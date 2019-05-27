«هنرمي خروف ميت».. إحالة قاتلي مالكة حضانة للجنايات

تحرير:تهامى البندارى ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٠ م

جثة- أرشيفية

أصدرت نيابة جنوب القاهرة الكلية، اليوم الإثنين، قرارا بإحالة حارس عقار وعامل إلى محكمة الجنايات على خلفية اتهامهما بذبح مالكة دار حضانة في منطقة المعصرة، ووجهت النيابة إلى المتهمين تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة أسلحة بدون ترخيص، وخلال التحقيقات اعترف المتهمان بارتكاب الواقعة، وأنهما رصدا خط سير المجني عليها، وقرر خطفها وسرقة أموالها، ويوم الواقعة قيداها في أثناء مرورها بمنطقة مهجورة، وذبحها أحدهما واستوليا على هاتفها ومبلغ مالي، وفرا هاربين.

تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي قسم شرطة المعصرة بلاغا من سائق "توك توك" بأن اثنين استقلا دراجته، وطلبا منه توصيلهما للرشاح لإلقاء خروف نافق، وعندما وصل معهما إلى منتصف الطريق اشتكى من الرائحة، فألقيا الجوال في القمامة، وغادرا مسرعين. عاين رجال المباحث المكان المشار إليه، وعثرت الأجهزة الأمنية على جثة