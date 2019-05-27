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سويفل توقع اتفاقية مع فورد وترفع حجم استثماراتها

شركة سويفل شركة مصرية ناشئة منذ عام 2017، استطاعت على مدار العامين الماضيين أن تكون ضمن أفضل الشركات الواعدة وحصلت على تصنيفات متقدمة ضمن أفضل شركات ناشئة في الشرق الأوسط
تحرير:أحمد البرماوي ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
توقيع شراكة فورد وسويفل
توقيع شراكة فورد وسويفل
توقع مصطفى قنديل، الرئيس التنفيذي والشريك التنفيذي لشركة سويفل للنقل الذكي، وصول حجم استثمارات الشركة الناشئة منذ عام 2017 إلى نحو مليار جنيه خلال 3 أعوام، وذلك مقارنة بنحو 300 مليون جنيه حاليا، ويعمل لدى سويفل 2000 أتوبيس على 1800 خط، وتقدم الشركة الخدمة في الإسكندرية من السادسة صباحا حتى الثانية عشرة مساءً، وفي القاهرة الكبرى من السادسة صباحا حتى التاسعة مساءً، بأجرة تبدأ من 15 جنيها وتصل إلى 45 جنيها. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش توقيع اتفاقية بين سويفل وفورد.
وبموجب الاتفاقية التي وقعتها سويفل وفورد، يتم التعاون بينهما لتوفير حلول مواصلات آمنة ومريحة وذات موثوقية عالية للركاب المسافرين بين المدن المصرية الكبيرة، كما أن الاتفاق مع فورد يعد اتفاقا إستراتيجيا بهدف الارتقاء بخدمات النقل الجماعي وتقديمها بأسعار تنافسية وخلق فرص عمل جديدة للشباب. وستسهم الشراكة
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«إيتيدا» توقع اتفاقية تعاون مع «دعم اتخاذ القرار»

وقَّعت المهندسة هالة الجوهري، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والمهندس زياد عبد التواب، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أمس الإثنين، بروتوكولا للتعاون المشترك، وذلك بالمقر الرئيسي لمركز المعلومات، ويتضمن البروتوكول عدة مجالات للتعاون المشتركـ، منها قيام المركز بتوطين تطبيق الذاكرة المؤسسية "eEMS"، والنظام المالي المتكامل المُطور من قبل المركز على خوادم الهيئة وتحديثهما، مع تدريب العاملين المرشحين من الهيئة على جميع وظائف التطبيقين المُشار إليهما وصولاً إلى التشغيل الفعلي لهما.
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أسعار كعك عيد الفطر 2019 مستقرة لهذه الأسباب

تعانى السوق المحلية بعض الاضطرابات فى حركة البيع والشراء، ويأتي ذلك بعد تراجع مبيعات المكسرات والسلع الغذائية المرتبطة بشهر رمضان بنحو 25%، ليأتى موسم الكعك هذا العام محملا بالحرص الشديد فى الإنتاج والكميات المطروحة بما يتناسب مع حجم الشراء، ومدى إقبال المواطنين، وهو ما دفع التجار لتقليل الكمية المنتجة حتى الآن، وهناك عدد من العوامل التي أدت إلى استقرار أسعار كعك العيد الموسم الحالى، ومن المتوقع أيضا أن تؤثر فى حركة البيع والشراء، سيتم عرضها فى التقرير التالى.
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سعر الريال السعودي اليوم الخميس 27 مايو 2019

استقرت أسعار صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية اليوم، الاثنين، حيث بلغ متوسط سعر الشراء في البنوك نحو 4.54 جنيه، ونحو 4.56 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للريال السعودي في البنك التجاري الدولي ليسجل نحو 4.55 جنيه للبيع، و4.51 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للريال السعودي في كل من بنك البركة، والبنك العقاري المصري ليسجل نحو 4.60 جنيه للبيع، و4.50 جنيه للشراء، وسجل سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان نحو 4.59 جنيه للبيع، و4.38 جنيه للشراء.
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شروط وتفاصيل تخصيص شقق أسر شهداء الجيش والشرطة

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخصيص وحدات سكنية من المشروعات التي تنفذها الهيئة بالمدن الجديدة «سكن مصر، دار مصر، جنة» لأسر الشهداء من الجيش والشرطة، من الوحدات المتاحة للبيع. فما الوحدات التي تنفذها الهيئة؟ وما مواصفات كل منها على حدة من حيث المساحات والتشطيب؟ وكم تبلغ أسعارها؟ وما اشتراطات كل مشروع منها؟ وهل يحق لهم بيعها بعد التخصيص أم لا؟
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7 شركات مصرية وصلت لقمة ريادة الأعمال العالمية

تشارك 7 شركات مصرية ناشئة في القمة العالمية لريادة الأعمال التي ستعقد في هولندا خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو المقبل، وتلقي الضوء على التقنيات التي يمكن التوسع في نطاق عملها، وتقدم فرصا متنوعة لرواد الأعمال في مجالات «البلوكتشين» و«الذكاء الصناعي» و«الروبوتات» والمجالات التكنولوجية الأخرى للتواصل مع المستثمرين وصناع القرار وكبار رجال الأعمال. وتركز القمة هذا العام على خمسة مجالات استثمارية وهي «الأغذية، الزراعة، الاتصال، الطاقة، الصحة، ومجال المياه».
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تبدأ من 5 جنيهات.. أسعار رحلات أوبر وكريم باص وسويفل

تتنافس شركات النقل الجماعي في تقديم أفضل العروض لجذب أكبر عدد ممكن من العملاء الجدد إليها، ويأتى ذلك من خلال مساعدتهم في توفير سبل الراحة والوقت ومواجهة مشكلة الزحام في العاصمة. وبدأت شركتا "أوبر وكريم" في طرح تطبيقات جديدة مثل "أوبر باص" و"كريم باص"، وذلك على غرار شركة "سويفل" والتى توفر خدمة النقل الجماعي أو النقل باستخدام الباصات وهي خدمة مميزة وفريدة من نوعها وفكرة استطاعت أن تلقى إقبالا كبيرا من المواطنين في مصر. واهتمت الشركات الثلاث بوصول "الباصات" إلى المدن الجديدة، التي تعد أكثر حاجة إلى وسائل نقل جماعية.
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