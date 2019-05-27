جريمة

فحص 15 مشتبه بهم وإزالة 289 حالة تعد في الهرم

تحرير:محمد الشاملي ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٥ م
حملة أمنية
حملة أمنية
أعدت إدارة شرطة المرافق في الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية دائرة قسم الأهرام، وذلك حرصًا على المظهر الحضاري، دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، باعتبارها مقصدا سياحيا هاما، وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ شئونها.
تحركت الحملة بقوة تأمينية عالية المستوى، وتم خلالها القبض على 15 شخصا للاشتباه بهم، وذلك فى سياق الفحص الجنائي للمتواجدين بالمكان، لمنع عمليات السرقات والمضايقات التى يمكن أن تفتعلها عناصر مسجلة جنائيًا، وتم إخضاع المقبوض عليهم للفيش والتشبيه، للكشف عن طلبهم فى وقائع جنائية من عدمه. وتمكنت الحملة
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انتحار عاطل بسبب ضيق الحال والمخدرات في الإسكندرية

أقدم شاب "عاطل" فى العقد الثاني من العمر، على الانتحار مستخدماً حبلا وعلقه بمدخل العقار وشنق نفسه، وذلك بمحل سكنه بمنطقة السيوف شرق محافظة الإسكندرية؛ لمروره بحالة نفسية سيئة نتيجة مروره بضائقة مالية شديدة، وتعاطي المخدرات، حيث استيقظ أفراد عائلته ولاحظت والدته تغيبه عن المنزل وخرجت للبحث عنه فوجدته معلقاً فى حبل ملفوف حول رقبته يتدلى من جنش بأعلى السقف بمدخل العقار محل سكنه بالعنوان المشار إليه، وتبين أنه تخلص من حياته ولم تتهم أسرته أى شخص بالتسبب فى وفاته بهذه الطريقة.
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«هنرمي خروف ميت».. إحالة قاتلي مالكة حضانة للجنايات

أصدرت نيابة جنوب القاهرة الكلية، اليوم الإثنين، قرارا بإحالة حارس عقار وعامل إلى محكمة الجنايات على خلفية اتهامهما بذبح مالكة دار حضانة في منطقة المعصرة، ووجهت النيابة إلى المتهمين تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة أسلحة بدون ترخيص، وخلال التحقيقات اعترف المتهمان بارتكاب الواقعة، وأنهما رصدا خط سير المجني عليها، وقرر خطفها وسرقة أموالها، ويوم الواقعة قيداها في أثناء مرورها بمنطقة مهجورة، وذبحها أحدهما واستوليا على هاتفها ومبلغ مالي، وفرا هاربين.
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ضبط 274 متهما في مداهمات أمنية بأبو النمرس

نفذت قوات الشرطة حملة تفتيشية مكبرة بدائرة قسم شرطة أبو النمرس، شارك فيها ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة والحماية المدنية، بالإضافة إلى إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع مسؤولي الحي، استهدفت فرض السيطرة الأمنية، وملاحقة تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي السلاح والذخائر غير المرخصة فضلا عن رفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين.
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105 قضايا حصيلة جهود مباحث التموين في الجيزة

واصلت إدارة مباحث التموين في الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وشن ضباط الإدارة حملة تفتيشية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين عن القانون في ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار، أسفرت جهودها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية عن ضبط 105 قضايا تموينية تنوعت ما بين 23 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 14 منشأة بدون ترخيص ومخالفات عدم وجود سجل تفتيش، فضلا عن غلق في مواعيد العمل الرسمية.
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ضبط 9 مشتبه فيهم و35 حالة تعد على مرافق بالهرم

شنت إدارة شرطة المرافق في الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية دائرة قسم الأهرام، وذلك حرصًا على المظهر الحضاري، دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، باعتبارها مقصدا سياحيا هام، وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ شئونها.
الاهرامات

الأمن يتصدى للإشغالات وحالات التسول بالمنطقة الأثرية

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة حملة تفتيشية مكبرة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة؛ لضبط الخارجين عن القانون، وإزالة جميع الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات في المنطقة الأثرية بالهرم، وتمكنت الحملة على مدى الساعات الماضية، من ضبط 3 مشتبه في ارتكابهم جرائمَ سرقات ونشل مُبلغا عنها، وجار توقيع الكشف الجنائي عليهم، وفحص الأوصاف الواردة فى المحاضر المقيدة ضد مجهول؛ لبيان إمكان التعرف على ارتكاب أحدهم وقائع منها، من عدمه.
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ضبط 21 هاربا و9 حالات اشتباه في الهرم

أعدت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة حملة تفتيشية موسعة تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة؛ لضبط الخارجين على القانون، وإزالة جميع الإشغالات التي تعيق حركة سير المواطنين والسيارات، في المنطقة الأثرية بالهرم، وتمكنت الحملة على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية، من ضبط 9 مشتبهين بهم في ارتكابهم جرائم سرقات ونشل مبلغ عنها، وجار توقيع الكشف الجنائي عليهم، وفحص الأوصاف الواردة فى المحاضر المقيدة ضد مجهول؛ لبيان إمكان التعرف على ارتكاب أحدهم وقائع منها من عدمه.
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القبض على 12 مشتبها به و9 هاربين في المنطقة الأثرية

أعدت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة حملة تفتيشية موسعة تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة؛ لضبط الخارجين على القانون، وإزالة جميع الإشغالات التي تعيق حركة سير المواطنين والسيارات، في المنطقة الأثرية بالهرم، وتمكنت الحملة على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية، من ضبط 12 مشتبها في ارتكابهم جرائم سرقات ونشل مبلغ عنها، وجار توقيع الكشف الجنائي عليهم، وفحص الأوصاف الواردة فى المحاضر المقيدة ضد مجهول؛ لبيان إمكان التعرف على ارتكاب أحدهم وقائع منها من عدمه.
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