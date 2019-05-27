ترامب يتجاهل تحذيرات الاستخبارات من التدخل الروسي

لا تزال مخاوف التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية تسيطر على المشهد السياسي هناك، خاصة وأن الولايات المتحدة لم تمنح الأمر الأهمية اللازمة خلال الأشهر الماضية.

تحرير:محمود نبيل ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٢ م

ترامب

على الرغم من المخاوف الأمريكية بشأن الهجمات الإلكترونية، والتي يمكن من خلالها التأثير على نتائج وتوجهات الجماهير في الاستحقاقات الديمقراطية، فإن التمويل الكافي وتركيز البيت الأبيض لمواجهة أي تدخل جديد لا يزال ضئيلًا. وتتزايد تحذيرات الاستخبارات من أن روسيا ربما تتدخل في انتخابات عام 2020، لكن دونالد ترامب وحلفاؤه الأقوياء في مجلس الشيوخ يقللون من شأن هذه المخاوف ولا يبذلون ما يكفي لإحباط التدخل الذي أكده خبراء الإنترنت والديمقراطيون الرئيسيون في الكونجرس.

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية، إنه "على الرغم من المخاوف بشأن سعي موسكو للتأثير على انتخابات عام 2020 من خلال شن هجمات إلكترونية، ونشر المعلومات المضللة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعمليات التجسس السرية وغيرها من "التدابير النشطة" على غرار ما تم فعله في انتخابات 2016، إلا أن محاولات البيت الأبيض