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مصري ضمن فريق التحقيق في حادث «مسجدي نيوزيلندا»

٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٣ م
منفذ هجوم نيوزيلندا
منفذ هجوم نيوزيلندا
اختير الخبير الأسترالي من أصل مصرى "نيك كالداس"، الذى كان يشغل منصب نائب مفوض شرطة، ضمن 3 خبراء سيشرفون على التحقيقات فى رد الشرطة النيوزيلاندية على حادث الاعتداء على مسجدى مدينة "كرايستشرش"، حسبما ذكرت شبكة "إس بى إس" الأسترالية. وأوضحت الشبكة الأسترالية أن "كالداس" أشرف على عديد من التحقيقات العالمية، أبرزها تحقيق محكمة العدل الدولية فى اغتيال رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق رفيق الحريرى، وكذا تحقيق الأمم المتحدة في استخدام الحكومة السورية الأسلحة الكيماوية.
وحسب "إس بي إس" فإنه من المقرر أن يتوجه الخبير من أصل مصرى إلى نيوزيلندا خلال الأسبوع الجارى، تمهيدا لبدء العمل على التحقيقات التى قد تستغرق شهرا. وأشارت الشبكة الأسترالية إلى أن التحقيقات تركز على الوقت الذى استغرقته الشرطة فى الاستجابة للإنذار، والأسلحة التى استخدمتها عناصرها، وطريقة تعاملهم مع منفذ
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البرلمان الأوروبي

الانتخابات البرلمانية تكشف توجهات أوروبا السياسية

على مدى الأشهر القليلة الماضية، انتظر السياسيون في أوروبا نتائج الانتخابات البرلمانية، والتي من المتوقع أن يكون لها تأثيراتها الرئيسية على مجريات السياسة في المستقبل القريب داخل القارة واتحادها السياسي. الجبهات التي تصارعت على الفوز بالمقاعد داخل البرلمان الأوروبي، منحت السياسيين شعورا بأن هناك بالفعل حالة تناحر تعكس الأزمات السياسية الموجودة في العديد من الدول داخل القارة، والتي كان من الممكن لمس آثارها المختلفة في القلاقل التي ظهرت باحتجاجات فرنسا وسياسات ألمانيا.
جان-ايف-لو-دريان-وزير-الخارجية-الفرنسى

رفض وحماية.. أول رد من باريس على إعدام 3 فرنسيين بالعراق

علقت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الإثنين، رسميا، على عقوبة الإعدام التي أصدرتها محكمة عراقية بحق 3 فرنسيين مقبوض عليهم على أراضيها لاتهامهم بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، مؤكدا أنها تعارض عقوبة الإعدام من حيث المبدأ، لكنها تحترم أيضا السيادة العراقية وأن من ينتمون لداعش "يجب معاقبتهم على جرائمهم"، مؤكدة في بيان اليوم، أن ”السفارة الفرنسية في العراق، بموجب دورها في تقديم الحماية القنصلية، تتخذ الخطوات الضرورية لإيضاح موقفها المعارض لعقوبة الإعدام للسلطات العراقية“.
ظريف

«العشاء السري» يضع ظريف في مأزق تحت قبة البرلمان

في ظل التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران جاء الكشف عن لقاء جمع وزير الخارجية محمد جواد ظريف والسيناتورة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي ديان فاينشتاين، ليثير حالة من الغضب داخل إيران. فقد كشفت السيناتورة ديان فاينشتاين، عن عقدها اجتماعًا مع وزير الخارجية الإيراني بنيويورك في أبريل الماضي، لبحث الوضع في المنطقة والتوترات في العلاقات بين طهران وواشنطن. وتم تأكيد اللقاء بعد أن أعلن ممثل إيران لدى الأمم المتحدة مجيد تختي روانجي، أن الاجتماع عُقد بالفعل بين ظريف والسيناتورة الديمقراطية ديان فاينشتاين.
تحطم-طائرة (2)

مصرع 5 أشخاص في تحطم طائرة عسكرية بالمكسيك

أعلنت البحرية المكسيكية، مصرع 5 أشخاص في تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية تشارك في عمليات لمكافحة حريق غابات في وسط المكسيك، بحسب "رويترز". وقالت البحرية المكسيكية، في بيان مساء السبت، إن الطائرة وهي من طراز إم. آي- 17 سقطت على بعد نحو 89 كيلومترا شمال مدينة جالبان دي سييرا بولاية كيريتارو، إذ كانت تشارك في إخماد حريق غابات هناك. ولم تتضح بعد أسباب التحطم، وذكر بيان البحرية، أن فريقا للاستطلاع عثر على حطام من الطائرة في ساعة مبكرة من يوم السبت بعد تعليق أعمال الإطفاء خلال الليل بسبب سوء الأحوال الجوية.
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بعد حادث نيوزيلندا.. فيسبوك تقيد خدمة البث المباشر

أعلنت شركة فيسبوك، أمس الأربعاء، عن خطوات تمنع مؤقتا المستخدمين المخالفين لقواعدها من نشر تسجيلات فيديو حية، وذلك في أعقاب موجة غضب دولية أثارها مقتل 51 شخصا بالرصاص في مسجدين في نيوزيلندا، شهر مارس الماضي، في هجوم بثه المسلح بثا حيا على صفحته. ويأتي تشديد القواعد في وقت أحجم فيه البيت الأبيض عن المشاركة في اجتماع عقد في باريس وضم زعماء دول ورؤساء كبرى شركات التكنولوجيا، لدعم دعوة أطلقتها رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، لتشديد الإجراءات المناهضة لخطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي.
البرلمان الأوروبي

لأول مرة.. مصرى يخوض انتخابات البرلمان الأوروبي

رشح حزب "ايلينيس ريزو سباستيس" اليوناني، أحمد عبد الحميد خلف سيد، مصري الجنسية، ضمن قائمة الحزب لخوض انتخابات البرلمان الأوروبي، ليُصبح أول مرشح مصري وعربي للبرلمان الأوروبي. وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تلقى تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بأثينا، أوضح فيه المستشار العمالي أشرف فؤاد، أن المرشح المصري للبرلمان الأوروبي أحمد عبد الحميد حاصل علي ليسانس الحقوق من جامعة أسيوط عام 1992 بتقدير عام جيد جدا.
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