انتحار عاطل بسبب ضيق الحال والمخدرات في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٨ م

صورة أرشيفية

أقدم شاب "عاطل" فى العقد الثاني من العمر، على الانتحار مستخدماً حبلا وعلقه بمدخل العقار وشنق نفسه، وذلك بمحل سكنه بمنطقة السيوف شرق محافظة الإسكندرية؛ لمروره بحالة نفسية سيئة نتيجة مروره بضائقة مالية شديدة، وتعاطي المخدرات، حيث استيقظ أفراد عائلته ولاحظت والدته تغيبه عن المنزل وخرجت للبحث عنه فوجدته معلقاً فى حبل ملفوف حول رقبته يتدلى من جنش بأعلى السقف بمدخل العقار محل سكنه بالعنوان المشار إليه، وتبين أنه تخلص من حياته ولم تتهم أسرته أى شخص بالتسبب فى وفاته بهذه الطريقة.

بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة ثان الرمل، بورود بلاغ من شرطة النجدة بالعثور على شاب يدعى "ال.م.م.ع" ويبلغ من العمر 19 عاما، عاطل، مشنوق داخل مدخل أحد العقارات محل سكنه بشارع 26 بمنطقة السيوف شرق الإسكندرية. على الفور، انتقلت الجهات