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كيف ستتأثر أسعار السلع بزيادة الكهرباء أول يوليو؟

مع زيادة أسعار الكهرباء أول يوليو المقبل سترتفع أسعار عدد من السلع.. شعبة الملابس: زيادة 15%في الأسعار..والسيد: صناعة الدواجن قائمة على المجازر والثلاجات والتدفئة.
تحرير:صابر العربي ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٤١ م
عداد كهرباء - ارشيفية
عداد كهرباء - ارشيفية
زيادة أسعار الكهرباء، والتي أعلن وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، الأسبوع الماضي، والتي قُدرت بـ 14.9% على كافة شرائح الاستهلاك، على أن تُطبق تلك الزيادة فعليا مطلع يوليو المقبل، تزامنًا مع العام المالي الجديد 2019/ 2020، وسيكون لها توابع على زيادة أسعار عدد من السلع سواء كانت الأساسية أو غير الأساسية، وهو ما دفع عدد من المتخصصين في شؤون التجارة والصناعة، للكشف مبكرًا عن الزيادة المتوقعة في أسعار بعض السلع، بخلاف توقعهم ركودا في حركة بيع تلك السلع، جراء زيادة أسعار الكهرباء.
وفي البداية، جاءت التوقعات لزيادة أسعار الملابس، وقال يحيى زنانيرى، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار ملابس عيد الفطر ارتفعت هذا العام بقيمة 15% مقارنة بأسعار العام الماضي، متوقعًا زيادة بنسبة 15% مرة آخرى لأسعار الملابس بعد زيادة أسعار الكهرباء، جراء ارتفاع التكلفة. الوضع
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مسجد-الرويعى‎ (3)

مسجد الرويعي.. استراحة التجار والمسافرين بالموسكي

يحتاج الوصول إليه تخطى الزحام الشديد والشوارع الضيقة، وممرات الباعة الجائلين، حيث يقع مسجد الرويعى داخل إحدى حارات سوق الرويعى، بمنطقة الموسكى الشهيرة بمحافظة القاهرة، تحمل جدران المسجد تاريخا يبلغ عمره مئات السنين، تقف مئذنته شامخة وسط ما تبقى من مبانى الموسكى القديمة، تحيط به البضائع من كل اتجاه، ويقف أمامه مباشرة ضريح الشيخ أحمد الرويعى، يستقبل التجار والباعة الجائلين والزبائن والسكان فى أى وقت، بل قد يتخذه بعض المسافرين كاستراحة قصيرة من عناء السفر، ويأتى له محبو التاريخ والآثار لزيارته ومحاولة السؤال عن تاريخه، الذى لا يعرفه كثيرون.
ختان-الإناث

الأمم المتحدة تشيد بمحاولات مصر لإنهاء ختان الإناث

أشاد مكتب الأمم المتحدة في مصر بالخطوات الإيجابية والمشجعة، والتي تأتي تجديدا للدعوة إلى العمل من أجل عقد اجتماعي لإنهاء ختان الإناث في مصر، مشيرا إلى أنه في 20 مايو الجاري، عقد المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة أول اجتماع لفريق العمل الوطني للقضاء على ظاهرة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، ويتألف فريق العمل من ممثلين عن جميع الوزارات المعنية بالإضافة إلى المجتمع المدني وشركاء التنمية، جاء ذلك في بيان وزعه المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، اليوم الإثنين.
اكياس-البلاستيك-في-البحر

احتفالا بيوم إفريقيا.. الشباب يجمعون 8.5 طن بلاستيك

جمعت مؤسسة "شباب بتحب مصر" وشركاؤها في الجزائر والمغرب ونيجيريا ومصر، 8.5 طن من المخلفات البلاستيكية، في إطار حملة تهدف إلى الحد من استخدام البلاستيك تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة، وذلك احتفالا بيوم إفريقيا، وبمشاركة 215 متطوعا. وأوضح المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، في بيان له، اليوم الإثنين، أنه انطلقت في مصر، الحملة للمرة الثانية على التوالي من أسوان، بمشاركة أعضاء مؤسسة "شباب بتحب مصر"، و50 متطوعا، ونجحوا في إزالة نحو 2 طن من المخلفات البلاستيكية، أمس السبت.
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وزير النقل: ربط الطريقين الغربي والشرقي بأسوان

تفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، مشروع ازدواج الطريق الصحراوي الغربي بطول 8 كم فى المسافة الواقعة أمام مشروع الطاقة الشمسية، حيث ستتحمل الشركات المنفذة لهذا المشروع القومى تكلفة ازدواج الطريق من الاعتمادات الموجهة للتنمية المجتمعية، بناءً على طلب محافظ أسوان من مسؤولى المشروع، ليسهم ذلك فى تسهيل حركة دخول وخروج الحافلات ومعدات النقل الثقيل إلى المشروع العملاق، ومن ثم الحد من الحوادث المرورية فى المسافة الواقعة أمامه، كما تفقد الأعمال الإنشائية بمحور كوبرى كلابشة الجديد على نهر النيل.
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بعد زيادة سعر الكهرباء..هذه الأجهزة تتحكم في فاتورتك

مع حلول يوليو المقبل، سيكون 26.5 مليون مشترك، وهو عدد مشتركي المنازل مع وزارة الكهرباء، على موعد مع تطبيق زيادة أسعار الكهرباء، حسبما أعلن وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، وتعد الأجهزة الكهربائية، هي المتحكمة في قيمة الفاتورة، إما أن ترفعها بقيمة كبيرة عند استخدامها بكثرة، أو تخفض قيمة الفاتورة عن ترشيد الاستهلاك. وفي هذا السياق، توضح "التحرير" الاستهلاكات الكهربائية وقيمة الفاتورة لكل شريحة من شرائح استهلاك القطاع المنزلي السبعة، لتكون بمثابة البوصلة للوقوف على الاستهلاك الفعلي لكل شريحة.
فاتورة-كهرباء

تعرف على دعم"الكهرباء" لمحدودي الدخل والشقق الفاخرة

مع إعلان وزير الكهرباء، عن الأسعار الجديدة لفواتير الاستهلاك، والتي ستطبق مطلع يوليو المقبل، فالزيادة على كافة شرائح القطاع المنزلي السبعة، بداية من الشرائح الثلاثة الأولى الخاصة بـ"محدودي الدخل"، وصولا إلى الشرائح الأخيرة والخاصة "بسكان الشقق الفاخرة"، فجميعها تحصل دعم من الدولة. وفي البداية، الشريحة الأولى والتي تستهلك من صفر حتى 50 كيلووات، فقيمة الفاتورة الفعلية 57 جنيها يتحمل المواطن 16 جنيها وتتحمل الدولة 41 جنيها، والشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات، فقيمة الفاتورة الفعلية 114 جنيها، يتحمل المواطن 37 جنيها، وتتحمل الدولة 77 جنيها.
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مع ارتفاع درجات الحرارة.. نصائح مهمة لحماية شقتك من الحرائق

مع ارتفاع درجات الحرارة على مختلف أنحاء الجمهورية بشكل ملحوظ، أعلنت قوات الحماية المدنية عدة إجراءات احترازية يمكن اتباعها لتجنب حرائق الماس الكهربائي مع كثرة تشغيل التكييفات والأجهزة الكهربائية؛ كالمراوح والمبردات، علاوة على تجهيزات النظافة قبل العيد. ونصحت "الحماية المدنية" بتنظيف التكييفات والتحقق من صيانتها قبل تشغيلها، والتأكد من سلامة الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية للأجهزة، وعدم وضع أي أحمال من أثاث أو مفروشات فوق أسلاك محمّلة بمصدر للكهرباء، علاوة على تجنب تشغيل أكثر من جهاز عبر مشترك واحد، لمنع زيادة الأحمال الكهربائية.
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كلاكيت سادس مرة..ننشر زيادات الكهرباء من 2014

تستعرض "التحرير"، تسلسل زيادة أسعار شرائح الكهرباء للقطاع المنزلي بداية من العام المالي 2014/ 2015 وصولًا إلى العام المالي المقبل 2019/ 2020، بعد أن أعلن وزير الكهرباء عن الزيادة الأخيرة للعام المالي المقبل، أمس الثلاثاء. ويشهد العام المالي المقبل 2019/ 2020، حسب ما قاله الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، زيادة فى أسعار شرائح الكهرباء تبلغ 14.9%، وسيتم تطبيقها اعتبارا من يوليو المقبل على أن تحصل الفاتورة بالزيادة الجديدة مطلع أغسطس.
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