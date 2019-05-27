رياضة

المصري يسعى لعبور كمين الداخلية في الدوري

٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٣ م
المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي
يحتضن استاد الجيش بالسويس، اليوم الاثنين في تمام الساعة العاشرة مساءً، لقاء نادي الداخلية أمام نظيره المصري البورسعيدي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين - الأخيرة - من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة على استاد هيئة قناة السويس، انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، حيث أحرز حينها هدف الفريق البورسعيدي محمد عبد اللطيف جريندو، فيما أحرز هدف الداخلية حسام سلامة من ضربة جزاء، وأدرها الحكم إبراهيم نور الدين، وأشهر حينها 6 بطاقات صفراء.
ويحتل الداخلية، المركز السابع عشر، في جدول ترتيب الدوري، برصيد 27 نقطة، جمعهم من 33 مباراة، فاز في 4 وتعادل في 15 وخسر في 14، وسجل الفريق 34 هدفًا فيما استقبلت شباكه 49 هدفًا. في المقابل يحتل المصري البورسعيدي، بقيادة مديره الفني إيهاب جلال، المركز الرابع، في جدول ترتيب الدوري، برصيد 49 نقطة، جمعها
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الاهلى -والمقاولون (3)

نص خطاب تأجيل مواجهة الأهلي والمقاولون في الدوري

حصلت «التحرير» على نسخة من نص الخطاب الذي أرسله مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، لناديي الأهلي والمقاولون، بشأن تأجيل مباراتهما التي كان مقررا لها مساء غدٍ الثلاثاء، ضمن الجولة الـ33 من منافسات الدوري الممتاز، حيث استقر مجلس الجبلاية على تأجيل اللقاء لأجل غير مسمى، وذلك قبل ساعات من عقد الاجتماع الطارئ لمجلس الاتحاد، لمناقشة مصير مسابقة الدوري الممتاز، بعد اعتراض عدد من الأندية على مواعيد الجولة الأخيرة للدوري، وعلى رأسها أندية الأهلي وبتروجيت وحرس الحدود.
نادى-طلائع -الجيش

الطلائع يسعى لتكرار فوز الدور الأول أمام المقاصة

يحتضن استاد جهاز الرياضة العسكرى، اليوم الإثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً، لقاء نادي مصر للمقاصة ونظيره طلائع الجيش، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين (الأخيرة) من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018- 2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة على استاد جهاز الرياضة العسكرى، انتهى بفوز طلائع الجيش بهدف نظيف أحرزه أحمد سامي، وأداره الحكم محمد عادل، وأشهر حينها 3 بطاقات صفراء، وكان يقود الفريق الفيومي فنيا طلعت يوسف.
الزمالك-وانبي (6)

صراع بنكهة أهلاوية بين «نجوم رمضان» و«إنبي ماهر»

يحتضن استاد بترو سبورت في التجمع الخامس، اليوم الاثنين في تمام الساعة العاشرة مساءً، لقاء نادي النجوم أمام نظيره إنبي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين - الأخيرة - من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر على استاد بترو سبورت، انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث أحرز حينها هدف الفريق البترولي اوداة أوندوريودي، فيما أحرز هدف النجوم محمود فتح الله من ضربة جزاء، وأدارها الحكم هشام الفلال، وأشهر حينها 5 بطاقات صفراء، وبطاقة حمراء، واحتسب ركلة جزاء.
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فرحة-المصرى

المربع الذهبي يشعل موقعة المصري والإنتاج في الدوري

يحتضن استاد الجيش بالسويس، لقاء النادي المصري البورسعيدي أمام نظيره الإنتاج الحربي، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول الذي أقيم بين الفريقين انتهى بالتعادل السلبي بينهما، على استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشرة، بقيادة الحكم سعيد حمزة الذي أشهر بطاقتين صفراوين لهشام شحاتة من الإنتاج ولأحمد شكري من المصري، وعاون حمزة حينها الثنائي هاني العراقي وهشام طلب، فيما كان علاء حافظ حكمًا رابعًا.
الإسماعيلي-والمصري‎ (13)

الإسماعيلي يسعى لعبور كمين الداخلية في الدوري

يحتضن استاد الجيش بالسويس لقاء النادي الإسماعيلي أمام نظيره الداخلية، اليوم الجمعة، في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018- 2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول الذي أقيم بين الفريقين انتهى بالتعادل بينهما، على استاد كلية الشرطة بالعباسية، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشرة، بقيادة الحكم محمود ناجي الذي أشهر بطاقتين صفراوين لعماد حمدي ومحمد مخلوف، وكان يقود الدراويش حينها البلجيكي سيدومير يانيفسكي، بينما كان يقود فريق الداخلية علاء عبد العال.
الاسماعيلي

الإسماعيلي يعلن قائمته لمواجهة الداخلية

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة نظيره فريق الداخلية غدًا الجمعة، على ملعب الجيش الثالث بالسويس في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز، علمًا بأن فريق الداخلية قد تأكد هبوطه رسميًا لدوري القسم الثاني. وشهدت القائمة استدعاء الثنائي مصطفى فارس وكمال السيد حارس المرمى للمرة الأولى، إضافة لتواجد الناميبي بنسون شيلونجو بعد عودته مؤخرًا من بلاده، فيما يعد باهر المحمدي وطارق طه أبرز الغائبين.
فرج-عامر (2)

سموحة يطالب بإقامة مباريات الدوري في توقيت واحد

طالب محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، بإقامة جميع مباريات الدوري الممتاز في نفس التوقيت، إذ يشهد هذا الموسم 2018- 2.19، منافسة شرسة على الهبوط، وتتنافس 10 فرق على تجنب الهبوط لدوري المظاليم، فبعد أن هبط رسميا الثنائي، النجوم (صاحب المركز الثامن عشر) والداخلية (صاحب المركز السابع عشر)، يتبقى مقعد وحيد تتنافس عليه 10 فرق للهروب منه، ويأتي بتروجت في المركز السادس عشر برصيد 34 نقطة، بينما يأتي الثنائي حرس الحدود وسموحة الرابع عشر والخامس عشر على الترتيب، برصيد 35 نقطة.
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