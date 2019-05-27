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ترامب يتجاهل تحذيرات الاستخبارات من التدخل الروسي

لا تزال مخاوف التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية تسيطر على المشهد السياسي هناك، خاصة وأن الولايات المتحدة لم تمنح الأمر الأهمية اللازمة خلال الأشهر الماضية.
تحرير:محمود نبيل ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٢ م
ترامب
ترامب
على الرغم من المخاوف الأمريكية بشأن الهجمات الإلكترونية، والتي يمكن من خلالها التأثير على نتائج وتوجهات الجماهير في الاستحقاقات الديمقراطية، فإن التمويل الكافي وتركيز البيت الأبيض لمواجهة أي تدخل جديد لا يزال ضئيلًا. وتتزايد تحذيرات الاستخبارات من أن روسيا ربما تتدخل في انتخابات عام 2020، لكن دونالد ترامب وحلفاؤه الأقوياء في مجلس الشيوخ يقللون من شأن هذه المخاوف ولا يبذلون ما يكفي لإحباط التدخل الذي أكده خبراء الإنترنت والديمقراطيون الرئيسيون في الكونجرس.
وقالت صحيفة الجارديان البريطانية، إنه "على الرغم من المخاوف بشأن سعي موسكو للتأثير على انتخابات عام 2020 من خلال شن هجمات إلكترونية، ونشر المعلومات المضللة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعمليات التجسس السرية وغيرها من "التدابير النشطة" على غرار ما تم فعله في انتخابات 2016، إلا أن محاولات البيت الأبيض
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«العسكري السوداني»: رصدنا منظمات تجهز مخيمات لجوء للشعب

قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، إن هناك منظمات تتربص بأمن بالبلاد وشعبها -دون أن يذكر أسمها-، وأضاف: "والله لا نريد السلطة، لكن نحن الضامن لأمن الشعب"، مشيرا إلى أن منظمات بدأت الآن في تجهيز معسكرات لجوء ونزوح للشعب السوداني، و"هذا يعني أن هناك عملا يحاك ضد الشعب"، موضحا أنها "ذات المنظمات التي خططت لخراب دارفور، والآن تريد تخريب الخرطوم، لكن نحن لها بالمرصاد وبنقول ليهم خاب فالكم، ولن نجامل في هيبة الدولة".
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ترامب: لا نسعى لتغيير نظام إيران.. واتفاق جديد معها

على الرغم من نشر الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا، قوات إضافية في منطقة الشرق الأوسط، في ظل استمرار تصاعد التوترات مع إيران خلال الفترة الماضية، مع تلويحات بالحرب، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي عقد في طوكيو اليوم الإثنين، مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أن واشنطن "لا تسعى إلى تغيير النظام في طهران، وإنما تهدف إلى زوال الأسلحة النووية"،? كاشفا أن البيت الأبيض "سيبرم اتفاقا" مع إيران، مشيرا إلى إمكانية إجراء محادثات مع طهران.
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ترامب لإيران: إذا رغبتم في الحوار فنحن راغبون أيضا

تطرق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحديث عن إمكانية إجراء محادثات مع إيران، خلال لقائه مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الذي يبحث، وفق تقارير، إجراء زيارة للعاصمة الإيرانية طهران. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال الرئيس الأمريكي: «أعتقد أن إيران لديها الرغبة في الحوار، وإذا رغبوا في الحوار فنحن راغبون أيضًا». وأضاف ترامب: «سنرى ما سيحدث، لكنني أعرف حقيقة أن رئيس الوزراء "آبي" على علاقة وثيقة مع القيادة في إيران.. لا أحد يُريد رؤية أمور فظيعة تحدث».
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ترامب يتخذ قرارًا لـ«مرة واحدة» من أجل السعودية والإمارات

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب قررت المضي قدما في مبيعات أسلحة للسعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن في إجراء يتجاوز الكونجرس لأن أي تأخير يمكن أن يزيد المخاطر على شركاء الولايات المتحدة في وقت يشهد اضطرابات سببتها إيران، بحسب "رويترز". وأضاف بومبيو في بيان، الجمعة،”تلك المبيعات ستدعم حلفاءنا وتعزز الاستقرار بالشرق الأوسط وتساعد هذه الدول في ردع إيران والدفاع عن نفسها في مواجهتها“، مؤكدا أن قرار تجاوز الكونجرس هو إجراء ”لمرة واحدة“.
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«العشاء السري» يضع ظريف في مأزق تحت قبة البرلمان

في ظل التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران جاء الكشف عن لقاء جمع وزير الخارجية محمد جواد ظريف والسيناتورة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي ديان فاينشتاين، ليثير حالة من الغضب داخل إيران. فقد كشفت السيناتورة ديان فاينشتاين، عن عقدها اجتماعًا مع وزير الخارجية الإيراني بنيويورك في أبريل الماضي، لبحث الوضع في المنطقة والتوترات في العلاقات بين طهران وواشنطن. وتم تأكيد اللقاء بعد أن أعلن ممثل إيران لدى الأمم المتحدة مجيد تختي روانجي، أن الاجتماع عُقد بالفعل بين ظريف والسيناتورة الديمقراطية ديان فاينشتاين.
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واشنطن تعزز وجودها عسكريا.. وطهران تهدد بأسلحة سرية

في ظل التوتر المتزايد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وفي وقت تشهد العلاقات بينهما تصعيدًا منذ مطلع الشهر الحالي، تستمر التهديدات المتبادلة بين البلدين، ويسعى كل طرف إلى إثبات أنه الأقوى من خلال الاستعداد لما هو قادم واندلاع حرب التصريحات بين الجانبين. وفي إطار هذه الاستعدادات أعلنت واشنطن أمس عن نشر 1500 من قواتها بالشرق الأوسط في خطوة وصفتها بأنها مسعى لتعزيز الدفاعات في مواجهة إيران، وذلك بعدما اتهمت الحرس الثوري الإيراني بأنه مسؤول مسؤولية مباشرة عن الهجوم على ناقلات هذا الشهر.
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دولة جديدة في الجنوب.. كيف تحاول روسيا تفكيك أمريكا؟

في خلال محاولاتها للتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016، لجأت روسيا إلى يفجيني بريجوزين رجل الأعمال الذي قام بتشكيل لجان إلكترونية عملت على توجيه الناخبين الأمريكيين ونشر الشائعات بينهم، الآن، عاد بريجوزين الذي كان ضمن المواطنين الروس الذين وجه له المحقق الخاص روبرت مولر تهما في تحقيقه حول التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، للظهور على الساحة مرة أخرى. فوفقا لعدد من الوثائق السرية التي حصلت عليها مجموعة معارضة روسية، تبنت روسيا خططا تهدف إلى إثارة الاضطرابات العرقية في الولايات المتحدة من أجل تفكيك المجتمع الأمريكي.
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صحف عربية: واشنطن تؤكد ردع تهديدات إيران وسط تحذيرات

استعرضت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، تطورات الوضع المتوتر بين واشنطن وطهران، كما تناولت الحراك الدائر في كل من السودان والجزائر، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات والقضايا التي تنوعت بين الشأن العربي والإقليمي والدولي. وتحت عنوان "واشنطن: تحركنا العسكري ردع التهديد الإيراني"، ذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية أن وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، باتريك شاناهان، أعلن أن تحرك الولايات المتحدة التي نشرت حاملة طائرات وقاذفات في الخليج أتاح درء مخاطر هجمات ضد أمريكيين، تشنها إيران، وقال إن المخاطر لا تزال مرتفعة.
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