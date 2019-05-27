هل يذهب أتيليه القاهرة لورثة «كوهين»؟.. القصة كاملة

قبل أيام صدر قرار من وزارة التضامن ومحافظة القاهرة بحل جمعية أتيلية القاهرة.. وما سيترتب على هذا القرار حال تنفيذه هو إنهاء هذا الصرح الثقافي الكبير

تحرير:كريم محجوب ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٠ م

في بداية أربعينات القرن الماضي شاهد الفنان المصري القدير محمد ناجي، تجربة «الأتيلية» الثقافي في أوروبا، فبعد عودته قرر أن يُمصر هذه التجربة فأنشأ أول أتيليه في الأسكندرية عام 1943، وبعد نجاح التجربة قرر في 1953 أن يقيم أتيليه القاهرة فاستأجر العقار الحالي من أصحابه، وهم عائلة يهودية الديانة يبدوا أنهم هجروا مصر منذ الخمسينيات، وهجروا معها أيضًا بيتهم «الأتيليه»، لكن منذ أيام ناب الوسط الثقافي نوبة من التخبط والتساؤلات بعد الحكم الصادر من وزارة التضامن ومحافظ القاهرة بحل جمعية أتيليه القاهرة.

بحل الجمعية تعود ملكية المكان لأصحابه وهم ورثة «ليندا كوهينكا» صاحبة العقار أو وريثته الأولى التي لم يستدل على جنسيتها أو وارثيها إلى الأن. توجهنا إلى الأتيليه لنقف على أسباب الأزمة، في منطقة وسط البلد وتحديدا إلى ميدان طلعت حرب ومنه إلى شارع قصر النيل ومنه سلكنا زقاقًا جانبيًا ضيقًا وهو

بحل الجمعية تعود ملكية المكان لأصحابه وهم ورثة «ليندا كوهينكا» صاحبة العقار أو وريثته الأولى التي لم يستدل على جنسيتها أو وارثيها إلى الأن.



توجهنا إلى الأتيليه لنقف على أسباب الأزمة، في منطقة وسط البلد وتحديدا إلى ميدان طلعت حرب ومنه إلى شارع قصر النيل ومنه سلكنا زقاقًا جانبيًا ضيقًا وهو شارع 2 كريم الدولة، بضع خطوات ودخلنا إلى الأتيليه، المبنى القديم، الذي تزين جدرانه اللوحات الفنية، بالحديث منها وتحفها الفنية القديمة، تشعر فيه بقيمة مصر الثقافية فهنا كان طه حسين وضحك نجيب محفوظ واحتفلوا بعيد ميلاد يوسف إدريس وجلس أمل دنقل وتحدث نجيب سرور، لكن بما هو عليه الآن وما يحيطه من إشكاليات يعكس في مرآته التواضع الذي تتسم به الحركة الثقافية المصرية في وضعها الحالي.



ألتقينا هناك بالفنان التشيكلي أحمد الجنايني رئيس مجلس إدارة الأتيليه لنعرف منه حقيقة الموضوع وإلى جذور تمتد وما هي جنسيات الورثة وإلى أخره من التساؤلات





بدأ الجانيني حديثه واصفًا ما يحدث بأنه سلوك غير وطني، ونسف لذاكرة الأمة الثقافية، ولا أشك أبدًا بأن وزيرة التضامن ومحافظ القاهرة على علاقة بهذا الموضوع أو حتى على علم به، فيمكننا هنا الأخذ بالمثل الذي يقول « يعملوها الصغار ويقعوا فيها الكبار» مرجعًا القصة إلى عام 2004 حيث مجلس إدارة الأتيلية السابق الذي امتنع عن دفع الإيجار المقدر بحوالى 1300 جنيه شهريًا، طيلة خمس سنوات من عام 2004 وحتى 2009 وهو نفس العام الذي فوجئنا به بظهور السيدة «جانييت» التي أعلنت عن نفسها بأنها إحدى ورثة «ليندا كوهينكا» صاحبة المكان أو وريثته الأولى، وقامت برفع دعوى طرد مستعجلة للمكان بداعى الإمتناع عن دفع الإيجار لمدة خمس سنوات، وهو ما يشير إلى شبهة توريط مجلس الإدارة السابق بالإتفاق مع الورثة عن عدم دفع الإيجار حتى يتسنى لهم قانونيًا الحصول على المكان، ويرسخ شبهة التوريط تلك عند الجنايني هو امتناع المجلس عن إعلام أعضاء الجمعية بالإنذارات ودعوى الطرد، لكن حينما أُكتشف الموضوع صدر قرار من محافظ القاهرة ووزير التضامن-حينها- بعزل مجلس إدارة الأتيليه، ثم أجتمعت الجمعية العمومية وأصدرت قرارها بفصلهم.



ويضيف الجنايني: بعد عزل وفصل المجلس القديم، أنتخب مجلس إدارة جديد وتم سداد القيمة الإيجارية المتأخرة كما أن وفاة السيدة«جانييت» مقدمة الدعوى، وضع الأتيليه في مساره الصحيح مرة أخرى وسارت الأمور بخير، حتى عام 2013 إذ فوجئنا بالمديرة الجديدة لـ«إدارة غرب القاهرة»، التابعين لها إداريًا بوزارة التضامن الإجتماعي، ترسل خطاب إلى الأتيليه تطالب في صيغته تحصيل الاشتراكات من الأعضاء «المعزولين» من مجلس الإدارة، فأرسلنا لها ردًا يشير إلى أنهم «مفصولين» من عضوية الأتيلية بقرار جمعية عمومية، ولا يمكن قبولهم إلا بقرار جمعية عمومية أيضًا، وأستمر هذا الخلاف حتى عام 2015، فقرر مجلس الإدارة لما لاقاه من صعوبة تواصل مع الإدارة أن يجري إنتخابات مجلس مبكرة، آملًا في الوصول إلى طريق تواصل ممهد بين الأتيلية والإدارة، ورغم محاولات إعاقتها للإنتخابات، أجريناها بالفعل ووثقنا نتائجها، وأرسلنا نسخة منها إلى الوزارة ونسخة إلى إدارة الجمعيات، لكن بعدها فوجئنا بقرار من وزارة التضامن ومحافظة القاهرة بعزل مجلس 2015، ويعود قرار العزل بأسباب باطلة غير صحيحة وهو ما دعم موقفنا حينما رفضنا القرار ورفعنا قضية في مجلس الدولة، والتي حكم فيها بشكل نهائي في عام 2018 بتمكين المجلس المنتخب حديثًا بإدارة الأتيليه.





يكمل الجنايني حديثه مُتسائلًا: إذًا، من له مصلحة، وإستفادة من إنهاء تاريخ هذا المكان حتى يعاد فتح الموضوع مرة أخرى في مطلع العام الحالي، يناير 2019، بصدور دعوى من وزارة التضامن تطالب بحل جمعية أتيلية القاهرة، بنفس الحيثيات الصادر بها القرار الملغى مسبقًا، لكن ما يزيد الأمور غرابة هذه المرة هو أن معرفتنا بأخر دعوى قضائية بحل الجمعية كانت عن طريق الصدفة فهي لم ترسل على عنوان الأتيليه ولا على عنواني الشخصي، لكن على عنوان ما في مدينة المنصورة، ولولا معرفة موظف البريد المسئول بي ومهاتفتي لحكمت المحكمة فعليًا بحل جمعية الأتيلية، حيث أنه بعدما أبلغني موظف البريد كانت الجلسة الأولى في المحكمة قد انعقدت بالفعل.



ويضيف: أسعى لمقابلة وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم لمساندتنا وهي لن تتوانى عن ذلك فهي وجميع وزراء ثقافة مصر أعضاء في جمعية أتيلية القاهرة، وأثق تمامًا في القضاء وأحكامه ونحن الأن في صدد إنتظار الجلسة الثانية التي ستشهد مرافعات الطرفين.



أردنا الحصول على معلومات مفصلة بشأن ورثة «ليندا كوهينكا» وماهي جنسياتهم، فقال:من في علاقة غير مشروعة بالورثة هو من يعرف جنسياتهم وأسمائهم، أما نحن لا نعرف أسماء من تلك العائلة سوى الوريثة الأولى ليندا، والسيدة جانييت ويؤكد كلامي أن المحكمة ترفض إستلام القيمة الإيجارية منا، بسبب عدم وجود هوية للورثة أو عنوان أو ما يثبت وجودهم فنضطر لايداعها في الضرائب العقارية، لكن يظهر علينا كل فترة شخص جديد يثير مشكلة ما وينسب نفسه كأحدى ورثة العقار.

وردًا على تساؤل في حالة ظهر وريث شرعي للعقار وأستقر في مصر وأراد الوصول إلى تسوية، قال الجنايني لا يوجد حل أو تسوية فلا نملك سوى الإيجار الشهري، وإذا كانت لهم مستحقات مادية يطلبوها.



