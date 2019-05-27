المصري يسعى لعبور كمين الداخلية في الدوري

٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٣ م

المصري البورسعيدي

يحتضن استاد الجيش بالسويس، اليوم الاثنين في تمام الساعة العاشرة مساءً، لقاء نادي الداخلية أمام نظيره المصري البورسعيدي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين - الأخيرة - من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة على استاد هيئة قناة السويس، انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، حيث أحرز حينها هدف الفريق البورسعيدي محمد عبد اللطيف جريندو، فيما أحرز هدف الداخلية حسام سلامة من ضربة جزاء، وأدرها الحكم إبراهيم نور الدين، وأشهر حينها 6 بطاقات صفراء.

ويحتل الداخلية، المركز السابع عشر، في جدول ترتيب الدوري، برصيد 27 نقطة، جمعهم من 33 مباراة، فاز في 4 وتعادل في 15 وخسر في 14، وسجل الفريق 34 هدفًا فيما استقبلت شباكه 49 هدفًا. في المقابل يحتل المصري البورسعيدي، بقيادة مديره الفني إيهاب جلال، المركز الرابع، في جدول ترتيب الدوري، برصيد 49 نقطة، جمعها

ويحتل الداخلية، المركز السابع عشر، في جدول ترتيب الدوري، برصيد 27 نقطة، جمعهم من 33 مباراة، فاز في 4 وتعادل في 15 وخسر في 14، وسجل الفريق 34 هدفًا فيما استقبلت شباكه 49 هدفًا.



في المقابل يحتل المصري البورسعيدي، بقيادة مديره الفني إيهاب جلال، المركز الرابع، في جدول ترتيب الدوري، برصيد 49 نقطة، جمعها من 33 مباراة، فاز في 11 وتعادل في 16 وخسر في 6، وسجل الفريق 42 هدفًا فيما استقبلت شباكه 38 هدفًا.



وتشير الأرقام إلى أن المصري البورسعيدي واجه الداخلية، في 10 مواجهات، فاز المصري في 4 مواجهات، وخسر في 2، وتعادل في 4، وسجل المصري خلالها 16 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 12 هدفًا.

