بل قد يتخذه بعض المسافرين كاستراحة قصيرة من عناء السفر، ويأتى له محبو التاريخ والآثار لزيارته ومحاولة السؤال عن تاريخه، الذى لا يعرفه كثيرون.
ختان-الإناث

الأمم المتحدة تشيد بمحاولات مصر لإنهاء ختان الإناث

أشاد مكتب الأمم المتحدة في مصر بالخطوات الإيجابية والمشجعة، والتي تأتي تجديدا للدعوة إلى العمل من أجل عقد اجتماعي لإنهاء ختان الإناث في مصر، مشيرا إلى أنه في 20 مايو الجاري، عقد المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة أول اجتماع لفريق العمل الوطني للقضاء على ظاهرة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، ويتألف فريق العمل من ممثلين عن جميع الوزارات المعنية بالإضافة إلى المجتمع المدني وشركاء التنمية، جاء ذلك في بيان وزعه المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، اليوم الإثنين.
اكياس-البلاستيك-في-البحر

احتفالا بيوم إفريقيا.. الشباب يجمعون 8.5 طن بلاستيك

جمعت مؤسسة "شباب بتحب مصر" وشركاؤها في الجزائر والمغرب ونيجيريا ومصر، 8.5 طن من المخلفات البلاستيكية، في إطار حملة تهدف إلى الحد من استخدام البلاستيك تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة، وذلك احتفالا بيوم إفريقيا، وبمشاركة 215 متطوعا. وأوضح المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، في بيان له، اليوم الإثنين، أنه انطلقت في مصر، الحملة للمرة الثانية على التوالي من أسوان، بمشاركة أعضاء مؤسسة "شباب بتحب مصر"، و50 متطوعا، ونجحوا في إزالة نحو 2 طن من المخلفات البلاستيكية، أمس السبت.
عداد-الكهرباء (2)

كيف ستتأثر أسعار السلع بزيادة الكهرباء أول يوليو؟

زيادة أسعار الكهرباء، والتي أعلن وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، الأسبوع الماضي، والتي قُدرت بـ 14.9% على كافة شرائح الاستهلاك، على أن تُطبق تلك الزيادة فعليا مطلع يوليو المقبل، تزامنًا مع العام المالي الجديد 2019/ 2020، وسيكون لها توابع على زيادة أسعار عدد من السلع سواء كانت الأساسية أو غير الأساسية، وهو ما دفع عدد من المتخصصين في شؤون التجارة والصناعة، للكشف مبكرًا عن الزيادة المتوقعة في أسعار بعض السلع، بخلاف توقعهم ركودا في حركة بيع تلك السلع، جراء زيادة أسعار الكهرباء.
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إعادة تشكيل مجلس إدارة المركز الطبي بالسكة الحديد

ترأس الفريق كامل الوزير، وزير النقل، اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة المركز الطبى لسكك حديد مصر، حيث تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية فى 31/12/2018، وكذلك المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية فى نفس التاريخ وتقرير المراقب المالى بالإضافة إلى المصادقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة ليتكون من 5 أعضاء متضمنا رئيس مجلس الإدارة بدلا من 7 أعضاء مع الموافقة على تعيين الدكتور عاطف إمام رئيسا وعضوا منتدبا لمجلس إدارة الشركة.
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الوزير: تشغيل 116 قطارًا إضافيًا خلال عطلة عيد الفطر

أعلن وزير النقل الفريق كامل الوزير، تشغيل 10 قطارات إضافية في الاتجاهين بمناسبة عيد الفطر بدءا من يوم 28 مايو الحالى إلى يوم 10 يونيو المقبل؛ لاستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين إلى الوجه القبلي خلال فترة عيد الفطر المبارك، وإضافة عربات علاوة على القطارات المكيفة المدرجة بجدول التشغيل الطبيعى، مضيفًا أن إجمالي التشغيل الإضافي المقرر من القطارات والعربات العلاوة خلال إجازة عيد الفطر المبارك يتضمن تشغيل 116 قطارًا إضافيًا بالإضافة إلى 490 عربة علاوة بإجمالى حوالى 139 ألف مقعد إضافى خلال عطلة عيد الفطر المبارك.
الفريق كامل الوزير - وزير النقل

الوزير يلتقي الشركات المنفذة لطريق بنها المنصورة

عقد الفريق كامل الوزير اجتماعا موسعا مع الشركات المنفذة لأعمال تطوير ورفع كفاءة طريق بنها - المنصورة بطول 73 كم، وأعمال تنفيذ عدد 5 كبارى علوية على الطريق وهى كبارى (كفر شكر وصهرجت وبشلا وطنامل واسنيت) بتكلفة إجمالية 1.2 مليار جنيه، وذلك لدفع معدلات التنفيذ خاصة مع الكثافة المرورية العالية بالطريق. حضر اللقاء رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، ورئيس الشركة القابضة للطرق والكباري والنقل البري، وخلال الاجتماع تم استعراض معدلات التنفيذ للقطاعات الأربعة للطريق وكذلك معدلات تنفيذ الكباري.
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وزير النقل: بدء إنشاء كوبرى خزان أسوان البديل

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إنه تم تسليم موقع العمل في لكوبري البديل لخزان أسوان، باعتبار أن كوبرى الخزان القديم سيتم منع الحركة المرورية عليه بداية من عام 2021، إذ يحتاج خزان أسوان التاريخي -والذي يعود لعام 1898- إلى أعمال الصيانة، وأنه يجب أن يكون هناك كوبري بديل، في ظل أن الكوبري القديم المار على جسم الخزان، أصبح لا يتحمل الحمولات الكبيرة، متابعا أنه وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتهاء من المحور البديل لكوبري خزان أسوان، خلال 24 شهرا فقط، معتبرا أن ذلك يعد تحدى جديد.
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