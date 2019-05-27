«طلع ندل».. رحلة الصحاب انتهت بالدم في حي الأربعين
علاقة صداقة قوية نشأت بين "يوسف "وعلاء" من نعومة أظافرهما إذ تربيا معا في حي الأربعين، إلا أن خلافا على موعد سداد مبلغ اقترضه أحدهما من الآخر أنهى "قصة الصحاب" بجريمة
تحرير:تهامى البندارى
٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:١٩ م
متهم- أرشيفية
"علاء قتل يوسف صاحبه" جملة دوت في أرجاء حى الأربعين في محافظة السويس، أمس الأحد، أسئلة عدة عن مصدر رائحة الدم والحزن الذي سكن المنطقة، فكانت الإجابة صادمة "يوسف كان مستلف 1600 جنيه من علاء صاحبه، ولما طلبهم منه رفض وقاله مالكش عندي حاجة فقتله"، هرب المتهم من مسرح الجريمة قاصدا بلدته بمحافظة المنيا، ونقلت جثة المجني عليه إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، ونجح ضباط قطاع الأمن العام في القبض على الجاني، والسلاح المستخدم في الواقعة، وأمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
بحكم علاقة الصداقة التي جمعت علاء، صاحب الـ32 عاما، ويوسف "30 سنة"، طلب الأخير من صديقه إقراضه مبلغا ماليا "يفك به زنقته ويمشي بيه حاله"، فكان الرد مباشرة من علاء "خد يا صاحبي الفلوس اللى إنت عايزها.. إحنا إخوات وربنا يفكها عليك"، هكذا انتهت إحدى وصلات الصداقة وعلاقة الأخوة التي ارتبط بها الشابان منذ
بحكم علاقة الصداقة التي جمعت علاء، صاحب الـ32 عاما، ويوسف "30 سنة"، طلب الأخير من صديقه إقراضه مبلغا ماليا "يفك به زنقته ويمشي بيه حاله"، فكان الرد مباشرة من علاء "خد يا صاحبي الفلوس اللى إنت عايزها.. إحنا إخوات وربنا يفكها عليك"، هكذا انتهت إحدى وصلات الصداقة وعلاقة الأخوة التي ارتبط بها الشابان منذ صغرهما بحي الأربعين.
"احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة"، عبارة لم يلتفت إليها "علاء"، وظل يؤنب نفسه بعدما سبق واتفق مع يوسف على موعد محدد لإعادة المبلغ الذي اقترضه منه وسط مماطلة "يوسف" لفترات طويلة دون إبداء أسباب مقبولة.
لم يعبأ يوسف بالظروف المادية التي ضربت صديقه "علاء"، وتناسى أنه ساعده في "فك ضيقته" لدى حاجته للمال لتدبير نفقاته الشخصية، لكن "علاء" ظل في حيرة بعد تأخر صديقه في سداد المبلغ حسب الموعد المحدد سلفا، ماذا يفعل؟ وإلى من يشكو صاحب عمره؟ ترددت تلك الأسئلة في ذهن "علاء"، حتى اتخذ قراره، عازما النية على التوجه إلى يوسف لمعاتبته والاتفاق على ميعاد الحصول على أمواله من صديق عمره.
بخطى ثقيلة، ترجل علاء من بيته قاصدا منزل "يوسف"، وهنا وقعت الطامة وانفجرت الدماء من يوسف، سدد له 6 طعنات بالجسم أودت بحياته في الحال لتنتهي "قصة الصحاب" في حى الأربعين فر بعدها هاربا.
شكل اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، فريق بحث تتبع خط سير هروب الجاني، وبالتنسيق بين قطاعي أمن السويس والمنيا، توجهت مأمورية من مصلحة الأمن العام إلى مسقط رأس المتهم، وتحديدا مركز بني مزار، ونجحت في القبض عليه ليقر بجريمته.
بصوت متحشرج وقف "علاء" أمام رجال المباحث مبديا ندمه على فعلته "قولت له عايز الفلوس عشان المهلة اللى كنا محددينها فات عليها شهر، رد عليا وقالي مالكش فلوس عندي، مش كده وبس، ده نسى عشرة العمر اللى بينا وطلع مطواة من جيبه وكان عايز يقتلني، فخطفتها منه وضربته بيها عشان أدافع عن نفسي".
«ذنبي يا باشا إني سلفت صاحبي فلوس؟!، ماكنتش أعرف إنه هيطلع ندل ويخلف بوعده معايا"، يقول علاء أمام ضباط المباحث، موضحا: "اتهرب مني، وقفل تليفونه ولما رحتله البيت عشان أطالبه بفلوسي هددني بالقتل، ده طلع مطواة من جيبه وبصلى قدام الجيران وقاللي امشي من هنا قبل ما أدبحك.. خدت منه المطواة لكنه فضل يضرب فيا ومصمم يعورنى بالمطواة، وأنا بادافع عن نفسى لقيته وقع على الأرض غرقان في دمه".
وأكد المتهم "علاء" أنه لم يخطط لقتل يوسف، إلا أنه ذهب في الأساس لمعاتبته على فوات الموعد المحدد لاسترجاع ماله، إلا أن الأخير ظل يماطله، بشكل أثار حفيظته خاصة بعدما هدده بالذبح بواسطة مطواة كانت بحوزته، قبل أن تقرر النيابة العامة حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وقررت تشريح جثة المجني عليه، لبيان وتحديد أسباب الوفاة، وكلفت رجال المباحث بإعداد التحريات النهائية حول ظروف وملابسات الواقعة.
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