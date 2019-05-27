وزير النقل: ربط الطريقين الغربي والشرقي بأسوان

تحرير:عوض سليم ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٩ م

الفريق كامل الوزير في أسوان

تفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، مشروع ازدواج الطريق الصحراوي الغربي بطول 8 كم فى المسافة الواقعة أمام مشروع الطاقة الشمسية، حيث ستتحمل الشركات المنفذة لهذا المشروع القومى تكلفة ازدواج الطريق من الاعتمادات الموجهة للتنمية المجتمعية، بناءً على طلب محافظ أسوان من مسؤولى المشروع، ليسهم ذلك فى تسهيل حركة دخول وخروج الحافلات ومعدات النقل الثقيل إلى المشروع العملاق، ومن ثم الحد من الحوادث المرورية فى المسافة الواقعة أمامه، كما تفقد الأعمال الإنشائية بمحور كوبرى كلابشة الجديد على نهر النيل.

وقال وزير النقل إن محور كلابشة الجديد يهدف إلى ربط الطريق الغربى الصحراوى بالطريق الزراعى الشرقى بتكلفة 642 مليون جنيه، ويصل طوله إلى 23 كم، وعرضه 21 مترا، ويضم 10 "كباري"، و6 أنفاق، ويهدف الكوبري إلى تخفيف الاختناقات المرورية بمختلف مراكز ومدن المحافظة. وأكد محافظ أسوان أن زيارة وزير النقل للمرة الثانية