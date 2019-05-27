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هل يذهب أتيليه القاهرة لورثة «كوهين»؟.. القصة كاملة

قبل أيام صدر قرار من وزارة التضامن ومحافظة القاهرة بحل جمعية أتيلية القاهرة.. وما سيترتب على هذا القرار حال تنفيذه هو إنهاء هذا الصرح الثقافي الكبير
تحرير:كريم محجوب ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٠ م
الفنان التشكيلي أحمد الجنايني
الفنان التشكيلي أحمد الجنايني
في بداية أربعينات القرن الماضي شاهد الفنان المصري القدير محمد ناجي، تجربة «الأتيلية» الثقافي في أوروبا، فبعد عودته قرر أن يُمصر هذه التجربة فأنشأ أول أتيليه في الأسكندرية عام 1943، وبعد نجاح التجربة قرر في 1953 أن يقيم أتيليه القاهرة فاستأجر العقار الحالي من أصحابه، وهم عائلة يهودية الديانة يبدوا أنهم هجروا مصر منذ الخمسينيات، وهجروا معها أيضًا بيتهم «الأتيليه»، لكن منذ أيام ناب الوسط الثقافي نوبة من التخبط والتساؤلات بعد الحكم الصادر من وزارة التضامن ومحافظ القاهرة بحل جمعية أتيليه القاهرة.
بحل الجمعية تعود ملكية المكان لأصحابه وهم ورثة «ليندا كوهينكا» صاحبة العقار أو وريثته الأولى التي لم يستدل على جنسيتها أو وارثيها إلى الأن. توجهنا إلى الأتيليه لنقف على أسباب الأزمة، في منطقة وسط البلد وتحديدا إلى ميدان طلعت حرب ومنه إلى شارع قصر النيل ومنه سلكنا زقاقًا جانبيًا ضيقًا وهو
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غادة-والى-وزيرة-التضامن-الاجتماعى-06

«شغل موظفين».. غادة والي تُنهي أزمة «أتيليه القاهرة»

قال الفنان التشكيلي أحمد الجنايني رئيس مجلس إدارة أتيليه القاهرة، إن وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي أنهت جميع المشاكل التي تواجه الأتيليه، ووعدت بسحب الدعوى القضائية المقدمة من الوزارة بحل الجمعية، وذلك خلال الاجتماع الذي حضره أحمد الجنايني مع الوزيرة في مكتبها ظهر اليوم برفقة الفنانة سلوى أبو بكر والكاتب سعيد كفراوي والدكتورة صفية القباني. وأكد الجنايني في تصريحات لـ"التحرير"، على أن الوزيرة لم تكن على علم بكل هذه التفاصيل من دعوى حل الجمعية ولا بالقرارات الموجهة ضد الأتيليه قائلًا: «ده شغل موظفين».
المنشد-إيهاب-يونس

فعاليات «التنمية الثقافية» الفنية لهذا الأسبوع

نشر قطاع صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة، جدول الفعاليات الفنية والثقافية التي يقيمها الصندوق التابع لوزارة الثقافة في إطار احتفالاته بشهر رمضان الكريم، خلال الأيام المقبلة وحتى يوم 24 رمضان، وتبدأ جميعها في تمام التاسعة والنصف مساءً، وإليكم جدول الفعاليات: السبت: حفل شباب الغناء العربي في قصر الأمير بشتاك، ملتقى رؤية لأفلام الشباب (الدورة الثالثة) بالتعاون مع المركز القومي للسينما، حفل المنشد إيهاب يونس في مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.
جمال-بخيت

جمال بخيت:أنا شاعر محظوظ..وهؤلاء أفضل من غنوا كلماتي

قال الشاعر جمال بخيت، خلال لقائه ببرنامج "سري مش للغاية" الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور، مساء الجمعة، إن الفنانين علي الحجار ومدحت صالح هما أفضل من غنى تترات المسلسلات التي كتب أشعارها، وأنهما تفوقا على نفسيهما وعبرا بصدق عما يريد أن يقوله، معتبرا نفسه "شاعر محظوظ" لأن كلماته لحنها كبار الشعراء أمثال عمر خيرت في «تعرف تتكلم بلدي»، وفاروق الشرنوبي في «متغربيناش»، وأحمد الحجار في «عود»، وحلمي بكر في «بنعشق الحياة»، موضحًا أن مسلسل «السائرون نياما» له مكانة كبيرة في قلبه، حيث كتب كلمات التتر وأكثر من ثلاثين أغنية ضمن أحداثه.
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المنشد-إيهاب-يونس

فعاليات «التنمية الثقافية» الفنية لهذا الأسبوع

نشر قطاع صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة، جدول الفعاليات الفنية والثقافية التي يقيمها الصندوق التابع لوزارة الثقافة في إطار احتفالاته بشهر رمضان الكريم، خلال الأيام المقبلة وحتى يوم 24 رمضان، وتبدأ جميعها في تمام التاسعة والنصف مساءً، وإليكم جدول الفعاليات: السبت: حفل شباب الغناء العربي في قصر الأمير بشتاك، ملتقى رؤية لأفلام الشباب (الدورة الثالثة) بالتعاون مع المركز القومي للسينما، حفل المنشد إيهاب يونس في مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.
هيئة-الشارقة-للكتاب

الشارقة تدشن معرض «الكتاب الإماراتي» في نسخته الأولى

أعلنت هيئة الشارقة للكتاب عن تنظيمها للدورة الأولى من معرض «الكتاب الإماراتي»، في الفترة من 26 إلى 28 من مايو الحالي، وذلك بمشاركة 22 دار نشر إماراتية، بتواجد عدد من المبدعين الإماراتيين. المعرض المقرر انطلاق نسخته الأولى في مبنى هيئة الشارقة بمنطقة الزاهية، يأتي بعدما أقر حاكم الشارقة سلطان القاسمي، تخصيص يوم 26 مايو من كل عام يومًا للكاتب الإماراتي. وتهدف الشارقة من خلال تنظيمها للمعرض إلى مضاعفة تواجد المؤلفات من الروايات والكتب التاريخية والمعارف بأنواعها، حيث يقدم المعرض آلافا من العناوين للكتاب الإماراتيين.
الفنان-التشكيلي-سامي-رافع

سامي رافع.. صمم النصب التذكاري وصنع ديكورات «المترو»

رغم أن النصب التذكاري للجندي المجهول، الموجود في منطقة مدينة نصر، يعد واحدًا من أشهر المباني الرمزية المشيدة في مصر خلال العصر الحديث فإن الكثيرين لا يعرفون من صاحب التصميم.. إنه سامى رافع محمد، الذي رحل أمس الثلاثاء عن عمر ناهز الـ88 عاما بعد صراع مع المرض. "رافع" من الفنانين المعاصرين القلائل للفن التشكيلى، وإضافة إلى المنصة، فإن له العديد من الأعمال الفنية بالمتحف المصري الحديث، دار الأوبرا ومتاحف الكليات وغيرها، كما شارك في العديد من المعارض المصرية والدولية وبعض من المؤلفات والأنشطة الثقافية، وهو أيضًا صاحب ديكورات مترو الأنفاق.
المنصة-النصب-التذكارى-للجندى-المجهول

«التشكيليين» تنعى سامي رافع والعزاء اليوم في الأوبرا

أصدرت نقابة الفنانين التشكيليين صباح اليوم بيانًا تنعى فيه الفنان التشكيلي القدير سامي رافع أستاذ هندسة الديكور والعمارة الداخلية بكلية الفنون الجميلة الذي غادر دنيانا أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ88 عاما بعد صراع مع المرض. وقالت النقابة في نعيها: تتقدم النقابة العامة للفنانين التشكيليين بخالص العزاء للحركة الفنية التشكيلية وأسرة الفنون الجميلة وقسم الديكور ولأسرة الراحل بخالص العزاء، رحمة الله عليه، وأدخله فسيح جناته. وأوضحت أن العزاء سيقام مساء اليوم بمقر النقابة الموجود بمحيط دار الأوبرا المصرية، وذلك عقب صلاة العشاء.
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