رياضة

نص خطاب تأجيل مواجهة الأهلي والمقاولون في الدوري

٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٠ م
الأهلي والمقاولون
الأهلي والمقاولون
حصلت «التحرير» على نسخة من نص الخطاب الذي أرسله مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، لناديي الأهلي والمقاولون، بشأن تأجيل مباراتهما التي كان مقررا لها مساء غدٍ الثلاثاء، ضمن الجولة الـ33 من منافسات الدوري الممتاز، حيث استقر مجلس الجبلاية على تأجيل اللقاء لأجل غير مسمى، وذلك قبل ساعات من عقد الاجتماع الطارئ لمجلس الاتحاد، لمناقشة مصير مسابقة الدوري الممتاز، بعد اعتراض عدد من الأندية على مواعيد الجولة الأخيرة للدوري، وعلى رأسها أندية الأهلي وبتروجيت وحرس الحدود.
رفض النادي الأهلي فكرة تأجيل مباراة المقاولون العرب، وترحيله مع لقاء القمة أمام الزمالك، لما بعد كأس الأمم الإفريقية، وقال مصدر مسئول بالقلعة الحمراء، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «لن نقبل بأي قرار لا ينفذ مطالبنا الخمسة، ليس كنوع من التعسف أو المزايدة علي اتحاد الكرة، ولكن لو تأجل
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فرحة-المصرى (3)

المصري يسعى لعبور كمين الداخلية في الدوري

يحتضن استاد الجيش بالسويس، اليوم الاثنين في تمام الساعة العاشرة مساءً، لقاء نادي الداخلية أمام نظيره المصري البورسعيدي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين - الأخيرة - من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة على استاد هيئة قناة السويس، انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، حيث أحرز حينها هدف الفريق البورسعيدي محمد عبد اللطيف جريندو، فيما أحرز هدف الداخلية حسام سلامة من ضربة جزاء، وأدرها الحكم إبراهيم نور الدين، وأشهر حينها 6 بطاقات صفراء.
نادى-طلائع -الجيش

الطلائع يسعى لتكرار فوز الدور الأول أمام المقاصة

يحتضن استاد جهاز الرياضة العسكرى، اليوم الإثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً، لقاء نادي مصر للمقاصة ونظيره طلائع الجيش، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين (الأخيرة) من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018- 2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة على استاد جهاز الرياضة العسكرى، انتهى بفوز طلائع الجيش بهدف نظيف أحرزه أحمد سامي، وأداره الحكم محمد عادل، وأشهر حينها 3 بطاقات صفراء، وكان يقود الفريق الفيومي فنيا طلعت يوسف.
الزمالك-وانبي (6)

صراع بنكهة أهلاوية بين «نجوم رمضان» و«إنبي ماهر»

يحتضن استاد بترو سبورت في التجمع الخامس، اليوم الاثنين في تمام الساعة العاشرة مساءً، لقاء نادي النجوم أمام نظيره إنبي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين - الأخيرة - من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر على استاد بترو سبورت، انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث أحرز حينها هدف الفريق البترولي اوداة أوندوريودي، فيما أحرز هدف النجوم محمود فتح الله من ضربة جزاء، وأدارها الحكم هشام الفلال، وأشهر حينها 5 بطاقات صفراء، وبطاقة حمراء، واحتسب ركلة جزاء.
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فرحة-لعيبة-النادى-الاهلى (2)

الأهلي يعلق على حقيقة تأجيل مواجهة المقاولون

رفض النادي الأهلي فكرة تأجيل مباراة المقاولون العرب، المقرر لها مساء غدٍ، ضمن الجولة الـ33 من منافسات الدوري الممتاز، وترحيله مع لقاء القمة أمام الزمالك، لما بعد كأس الأمم الإفريقية، وقال مصدر مسئول بالقلعة الحمراء، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «لن نقبل بأي قرار لا ينفذ مطالبنا الخمسة، ليس كنوع من التعسف أو المزايدة على اتحاد الكرة، ولكن لو تأجل لنهاية الموسم لما بعد أمم إفريقيا، فهذا سيضر بالموسم الكروي المقبل، بل سيقضي عليه قبل أن يبدأ لأن هناك قيدا إفريقيا له مواعيد».
الاهلى -والمقاولون (7)

الجبلاية تتحدى الأهلي: مواجهة المقاولون بعد إفريقيا

استقر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، على تأجيل لقاء الأهلي والمقاولون العرب، الذي كان مقررا له مساء غدٍ الثلاثاء، ضمن الجولة الـ33 من منافسات الدوري الممتاز، لما بعد بطولة كأس أمم إفريقيا، ويعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعًا طارئا، عصر اليوم الإثنين، لمناقشة مصير مسابقة الدوري الممتاز، في ظل اعتراض عدد كبير من الأندية على مواعيد الجولة الأخيرة للدوري، على رأسها الأهلي، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تأجيل مواجهة الفريق الأحمر أمام نظيره المقاولون.
مجلس إدارة الأهلي يبدأ اجتماعه بالوقوف دقيقة حدادًا ع (2)

عامر حسين يرد على بيان الأهلي: لماذا الاعتراض الآن؟

أبدى عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، دهشته من البيان الذي أصدره مجلس إدارة النادي الأهلي، واشترط فيه الأخير استكمال مبارياته في الدوري، وانتهاء مباريات المسابقة بالكامل قبل انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وكشف رئيس لجنة المسابقات في تصريحات خاصة لـ«التحرير» أنه سبق وأعلن منذ فترة طويلة انتهاء مسابقة الدوري بعد كأس الأمم الإفريقية حال وصول الزمالك إلى نهائي بطولة الكونفيدرالية ولم يعترض أي ناد وقتها، ولا يدري سر اعتراض النادي الأهلي في هذا التوقيت.
الزمالك-وبيراميدز (4)

المسابقات تعلن مواعيد مباريات الأسبوع الأخير للدوري

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، مواعيد مباريات الأسبوع الـ34 والأخير من بطولة الدوري الممتاز موسم (2018 /2019)، وبعض المباريات المؤجلة، وحسب الجدول الذي تم إعلانه تختتم أغلب فرق الدوري مبارياتها يوم الاثنين 27 مايو الجاري، أي قبل انطلاق فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، لتتبقى بعض المباريات المؤجلة للزمالك، وكذا الأهلي الذي سيواجه المقاولون ثم الزمالك في ختام المنافسة، وجاءت مواعيد المباريات على النحو التالي:
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