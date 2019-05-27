محمد إمام عن صلاح عبد الله: أجمد ممثل في مصر

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

محمد إمام وصلاح عبدالله ورياض الخولي

نشر الفنان محمد إمام على حسابه بموقع «تويتر» قبل قليل، صورة تجمعه بالفنان صلاح عبدالله من مسلسل «هوجان» بالحلقة الـ21، والتى ذهب فيها إليه لكي يقتله ويأخذ حقه منه، وعلق عليها: «أجمد ممثل فى مصر ده ولا إيه.. عمنا صلاح عبد الله.. بهلول الحمش»، ورد صلاح عبد الله عليه، قائلًا: «بتلِم الدور مع بهلول يا هوجان، خايف للمعلِم عليك يعلِم.. حبيبي يا حمادة مصر ولادة.. مش الأجمد ولا حاجة والله.. ولو بهلول حلو صحيح فأنت ليك نُصه ودى شهادة حق يا إمو»، وتفاعل الجمهور مع التغريد، وأبدو إعجابهم بشخصية «بهلول» التي يجسدها صلاح عبد الله خلال أحداث المسلسل.

ولم يكتف محمد إمام بنشر الصورة ومغازلة صلاح عبدالله، بل نشر بعدها الجملة التي كان يوصف بها «بهلول» بالمسلسل، «في الظهر زي السكين وفي الوش من أولياء الله الصالحين». أجمد ممثل في #مصر ده ولا ايه ?????? عمنا #صلاح_عبدالله ??#هوجان و #بهلول_الحمش ????????@SalahAbdallah pic.twitter.com/fydHOGcnoM —