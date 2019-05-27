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محمد إمام عن صلاح عبد الله: أجمد ممثل في مصر

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
محمد إمام وصلاح عبدالله ورياض الخولي
محمد إمام وصلاح عبدالله ورياض الخولي
نشر الفنان محمد إمام على حسابه بموقع «تويتر» قبل قليل، صورة تجمعه بالفنان صلاح عبدالله من مسلسل «هوجان» بالحلقة الـ21، والتى ذهب فيها إليه لكي يقتله ويأخذ حقه منه، وعلق عليها: «أجمد ممثل فى مصر ده ولا إيه.. عمنا صلاح عبد الله.. بهلول الحمش»، ورد صلاح عبد الله عليه، قائلًا: «بتلِم الدور مع بهلول يا هوجان، خايف للمعلِم عليك يعلِم.. حبيبي يا حمادة مصر ولادة.. مش الأجمد ولا حاجة والله.. ولو بهلول حلو صحيح فأنت ليك نُصه ودى شهادة حق يا إمو»، وتفاعل الجمهور مع التغريد، وأبدو إعجابهم بشخصية «بهلول» التي يجسدها صلاح عبد الله خلال أحداث المسلسل.
ولم يكتف محمد إمام بنشر الصورة ومغازلة صلاح عبدالله، بل نشر بعدها الجملة التي كان يوصف بها «بهلول» بالمسلسل، «في الظهر زي السكين وفي الوش من أولياء الله الصالحين». أجمد ممثل في #مصر ده ولا ايه ?????? عمنا #صلاح_عبدالله ??#هوجان و #بهلول_الحمش ????????@SalahAbdallah pic.twitter.com/fydHOGcnoM —
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كريم-محمود-عبد-العزيز-ووائل-نور-مسلسل-شقة-فيصل

وائل نور يغني «آه لو لعبت يا زهر» (فيديو)

نشر الفنان كريم محمود عبد العزيز، فيديو يجمعه بالفنان الراحل وائل نور وهما يغنيان أغنية «آه لو لعبت يا زهر» من مسلسل «شقة فيصل»، وعلق عليه: «آه لو لعبت يازهر.. ميزو القناص وأيمن ريموت.. مسلسل شقة فيصل»، وحقق الفيديو 67 ألف مشاهدة، وتفاعل الجمهور معه الذين أخذو يدعون للراحل ويترحمون عليه، ويعد مسلسل «شقة فيصل» هو آخر عمل شارك فيه وائل نور قبل رحيله فى مايو 2016، والذي اختاره ليعود به إلى جمهوره بعد غياب 7 سنوات عن الشاشة، ولكن فاجأته الأزمة القلبية خلال تصوير المشاهد الأخيرة له، ليموت دون إتمام دوره.
-مسلسل-شقة-فيصل-أيتن-عامر-نسرين-أمين

شقة فيصل|وصلة رقص لأيتن عامر مع كريم محمود عبدالعزيز

نجحت «سكر» -تجسدها الفنانة أيتن عامر- فى الحلقة الـ23 من مسلسل «شقة فيصل» في أن تعيد الأغاني التي سرقت من «ميزو» -يجسده الفنان كريم محمود عبد العزيز- إليه بعد أن فكرت فى رشوة أحد عمال الاستوديو ليضع لها الأغاني على «فلاشة»، وبعدها خرجت هي و«ميزو» و«تمساح» -يجسده مصطفى أبو سريع- للاحتفال بهذا الانتصار، فى نزهة نيلية وأخذت ترقص هى و«ميزو» على أغنية «بتحلو أكتر وأكتر»، ومن بعد شكرها «ميزو» حاولت أن تلمح له بأنها تحبه، لكن دون فائدة فهو يعتبرها مثل شقيقته، وطلبت منه أن يأخذا هدنة دون مشكلات مع بعضهما ووافق الأخير.
مسلسل-هوجان

«هوجان»|هل يقتل محمد إمام «بهلول» في الحلقة القادمة؟

هذا هو التساؤل الذي ينتظر المشاهدون الإجابة عليه فى الحلقة الـ22 من مسلسل «هوجان» بطولة محمد إمام، خاصة بعد أن انتهت حلقة الأمس بذهاب «هوجان» إلى «بهلول» يجسده صلاح عبدالله، وواجهه بما عرفه عنه فى الماضى، لكنه لم يخبره أنه علم بأنه (منصور) وليس (بلال) كما كان يكذب عليه، وأنه اشترك في تشريده مع صديقه كمال اللباد، بسبب بحثهما عن الآثار، واكتفى بإخباره أن «كمال اللباد» يجسده الفنان رياض الخولي، أمر بقتله، وحاول «بهلول» أن يكسبه إليه ويستعطفه ونزل على ركبتيه وطلب منه السماح، لكن «هوجان» صوب مسدسه نحوه، وانتهت الحلقة.
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مسلسل-هوجان

«هوجان»|هل يقتل محمد إمام «بهلول» في الحلقة القادمة؟

هذا هو التساؤل الذي ينتظر المشاهدون الإجابة عليه فى الحلقة الـ22 من مسلسل «هوجان» بطولة محمد إمام، خاصة بعد أن انتهت حلقة الأمس بذهاب «هوجان» إلى «بهلول» يجسده صلاح عبدالله، وواجهه بما عرفه عنه فى الماضى، لكنه لم يخبره أنه علم بأنه (منصور) وليس (بلال) كما كان يكذب عليه، وأنه اشترك في تشريده مع صديقه كمال اللباد، بسبب بحثهما عن الآثار، واكتفى بإخباره أن «كمال اللباد» يجسده الفنان رياض الخولي، أمر بقتله، وحاول «بهلول» أن يكسبه إليه ويستعطفه ونزل على ركبتيه وطلب منه السماح، لكن «هوجان» صوب مسدسه نحوه، وانتهت الحلقة.
مسلسل-هوجان

سوسن بدر مفاجأة الحلقة العشرين من «هوجان» (فيديو)

ظهرت الفنانة سوسن بدر ضيف شرف فى الحلقة العشرين من مسلسل «هوجان»، وعلى الرغم من أن ظهورها لم يتعد الثلاث دقائق؛ فإنه أصبح حديث الجمهور، الذى أخذ يتحدث عن أدائها المؤثر وعن عبقريتها فى لعب دور المرأة العجوز باقتدار، حيث لعبت دور (عيوشة) خالة الفنان محمد إمام، فى المسلسل الذى التقى بها بعد سنوات ليسألها عن والديه اللذين ماتا بعد مولده بأسبوع، وكان اللقاء الأول بينهما مليئا بالمشاعر، وتعاملت معه «سوسن» كأنها أمه وليست خالته، وأخذت تحضنه وتبكي وتخبر عن أمه ووالده وتطلب منه أن يبقى معها، لأنها تنتظره منذ سنوات.
محمد-إمام-وهاجر-أحمد

قصة حب تجمع محمد إمام وهاجر أحمد في «هوجان»

يبدو أن الثلاثي أسماء أبو اليزيد وميرنا نور الدين وهاجر أحمد، المشاركات فى بطولة مسلسل «هوجان»، وقعن جميعا فى غرام بطل العمل محمد إمام، لنجد أنه تزوج الأولى «نوجة» لكنه انفصل عنها بعد أن وجدها تبحث عن الثراء السريع حتى لو بطرق غير مشروعة، والثانية «وردة» التي تحبه وتحاول التقرب إليه، لكنه لا يبادلها نفس المشاعر، والثالثة «نور» التى أعجبت به، خاصة أنه مختلف عن عالمها وعن والدها الذي يتورط في أعمال غير مشروعة. وشهدت الحلقة السابعة عشرة من المسلسل بداية قصة «نور» و«هوجان»، التى يبدو أنها ستكون بطلة حكاياته فى الحلقات المقبلة.
مسلسل-هوجان

هوجان (14)| وفاة أم «نوجا» و«كمال» يكافئ محمد إمام

انطلقت الحلقة الـ14 من مسلسل «هوجان»، بمفاجأة حيث كشفت الأحداث أن «لميس» تجسدها عايدة رياض، زوجة «كمال» يجسده رياض الخولي، تخونه مع أحد رجاله الذين يعملون بشركته، وتريد التخلص منه هو وابنته والفوز بكل ثروته، فيما ذهب «لطفى الحراق» يجسده كريم محمود عبد العزيز، إلى بيت «نوجا» تجسدها أسماء أبو اليزيد، لكى يستسمحها وويأخذها معه إلى بيته، لتتوفى أمها فى تلك اللحظة، وذهب «هوجان» يجسده محمد إمام، لحضور العزاء بعد أن أخبره «حورس» يجسده أوس أوس، وبعد العزاء عادت «نوجا» إلى بيتها مع زوجها.
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