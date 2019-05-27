سويفل توقع اتفاقية مع فورد وترفع حجم استثماراتها
شركة سويفل شركة مصرية ناشئة منذ عام 2017، استطاعت على مدار العامين الماضيين أن تكون ضمن أفضل الشركات الواعدة وحصلت على تصنيفات متقدمة ضمن أفضل شركات ناشئة في الشرق الأوسط
تحرير:أحمد البرماوي
٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
توقيع شراكة فورد وسويفل
توقع مصطفى قنديل، الرئيس التنفيذي والشريك التنفيذي لشركة سويفل للنقل الذكي، وصول حجم استثمارات الشركة الناشئة منذ عام 2017 إلى نحو مليار جنيه خلال 3 أعوام، وذلك مقارنة بنحو 300 مليون جنيه حاليا، ويعمل لدى سويفل 2000 أتوبيس على 1800 خط، وتقدم الشركة الخدمة في الإسكندرية من السادسة صباحا حتى الثانية عشرة مساءً، وفي القاهرة الكبرى من السادسة صباحا حتى التاسعة مساءً، بأجرة تبدأ من 15 جنيها وتصل إلى 45 جنيها. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش توقيع اتفاقية بين سويفل وفورد.
وبموجب الاتفاقية التي وقعتها سويفل وفورد، يتم التعاون بينهما لتوفير حلول مواصلات آمنة ومريحة وذات موثوقية عالية للركاب المسافرين بين المدن المصرية الكبيرة، كما أن الاتفاق مع فورد يعد اتفاقا إستراتيجيا بهدف الارتقاء بخدمات النقل الجماعي وتقديمها بأسعار تنافسية وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
وستسهم الشراكة
وبموجب الاتفاقية التي وقعتها سويفل وفورد، يتم التعاون بينهما لتوفير حلول مواصلات آمنة ومريحة وذات موثوقية عالية للركاب المسافرين بين المدن المصرية الكبيرة، كما أن الاتفاق مع فورد يعد اتفاقا إستراتيجيا بهدف الارتقاء بخدمات النقل الجماعي وتقديمها بأسعار تنافسية وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
وستسهم الشراكة في الجمع بين مميزات فورد ترانزيت، علامة الشاحنات الأعلى مبيعا في العالم، ونظام المواصلات العامة القائم على تطبيق الأجهزة المتحركة الذي يوفر للركاب الراغبين في التنقل بين كبرى المدن في مصر، رحلات آمنة ومريحة وذات موثوقية عالية وبأسعار معقولة بعيدا عن خدمات المواصلات القائمة.
وكانت شركة فورد قد عملت بالتعاون مع موزعها المحلي "أوتو جميل"، مع شركة سويفل والحكومة المصرية لتوفير أفضل حافلات نقل ستنضم إلى خدمة الحافلات عند الطلب، فلن يتلقى مالكو حافلات سويفل تسهيلات تمويلية من خلال "بنك ناصر الاجتماعي" و"بنك إي إف جي هرمس" فحسب، بل ستكون لديهم أيضا إمكانية الوصول إلى سلسلة من خدمات ما بعد البيع عبر شبكة منافذ "أوتو جميل" وفنيي فورد المدربين.
وتابع قائلا إن الشركة تضم 320 موظفا وتتوسع في بعض محافظات الجمهورية، خاصة في الدلتا والصعيد ومدن القناة، حيث تقدم الشركة خدماتها في القاهرة الكبرى والإسكندرية، مشيرا إلى أن الشركة تدرس التوسع في إفريقيا بعد أن قامت مؤخرا بافتتاح مكتبها في كينيا لتعد "سويفل" أول شركة مصرية تكنولوجية توجد في كينيا.
وأوضح قنديل أن الشركة تعمل في مصر منذ أكثر من عامين، وتقدم خدماتها لملايين المصريين، وتقدم في المتوسط 150 رحلة شهريا لكل مصري، مشيرا إلى أن هناك 10 مستثمرين في الشركة من أمريكا وبريطانيا ومصر والأردن وعمان والكويت، كما تمتلك الشركة مركزا لخدمة العملاء يتواصل معهم عبر البريد الإلكتروني، ويعمل في هذا المركز 100 شخص.
وبهذه المناسبة، قال أشرف البستاني، المدير التنفيذي لدى فورد شمال إفريقيا: "يسرنا الإعلان عن وصول حافلات فورد ترانزيت إلى مصر لأول مرة من خلال هذه الشراكة مع سويفل. ويكمن نجاح حافلات فورد ترانزيت كوسيلة للتنقل في شهرتها وما تتمتع به من قدرة وموثوقية وتنوع، ونحن على ثقة بأن مشغلي سويفل هنا سيدركون قريبا لماذا يعتمد آلاف الأشخاص حول العالم على حافلاتنا للتنقل وإنجاز المهام المختلفة".
وتمتلك حافلات فورد ترانزيت ذات الـ15 والـ18 مقعدا، سجلا حافلا في قطاع حلول النقل المصغر على مستوى العالم، وقد وصلت شحنة الحافلات الأولى بالفعل إلى مصر وهي جاهزة للسير على الطرق.
وتستخدم حافلات فورد ترانزيت من قبل العديد من مزودي حلول التنقل على مستوى العالم، بما في ذلك GoRide، وهي خدمة تنقل بناءً على الطلب، انطلقت في ولاية ميشيغان الأمريكية التي تلبي الاحتياجات الطبية غير الطارئة للأفراد. ويمكن أن ينقل أسطول Go Ride الأشخاص الذين يستخدمون الكراسي المتحركة، بفضل مقاعدها المتحركة المرنة ومنصة الكراسي المتحركة، وتقدم Go Ride خدماتها لأكثر من 200 منشأة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
وأضاف البستاني: "تتميز فورد ترانزيت بتصميم مميز يجعل منها وسيلة تنقل لا مثيل لها على مستوى العالم، حيث تضم مساحة جلوس تصل إلى 18 مقعدا".