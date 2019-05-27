جريمة

«هنرمي خروف ميت».. إحالة قاتلي مالكة حضانة للجنايات

تحرير:تهامى البندارى ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٠ م
جثة- أرشيفية
جثة- أرشيفية
أصدرت نيابة جنوب القاهرة الكلية، اليوم الإثنين، قرارا بإحالة حارس عقار وعامل إلى محكمة الجنايات على خلفية اتهامهما بذبح مالكة دار حضانة في منطقة المعصرة، ووجهت النيابة إلى المتهمين تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة أسلحة بدون ترخيص، وخلال التحقيقات اعترف المتهمان بارتكاب الواقعة، وأنهما رصدا خط سير المجني عليها، وقرر خطفها وسرقة أموالها، ويوم الواقعة قيداها في أثناء مرورها بمنطقة مهجورة، وذبحها أحدهما واستوليا على هاتفها ومبلغ مالي، وفرا هاربين.
تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي قسم شرطة المعصرة بلاغا من سائق "توك توك" بأن اثنين استقلا دراجته، وطلبا منه توصيلهما للرشاح لإلقاء خروف نافق، وعندما وصل معهما إلى منتصف الطريق اشتكى من الرائحة، فألقيا الجوال في القمامة، وغادرا مسرعين. عاين رجال المباحث المكان المشار إليه، وعثرت الأجهزة الأمنية على جثة
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جثة (3)

انتحار عاطل بسبب ضيق الحال والمخدرات في الإسكندرية

أقدم شاب "عاطل" فى العقد الثاني من العمر، على الانتحار مستخدماً حبلا وعلقه بمدخل العقار وشنق نفسه، وذلك بمحل سكنه بمنطقة السيوف شرق محافظة الإسكندرية؛ لمروره بحالة نفسية سيئة نتيجة مروره بضائقة مالية شديدة، وتعاطي المخدرات، حيث استيقظ أفراد عائلته ولاحظت والدته تغيبه عن المنزل وخرجت للبحث عنه فوجدته معلقاً فى حبل ملفوف حول رقبته يتدلى من جنش بأعلى السقف بمدخل العقار محل سكنه بالعنوان المشار إليه، وتبين أنه تخلص من حياته ولم تتهم أسرته أى شخص بالتسبب فى وفاته بهذه الطريقة.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (6)

ضبط 274 متهما في مداهمات أمنية بأبو النمرس

نفذت قوات الشرطة حملة تفتيشية مكبرة بدائرة قسم شرطة أبو النمرس، شارك فيها ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة والحماية المدنية، بالإضافة إلى إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع مسؤولي الحي، استهدفت فرض السيطرة الأمنية، وملاحقة تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي السلاح والذخائر غير المرخصة فضلا عن رفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

فحص 15 مشتبه بهم وإزالة 289 حالة تعد في الهرم

أعدت إدارة شرطة المرافق في الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية دائرة قسم الأهرام، وذلك حرصًا على المظهر الحضاري، دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، باعتبارها مقصدا سياحيا هاما، وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ شئونها.
مباحث-التموين

105 قضايا حصيلة جهود مباحث التموين في الجيزة

واصلت إدارة مباحث التموين في الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وشن ضباط الإدارة حملة تفتيشية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين عن القانون في ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار، أسفرت جهودها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية عن ضبط 105 قضايا تموينية تنوعت ما بين 23 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 14 منشأة بدون ترخيص ومخالفات عدم وجود سجل تفتيش، فضلا عن غلق في مواعيد العمل الرسمية.
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يوسف-الحسينى

يوسف الحسيني والمصباح المنير في أحراز «ولاية سيناء»

فضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، أحراز القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية ولاية سيناء" والتي يحاكم فيها 44 متهمًا بينهم اللاعب حمادة السيد لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان، وذلك على خلفية الاتهامات المنسوبة إليهم بتولي قيادة في جماعة إرهابية داخل البلاد، والتخطيط لاستهداف المنشآت الحيوية، وتبني أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر، وقلب نظام الحكم، اشتملت الأحراز على بندقية خرطوش و15 طلقة نارية خرطوش.
محافظ-المنوفية-

تأجيل محاكمة محافظ المنوفية السابق إلى الغد

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية السابق، في القضية المتهم فيها بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 58 مليون جنيه من خلال استغلال سلطته ونفوذه، إلى جلسة غد الإثنين، لسماع المرافعات، وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة إلى المحافظ السابق من جهاز الكسب غير المشروع في أمر الإحالة الصادر ضده، وصدر القرار برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي وأمانة سر خالد عبد المنعم ووليد عبد الجواد.
جلسه-محاكمة-سعاد-الخولى

الجنايات تتنحى عن محاكمة «الخولي» في «غسيل الأموال»

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار دكتور أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدي عبد المجيد، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، التنحي عن نظر محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية السابق، في القضية المتهمة فيها بارتكاب جريمة غسل أموال قيمتها نحو نصف مليون جنيه، وذلك لسابقة نظر هيئة المحكمة قضية الرشوة الأساسية المتهمة فيها «الخولي»، لتأمر المحكمة خلال جلسة اليوم بإحالة أوراق القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى.
خطف-نجل-رجل-أعمال‎

سمسار ومسجلان خطر وراء مقتل الجراح اليمني في الجيزة

تحقيقات موسعة أجرتها نيابة حوادث جنوب الجيزة، في واقعة مقتل جراح يحمل الجنسية اليمنية داخل شقته ببولاق الدكرور، بعد العثور على جثته، مقيد اليدين والقدمين، ووجود لاصق طبي على فمه، إذ باشرت التحقيقات مع المتهمين المضبوطين، اليوم السبت، وواجهتهم بالتحريات التي أجراها رجال المباحث، وأمرت بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، واستعجلت تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه، لبيان وتحديد أسباب الوفاة، كما طلبت النيابة سماع عدد من شهود العيان حول تفاصيل الحادث.
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