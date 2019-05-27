جريمة

انفجار «كابل» كهرباء بسبب الأحمال في جامعة الزقازيق

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٥٨ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تسببت زيادة الأحمال في انفجار كابل كهرباء بمبنى كلية «العلوم» بجامعة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، اليوم الاثنين، فيما تبين أن الكابل يربط الكلية وكلية الطب البشري، حيث جرت السيطرة على الحريق وإخماده دون سقوط ضحايا أو مصابين. البداية كانت بتلقي اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بكابل كهرباء بمبنى كلية العلوم، جامعة الزقازيق، واصل بين كليتي العلوم والطب البشري.
جرى السيطرة على الحريق وإخماده، وبالفحص تبين انفجار الكابل بسبب زيادة الأحمال، فيما لم يُسفر الحريق عن حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3026 إداري ثانٍ الزقازيق لسنة 2019. وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، برئاسة المستشار إسلام الحديدي، رئيس نيابة ثانٍ الزقازيق، وإشراف
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انتحار عاطل بسبب ضيق الحال والمخدرات في الإسكندرية

أقدم شاب "عاطل" فى العقد الثاني من العمر، على الانتحار مستخدماً حبلا وعلقه بمدخل العقار وشنق نفسه، وذلك بمحل سكنه بمنطقة السيوف شرق محافظة الإسكندرية؛ لمروره بحالة نفسية سيئة نتيجة مروره بضائقة مالية شديدة، وتعاطي المخدرات، حيث استيقظ أفراد عائلته ولاحظت والدته تغيبه عن المنزل وخرجت للبحث عنه فوجدته معلقاً فى حبل ملفوف حول رقبته يتدلى من جنش بأعلى السقف بمدخل العقار محل سكنه بالعنوان المشار إليه، وتبين أنه تخلص من حياته ولم تتهم أسرته أى شخص بالتسبب فى وفاته بهذه الطريقة.
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«هنرمي خروف ميت».. إحالة قاتلي مالكة حضانة للجنايات

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ضبط 274 متهما في مداهمات أمنية بأبو النمرس

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فحص 15 مشتبه بهم وإزالة 289 حالة تعد في الهرم

أعدت إدارة شرطة المرافق في الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية دائرة قسم الأهرام، وذلك حرصًا على المظهر الحضاري، دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، باعتبارها مقصدا سياحيا هاما، وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ شئونها.
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حريق يلتهم مركزا لتجارة الدواجن بالعاشر من رمضان

نشب حريق هائل بأحد مراكز تجارة وتوزيع الدواجن المُجمدة بمدينة العاشر من رمضان، حيث التهمت النيران محتويات المركز بالكامل، بما فيها مئات الدواجن الحية، حيث بلغت الخسائر نحو مائتي وخمسين ألف جنيه، قبل أن يتم السيطرة على النيران وإخمادها بواسطة سيارات الحماية المدنية، برئاسة المقدم عبد الحميد أبو فول، رئيس الحماية بالعاشر، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات برئاسة المستشار أحمد حمدي، رئيس نيابة العاشر، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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بسبب الحرارة.. انفجار كابينة مقطورة بالعاشر من رمضان

انفجرت كابينة سيارة نقل ثقيل بمقطورة، بطريق «بنها- العاشر من رمضان» بمحافظة الشرقية، بسبب ارتفاع في درجات الحرارة، وأخطرت النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد حمدي، رئيس نيابة العاشر من رمضان، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية. تلقى اللواء إيهاب لمعي، حكمدار الجنوب بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عاطف شعبان مساعد مدير أمن الشرقية لفرقة العاشر من رمضان، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق في «كابينة» سيارة نقل ثقيل بمقطورة بالطريق الدائري الإقليمي «بنها- العاشر من رمضان» بالقرب من مدينة العاشر من رمضان.
غرق

كان بيغسل التوك توك.. مصرع شاب غرقا في ترعة بالشرقية

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«امضي لافضحك».. السجن لعاطل صور جاره عاريا بالشرقية

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