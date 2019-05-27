جريمة

«طلع ندل».. رحلة الصحاب انتهت بالدم في حي الأربعين

علاقة صداقة قوية نشأت بين "يوسف "وعلاء" من نعومة أظافرهما إذ تربيا معا في حي الأربعين، إلا أن خلافا على موعد سداد مبلغ اقترضه أحدهما من الآخر أنهى "قصة الصحاب" بجريمة
تحرير:تهامى البندارى ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:١٩ م
متهم- أرشيفية
متهم- أرشيفية
"علاء قتل يوسف صاحبه" جملة دوت في أرجاء حى الأربعين في محافظة السويس، أمس الأحد، أسئلة عدة عن مصدر رائحة الدم والحزن الذي سكن المنطقة، فكانت الإجابة صادمة "يوسف كان مستلف 1600 جنيه من علاء صاحبه، ولما طلبهم منه رفض وقاله مالكش عندي حاجة فقتله"، هرب المتهم من مسرح الجريمة قاصدا بلدته بمحافظة المنيا، ونقلت جثة المجني عليه إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، ونجح ضباط قطاع الأمن العام في القبض على الجاني، والسلاح المستخدم في الواقعة، وأمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
بحكم علاقة الصداقة التي جمعت علاء، صاحب الـ32 عاما، ويوسف "30 سنة"، طلب الأخير من صديقه إقراضه مبلغا ماليا "يفك به زنقته ويمشي بيه حاله"، فكان الرد مباشرة من علاء "خد يا صاحبي الفلوس اللى إنت عايزها.. إحنا إخوات وربنا يفكها عليك"، هكذا انتهت إحدى وصلات الصداقة وعلاقة الأخوة التي ارتبط بها الشابان منذ
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جثة (3)

فلاح يقتل والده لخلاف على «نوع تقاوي الذرة» بالمنيا

شهدت إحدى قرى محافظة المنيا، قتل فلاح والده باستخدام آلة حادة "فأس" وضربه بها على رأسه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة؛ وذلك خلال مشاجرة وقعت بينهما بسبب خلاف على تحديد نوع الذرة التي تُزرع داخل الأرض الزراعية، وتحرر محضر بالواقعة، وتم ضبط المُتهم والسلاح المُستخدم، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات. تلقى اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد رأفت الحلواني مأمور مركز شرطة المنيا، بتلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة، بمقتل فلاح داخل أرضه الزراعية في إحدى قرى المركز.
انقلاب-سيارة

إصابة عقيد ومجندين في انقلاب سيارة شرطة ببنى سويف

أصيب عقيد ومجندان بكدمات، اليوم الإثنين، في حادث انقلاب سيارة شرطة بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بنى سويف، وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج اللازم. تلقى اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة شرطة يستقلها، عقيد واثنان من المجندين، والذي وجه على الفور بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، وذلك لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقى العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية.
جثة (5)

المتهم بقتل زميله في بولاق: «بياخد مني الزباين»

اعترف المتهم بقتل زميله "بائع ملابس" بمنطقة بولاق الدكرور أمام ضباط المباحث أن خلافات مالية ومشاجرات بينهما من وقت لآخر وراء الجريمة، مضيفا أن المجنى عليه كان يستقطب الزبائن من المحل الخاص به لشراء ملابس من المحل ملكه بقوله "بياخد مني الزباين"، مشيرا إلى أنه يوم الواقعة شاهده يستقطب أحد الزبائن فعاتبه، ونشبت بينهما مشاجرة، واستل سكينا وطعن به المجني عليه طعنة نافذة سقط على أثرها جثة هامدة غارقا في دمائه، وحاول الهرب إلا أن الأهالي تمكنوا من ضبطه.
جثة (3)

انتحار عاطل بسبب ضيق الحال والمخدرات في الإسكندرية

أقدم شاب "عاطل" فى العقد الثاني من العمر، على الانتحار مستخدماً حبلا وعلقه بمدخل العقار وشنق نفسه، وذلك بمحل سكنه بمنطقة السيوف شرق محافظة الإسكندرية؛ لمروره بحالة نفسية سيئة نتيجة مروره بضائقة مالية شديدة، وتعاطي المخدرات، حيث استيقظ أفراد عائلته ولاحظت والدته تغيبه عن المنزل وخرجت للبحث عنه فوجدته معلقاً فى حبل ملفوف حول رقبته يتدلى من جنش بأعلى السقف بمدخل العقار محل سكنه بالعنوان المشار إليه، وتبين أنه تخلص من حياته ولم تتهم أسرته أى شخص بالتسبب فى وفاته بهذه الطريقة.
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تزوير-أموال-عامة (2)

«كيدهن عظيم» كيف باعت «كوافيرة الجيزة» أراض لنفسها؟

نجح ضباط مباحث الأموال العامة بقطاع أمن الجيزة، اليوم الاثنين، فى القبض على كوافيرة، بعدما أكدت التحريات اتهامها بتزوير المستندات الرسمية المتمثلة في عدد من التوكيلات الخاصة بالأراضي والعقارات مملوكة لبعض الأشخاص المقيمين خارج البلاد، وضبط بحوزتها عدد من المستندات والأوراق والتوكيلات المزورة، قبل أن يتم إحالتها إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق معها، وقررت حجزها احتياطيا على ذمة تحريات المباحث لبيان تفاصيل وكشف ملابسات الواقعة، وقررت النيابة تحريز عدد من المستندات المضبوطة بحوزتها.
طعن-بالسكين

عامل الرخام ذهب لمصالحة زوجته فعاد جثة هامدة بالمقطم

أمرت، نيابة المقطم، اليوم الاثنين، بسرعة ضبط وإحضار عاطل، قام بذبح زوج شقيقته، عامل رخام، بسبب خلافات أسرية فيما بينهم، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية حول ظروف وملابسات الحادث، وقررت تشريح جثة المجني عليه لبيان وتحديد أسباب الوفاة، فيما يكثف رجال مباحث المقطم جهودهم لضبط المتهم الهارب، من خلال عمل الأكمنة اللازمة على الأماكن المحتمل التردد عليها، وفحص علاقاته بأصدقائه وتتبع هاتفه المحمول، وصولا لأى خيوط تفيدهم في القبض عليهم تنفيذا لأمر النيابة العامة.
توك-توك

مات الجدع.. حكاية مقتل «عريس قنا» بطلقة في الصدر

كعادته كل صباح يخرج "مصطفى" بحثا عن الرزق عبر دراجته النارية ذات الثلات عجلات "توك توك"، يتجول بين الشوارع لجني المال ومن ثم تلبية متطلباته الشخصية وتوفير احتياجات أسرته، سيناريو يومي قلما تبدلت أحداثه إلا أن تلك الأمسية كان السائق البسيط على موعد مع سيناريو مغاير حملت كواليسه قدرا من المخاطر كادت تودي بحياته مع فقدان مصدر رزقه، إلا أن العناية الإلهية وشهامة شاب حالا دون مقتله، وانتهى الأمر بمقتل "الجدع" الذي ضحى بحياته نظير مساعدة الآخرين، ليفارق الحياة بطلقة في الصدر.
سالى-ضحية-السايس

السايس قاتل «سالي» يُمثل جريمته.. ويبرر: ظروفي صعبة

اصطحبت قوة من مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، اليوم الخميس، السايس المتهم بقتل ربة منزل تدعى «سالي»، إلى شقة المجني عليها، لتمثيل الجريمة البشعة التي أقدم عليها، في حضور وكيل النائب العام، تمهيدا لإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، بتهمة القتل، وبرر المتهم جريمته قائلا «ظروفي صعبة». وكشفت مباحث مدينة نصر أول، الثلاثاء الماضي، غموض واقعة العثور على جثة ربة منزل، مقتولة داخل شقتها، إذ تبين أن سايس الجراج المجاور لمنزل الضحية، وراء الحادث، بعدما استغل وجودها بمفردها في الشقة، صعد إليها وحاول اغتصابها.
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