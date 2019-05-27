سويفل توقع اتفاقية مع فورد وترفع حجم استثماراتها

شركة سويفل شركة مصرية ناشئة منذ عام 2017، استطاعت على مدار العامين الماضيين أن تكون ضمن أفضل الشركات الواعدة وحصلت على تصنيفات متقدمة ضمن أفضل شركات ناشئة في الشرق الأوسط

تحرير:أحمد البرماوي ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

توقيع شراكة فورد وسويفل

توقع مصطفى قنديل، الرئيس التنفيذي والشريك التنفيذي لشركة سويفل للنقل الذكي، وصول حجم استثمارات الشركة الناشئة منذ عام 2017 إلى نحو مليار جنيه خلال 3 أعوام، وذلك مقارنة بنحو 300 مليون جنيه حاليا، ويعمل لدى سويفل 2000 أتوبيس على 1800 خط، وتقدم الشركة الخدمة في الإسكندرية من السادسة صباحا حتى الثانية عشرة مساءً، وفي القاهرة الكبرى من السادسة صباحا حتى التاسعة مساءً، بأجرة تبدأ من 15 جنيها وتصل إلى 45 جنيها. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش توقيع اتفاقية بين سويفل وفورد.

وبموجب الاتفاقية التي وقعتها سويفل وفورد، يتم التعاون بينهما لتوفير حلول مواصلات آمنة ومريحة وذات موثوقية عالية للركاب المسافرين بين المدن المصرية الكبيرة، كما أن الاتفاق مع فورد يعد اتفاقا إستراتيجيا بهدف الارتقاء بخدمات النقل الجماعي وتقديمها بأسعار تنافسية وخلق فرص عمل جديدة للشباب. وستسهم الشراكة