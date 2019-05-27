كيف ستتأثر أسعار السلع بزيادة الكهرباء أول يوليو؟

مع زيادة أسعار الكهرباء أول يوليو المقبل سترتفع أسعار عدد من السلع.. شعبة الملابس: زيادة 15%في الأسعار..والسيد: صناعة الدواجن قائمة على المجازر والثلاجات والتدفئة.

تحرير:صابر العربي ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٤١ م

عداد كهرباء - ارشيفية

زيادة أسعار الكهرباء، والتي أعلن وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، الأسبوع الماضي، والتي قُدرت بـ 14.9% على كافة شرائح الاستهلاك، على أن تُطبق تلك الزيادة فعليا مطلع يوليو المقبل، تزامنًا مع العام المالي الجديد 2019/ 2020، وسيكون لها توابع على زيادة أسعار عدد من السلع سواء كانت الأساسية أو غير الأساسية، وهو ما دفع عدد من المتخصصين في شؤون التجارة والصناعة، للكشف مبكرًا عن الزيادة المتوقعة في أسعار بعض السلع، بخلاف توقعهم ركودا في حركة بيع تلك السلع، جراء زيادة أسعار الكهرباء.

وفي البداية، جاءت التوقعات لزيادة أسعار الملابس، وقال يحيى زنانيرى، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار ملابس عيد الفطر ارتفعت هذا العام بقيمة 15% مقارنة بأسعار العام الماضي، متوقعًا زيادة بنسبة 15% مرة آخرى لأسعار الملابس بعد زيادة أسعار الكهرباء، جراء ارتفاع التكلفة. الوضع