جريمة

انتحار عاطل بسبب ضيق الحال والمخدرات في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٨ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أقدم شاب "عاطل" فى العقد الثاني من العمر، على الانتحار مستخدماً حبلا وعلقه بمدخل العقار وشنق نفسه، وذلك بمحل سكنه بمنطقة السيوف شرق محافظة الإسكندرية؛ لمروره بحالة نفسية سيئة نتيجة مروره بضائقة مالية شديدة، وتعاطي المخدرات، حيث استيقظ أفراد عائلته ولاحظت والدته تغيبه عن المنزل وخرجت للبحث عنه فوجدته معلقاً فى حبل ملفوف حول رقبته يتدلى من جنش بأعلى السقف بمدخل العقار محل سكنه بالعنوان المشار إليه، وتبين أنه تخلص من حياته ولم تتهم أسرته أى شخص بالتسبب فى وفاته بهذه الطريقة.
بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة ثان الرمل، بورود بلاغ من شرطة النجدة بالعثور على شاب يدعى "ال.م.م.ع" ويبلغ من العمر 19 عاما، عاطل، مشنوق داخل مدخل أحد العقارات محل سكنه بشارع 26 بمنطقة السيوف شرق الإسكندرية. على الفور، انتقلت الجهات
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جثه-في-ارض-زراعيه

«هنرمي خروف ميت».. إحالة قاتلي مالكة حضانة للجنايات

أصدرت نيابة جنوب القاهرة الكلية، اليوم الإثنين، قرارا بإحالة حارس عقار وعامل إلى محكمة الجنايات على خلفية اتهامهما بذبح مالكة دار حضانة في منطقة المعصرة، ووجهت النيابة إلى المتهمين تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة أسلحة بدون ترخيص، وخلال التحقيقات اعترف المتهمان بارتكاب الواقعة، وأنهما رصدا خط سير المجني عليها، وقرر خطفها وسرقة أموالها، ويوم الواقعة قيداها في أثناء مرورها بمنطقة مهجورة، وذبحها أحدهما واستوليا على هاتفها ومبلغ مالي، وفرا هاربين.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (6)

ضبط 274 متهما في مداهمات أمنية بأبو النمرس

نفذت قوات الشرطة حملة تفتيشية مكبرة بدائرة قسم شرطة أبو النمرس، شارك فيها ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة والحماية المدنية، بالإضافة إلى إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع مسؤولي الحي، استهدفت فرض السيطرة الأمنية، وملاحقة تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي السلاح والذخائر غير المرخصة فضلا عن رفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

فحص 15 مشتبه بهم وإزالة 289 حالة تعد في الهرم

أعدت إدارة شرطة المرافق في الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية دائرة قسم الأهرام، وذلك حرصًا على المظهر الحضاري، دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، باعتبارها مقصدا سياحيا هاما، وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ شئونها.
مباحث-التموين

105 قضايا حصيلة جهود مباحث التموين في الجيزة

واصلت إدارة مباحث التموين في الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وشن ضباط الإدارة حملة تفتيشية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين عن القانون في ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار، أسفرت جهودها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية عن ضبط 105 قضايا تموينية تنوعت ما بين 23 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 14 منشأة بدون ترخيص ومخالفات عدم وجود سجل تفتيش، فضلا عن غلق في مواعيد العمل الرسمية.
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سلاح-ومخدرات

ضبط أسلحة وذخائر ومخدرات في حملة بالمحافظات

شن قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية، حملات مكبرة لتحقيق الانضباط في الشارع المصري، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كل الظواهر السلبية بمختلف محافظات الجمهورية، أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 217 قطعة سلاح ناري بينها رشاش متعدد و66 بندقية، و231 قضية مخدرات، وحجز 433 دراجة نارية مخالفة، وتحرير 27705 مخالفات مرورية، وضبط 1853 مخالفة مرافق، وضبط 25 قضية مصنفات، وتنفيذ 75869 حكما قضائيا متنوعا.
الانتحار شنقا - أرشيفية

رجل يشنق نفسه في الشرقية.. ووالده: «مريض نفسي»

أقدم رجل، في مُقتبل العقد الخامس من العمر، على التخلص من حياته، اليوم الثلاثاء؛ بعدما شنق نفسه بواسطة حبل علقه بسقف غرفته داخل منزل أسرته بقرية «كفر موسى جاويش» التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، بمحافظة الشرقية، فيما أفاد والده بأنه كان يُعاني من مرض نفسي ألمَّ به في الفترة الأخيرة وأنه انتحر لسوء حالته، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات برئاسة المستشار محمد المراكبي، رئيس النيابة، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
انتحار

انتحار عروسة بعد مدفع الإفطار في الإسكندرية

طلب المستشار أشرف المغربي، المحامي العام الأول لنيابات المنتزة في الإسكندرية، اليوم الأحد، سرعة تحريات المباحث بشأن إقدام عروسة على الانتحار بإلقاء نفسها من شرفة شقة والدتها بالطابق الثالث، بعد مرور أيام من زواجها أثر حدوث مشاجرة مع زوجها، لرفضه شراء ملابس العيد لها، كما طلب سؤال شهود الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لمعرفة سبب الوفاة. تلقي اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثالث، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع عروسة في شهر العسل بعد إلقاء نفسها من شرفة شقة والدتها.
انتحار-قفز-من-النافذة-الشباك

انتحار ربة منزل بالإسكندرية لمرورها بأزمة نفسية

بعد معاناة من المرض النفسي، انتحرت طالبة جامعية، بإلقاء نفسها من شرفة منزلها بالطابق الرابع، بمنطقة السيوف شرقي الإسكندرية، حيث تلقى قسم شرطة ثالث المنتزه بلاغا بانتحار طالبة جامعية بمنطقة السيوف، حيث انتقل مأمور وضباط القسم برفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالفحص تم العثور على جثة "أ. س" 25 سنة، طالبة بكلية آداب جامعة الإسكندرية، مسجاة أمام العقار سكنها وبها إصابات وكسور بمختلف أنحاء الجسم، وبالعرض على مدير أمن الإسكندرية أمر بالإحالة للنيابة.
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