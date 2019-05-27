ضبط 274 متهما في مداهمات أمنية بأبو النمرس

تحرير:محمد الشاملي ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:١٥ م

حملة أمنية

نفذت قوات الشرطة حملة تفتيشية مكبرة بدائرة قسم شرطة أبو النمرس، شارك فيها ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة والحماية المدنية، بالإضافة إلى إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع مسؤولي الحي، استهدفت فرض السيطرة الأمنية، وملاحقة تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي السلاح والذخائر غير المرخصة فضلا عن رفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين.

أسفرت الحملة التي أشرف عليها اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، عن تحقيق نتائج إيجابية عدة، أبرزها في مجال البحث الجنائي، حيث تم ضبط 3 عناصر إجرامية، و7 مسجلين خطرين، و3 متهمين هاربين صادر ضدهم أمر ضبط وإحضار، و8 متهمين بالاتجار في المواد المخدرة بحوزتهم 800 جرام حشيش و40 جرام هيروين و290 قرصا