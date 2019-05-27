ديمون وكريستيان بيل يستعدان لأوسكار بـFord V Ferrari

تحرير:حليمة الشرباصي ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م

مات ديمون وكريستيان بيل

يستعد النجمان الفائزان بالأوسكار مات ديمون وكريستيان بيل، الذي عرفناه بدور باتمان، للقيام بفيلم جديد، ربما يضيف أوسكار جديدة إلى رصيدهما، إذ نشرت شركة 20th Century Fox الأمريكية المنتجة للفيلم، عبر صفحتها الشخصية على موقع "انستجرام"، صورًا لفيلمها الجديد Ford V Ferrari، الذي يخرجه جيمس مانجولد، وقد سبق وقدم سلسلة "وولفرين" للنور. الفيلم مأخوذ عن أحداث حقيقية، وإن لم يركز على الصراع بين شركتي فورد وفيراري بقدر ما ركز على تحالف "بيل" و"ديمون" لإنقاذ شركة فورد، متغلبين على اختلافاتهم الشخصية، بحسب موقع Cinema Bend الأمريكي.

تدور أحداث فيلم Ford V Ferrari في فترة الستينيات، وتحديدًا عام 1966، حول رجلين يحاولان منح شركة "فورد" لسيارات السباق على غريمتها الأقوى في هذه الفترة "فيراري"، خلال سباق السيارات الشهير Le Mans الذي أقيم في فرنسا، ويلعب كريستيان بيل دور متسابق السيارات كين مايلز الذي يتحالف مع مصمم السيارات الأمريكي