«طلع ندل».. رحلة الصحاب انتهت بالدم في حي الأربعين

علاقة صداقة قوية نشأت بين "يوسف "وعلاء" من نعومة أظافرهما إذ تربيا معا في حي الأربعين، إلا أن خلافا على موعد سداد مبلغ اقترضه أحدهما من الآخر أنهى "قصة الصحاب" بجريمة

تحرير:تهامى البندارى ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:١٩ م

متهم- أرشيفية

"علاء قتل يوسف صاحبه" جملة دوت في أرجاء حى الأربعين في محافظة السويس، أمس الأحد، أسئلة عدة عن مصدر رائحة الدم والحزن الذي سكن المنطقة، فكانت الإجابة صادمة "يوسف كان مستلف 1600 جنيه من علاء صاحبه، ولما طلبهم منه رفض وقاله مالكش عندي حاجة فقتله"، هرب المتهم من مسرح الجريمة قاصدا بلدته بمحافظة المنيا، ونقلت جثة المجني عليه إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، ونجح ضباط قطاع الأمن العام في القبض على الجاني، والسلاح المستخدم في الواقعة، وأمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

بحكم علاقة الصداقة التي جمعت علاء، صاحب الـ32 عاما، ويوسف "30 سنة"، طلب الأخير من صديقه إقراضه مبلغا ماليا "يفك به زنقته ويمشي بيه حاله"، فكان الرد مباشرة من علاء "خد يا صاحبي الفلوس اللى إنت عايزها.. إحنا إخوات وربنا يفكها عليك"، هكذا انتهت إحدى وصلات الصداقة وعلاقة الأخوة التي ارتبط بها الشابان منذ