الطلائع يسعى لتكرار فوز الدور الأول أمام المقاصة

٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٥٩ م

طلائع الجيش

يحتضن استاد جهاز الرياضة العسكرى، اليوم الإثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً، لقاء نادي مصر للمقاصة ونظيره طلائع الجيش، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين (الأخيرة) من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018- 2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة على استاد جهاز الرياضة العسكرى، انتهى بفوز طلائع الجيش بهدف نظيف أحرزه أحمد سامي، وأداره الحكم محمد عادل، وأشهر حينها 3 بطاقات صفراء، وكان يقود الفريق الفيومي فنيا طلعت يوسف.

ويحتل نادي مصر للمقاصة بقيادة مديره الفني المؤقت جمال عمر، المركز السادس في جدول ترتيب الدوري، برصيد 45 نقطة، جمعها من 33 مباراة، فاز في 12 وتعادل في 9 وخسر في 12، وسجل الفريق 33 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 35 هدفًا. في المقابل يحتل نادي طلائع الجيش، بقيادة مديره الفني البلجيكي لوك إيميل، المركز الثامن

ويحتل نادي مصر للمقاصة بقيادة مديره الفني المؤقت جمال عمر، المركز السادس في جدول ترتيب الدوري، برصيد 45 نقطة، جمعها من 33 مباراة، فاز في 12 وتعادل في 9 وخسر في 12، وسجل الفريق 33 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 35 هدفًا.



في المقابل يحتل نادي طلائع الجيش، بقيادة مديره الفني البلجيكي لوك إيميل، المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري، برصيد 40 نقطة، جمعها من 33 مباراة، فاز في 10 وتعادل في 10 وخسر في 13، وسجل الفريق 40 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 38 هدفًا.



وتشير الأرقام إلى أن مصر للمقاصة واجه طلائع الجيش في 5 مباريات، فاز الفريق الفيومي في 2، وتعادل في 2، وخسر لقاءً، وسجل المقاصة في شباك الجيش 8 أهداف، وسجل الطلائع في شباك المقاصة 8 أهداف.

