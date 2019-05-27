رياضة

الطلائع يسعى لتكرار فوز الدور الأول أمام المقاصة

٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٥٩ م
طلائع الجيش
طلائع الجيش
يحتضن استاد جهاز الرياضة العسكرى، اليوم الإثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً، لقاء نادي مصر للمقاصة ونظيره طلائع الجيش، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين (الأخيرة) من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018- 2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة على استاد جهاز الرياضة العسكرى، انتهى بفوز طلائع الجيش بهدف نظيف أحرزه أحمد سامي، وأداره الحكم محمد عادل، وأشهر حينها 3 بطاقات صفراء، وكان يقود الفريق الفيومي فنيا طلعت يوسف.
ويحتل نادي مصر للمقاصة بقيادة مديره الفني المؤقت جمال عمر، المركز السادس في جدول ترتيب الدوري، برصيد 45 نقطة، جمعها من 33 مباراة، فاز في 12 وتعادل في 9 وخسر في 12، وسجل الفريق 33 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 35 هدفًا. في المقابل يحتل نادي طلائع الجيش، بقيادة مديره الفني البلجيكي لوك إيميل، المركز الثامن
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الاهلى -والمقاولون (3)

نص خطاب تأجيل مواجهة الأهلي والمقاولون في الدوري

حصلت «التحرير» على نسخة من نص الخطاب الذي أرسله مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، لناديي الأهلي والمقاولون، بشأن تأجيل مباراتهما التي كان مقررا لها مساء غدٍ الثلاثاء، ضمن الجولة الـ33 من منافسات الدوري الممتاز، حيث استقر مجلس الجبلاية على تأجيل اللقاء لأجل غير مسمى، وذلك قبل ساعات من عقد الاجتماع الطارئ لمجلس الاتحاد، لمناقشة مصير مسابقة الدوري الممتاز، بعد اعتراض عدد من الأندية على مواعيد الجولة الأخيرة للدوري، وعلى رأسها أندية الأهلي وبتروجيت وحرس الحدود.
فرحة-المصرى (3)

المصري يسعى لعبور كمين الداخلية في الدوري

يحتضن استاد الجيش بالسويس، اليوم الاثنين في تمام الساعة العاشرة مساءً، لقاء نادي الداخلية أمام نظيره المصري البورسعيدي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين - الأخيرة - من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة على استاد هيئة قناة السويس، انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، حيث أحرز حينها هدف الفريق البورسعيدي محمد عبد اللطيف جريندو، فيما أحرز هدف الداخلية حسام سلامة من ضربة جزاء، وأدرها الحكم إبراهيم نور الدين، وأشهر حينها 6 بطاقات صفراء.
الزمالك-وانبي (6)

صراع بنكهة أهلاوية بين «نجوم رمضان» و«إنبي ماهر»

يحتضن استاد بترو سبورت في التجمع الخامس، اليوم الاثنين في تمام الساعة العاشرة مساءً، لقاء نادي النجوم أمام نظيره إنبي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين - الأخيرة - من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر على استاد بترو سبورت، انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث أحرز حينها هدف الفريق البترولي اوداة أوندوريودي، فيما أحرز هدف النجوم محمود فتح الله من ضربة جزاء، وأدارها الحكم هشام الفلال، وأشهر حينها 5 بطاقات صفراء، وبطاقة حمراء، واحتسب ركلة جزاء.
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الاهلى-والاسماعيلى (2)

صدمة جديدة من لجنة المسابقات للنادي الأهلي

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، اليوم الأحد، إقامة مباراة مصر المقاصة وطلائع الجيش في إطار الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز، في الساعة العاشرة من مساء غد الإثنين، باستاد جهاز الرياضة العسكري بدلا من ستاد المقاولون العرب. ووفقا للجدول المعلن من لجنة المسابقات، قبل أزمة البيان الذي أصدره مجلس إدارة الأهلي، وأعلن خلاله عدم استكمال مبارياته في الدوري إلا في حالة انتهاء مباريات المسابقة قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية، تقام غدا، 4 مباريات هي: مصر المقاصة مع طلائع الجيش، الداخلية مع المصري، الجونة مع الإسماعيلي، النجوم مع انبي.
طلعت-يوسف

طلعت يوسف: لن أستمر مع الاتحاد بعد مواجهة سموحة

شدد طلعت يوسف المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندري أن وجوده على رأس القيادة الفنية لسيد البلد تكليف لا يمكن رفضه رغم صعوبة موقف الفريق في جدول ترتيب الدوري، خاصة بعد الخسارة الكبيرة أمس أمام طلائع الجيش بأربعة أهداف مقابل لاشيء. وأكد طلعت أن مهمته مع الاتحاد مؤقتة لمدة عشرة أيام فقط وسيرحل عن الفريق بعد انتهاء مباراة سموحة بالجولة الأخيرة للدوري موضحاً أنه لن يستمر مع الفريق بالموسم المقبل. وتولى طلعت يوسف مهمة تدريب الفريق السكندري عقب استقالة حلمي طولان المدير الفني السابق للاتحاد بعد الهزيمة الثقيلة أمام الجيش برباعية نظيفة.
الاتحاد-السكندرى

طلائع الجيش يستضيف زعيم الثغر في الدوري

يحتضن استاد جهاز الرياضة العسكري، لقاء نادي طلائع الجيش أمام نظيره الاتحاد السكندري، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول الذي أقيم بين الفريقين انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث أحرز لزعيم الثغر خالد قمر، فيما أحرز للطلائع مصطفى محمد، على استاد الإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشرة، بقيادة الحكم محمود عاشور الذي أشهر بطاقتين صفراوين لثنائي سيد البلد محمود شعبان وخالد قمر.
اسلام-جمال-ووليد-سليمان

إسلام جمال يقترب من العودة إلى الزمالك

كشف مصدر بنادي الزمالك، إن مسئولي النادي استقروا على إعادة إسلام جمال مدافع فريق طلائع الجيش مطلع الموسم المقبل من جديد بعد انتهاء إعارته لصفوف طلائع الجيش بنهاية الموسم الجاري، حيث أكد المصدر أن مسئولي الزمالك اثنوا على مستوى اللاعب مع فريق الجيش في الموسم الجاري ونجاحه في إثبات نفسه وتقديم أداء رائع وهو ما دفعهم لاتخاذ قرار بالاستفادة منه خلال الموسم المقبل في ظل الخبرات التي اكتسبها اللاعب ما يعد اضافة لدفاع الزمالك خلال الموسم المقبل في حالة عودة اللاعب بشكل رسمي.
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