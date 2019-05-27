الوزير يتفقد الكوبري البديل لخزان أسوان:2 مليار جنيه

تحرير:عوض سليم ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٥٧ م

جولة وزير النقل في أسوان

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إنه يتم حاليا أعمال الرفع المساحي وتحديد المسار لموقع إنشاء الكوبري البديل لكوبري خزان أسوان القديم، يعقبها مرحلة أعمال التصميمات، مشيرًا إلى أن توجيهات القيادة السياسية بالانتهاء من هذا المشروع خلال عامين. وأضاف "الوزير" خلال جولة تفقدية رفقة محافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم، واللواء سعيد حجازى نائب المحافظ، لموقع الكوبرى البديل، إلى أن هذا المحور يبلغ تكلفته الإجمالية 2 مليار جنيه، حيث سيساهم إنشاؤه فى الربط بطريق أسوان القاهرة الغربي الجاري تطويره والذي سيكون جزءا من محور الإسكندرية - كيب تاون.

وتأتى هذه الزيارة الثانية خلال أسبوعين لموقع الكوبرى، وأوضح وزير النقل، أن الكوبرى البديل لكوبرى خزان أسوان، يصل طوله إلى 4.5 كيلو وعرضه 30 مترا بواقع 3 حارات فى كل اتجاه، كما أن جزءا من هذا المحور سيعلو النيل و يبلغ طوله 320 مترا. من ناحية أخرى تفقد وزير النقل، ومحافظ أسوان مشروع رفع كفاءة الطريق الصحراوى