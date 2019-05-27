انفجار «كابل» كهرباء بسبب الأحمال في جامعة الزقازيق

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٥٨ م

صورة أرشيفية

تسببت زيادة الأحمال في انفجار كابل كهرباء بمبنى كلية «العلوم» بجامعة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، اليوم الاثنين، فيما تبين أن الكابل يربط الكلية وكلية الطب البشري، حيث جرت السيطرة على الحريق وإخماده دون سقوط ضحايا أو مصابين. البداية كانت بتلقي اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بكابل كهرباء بمبنى كلية العلوم، جامعة الزقازيق، واصل بين كليتي العلوم والطب البشري.

جرى السيطرة على الحريق وإخماده، وبالفحص تبين انفجار الكابل بسبب زيادة الأحمال، فيما لم يُسفر الحريق عن حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3026 إداري ثانٍ الزقازيق لسنة 2019. وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، برئاسة المستشار إسلام الحديدي، رئيس نيابة ثانٍ الزقازيق، وإشراف