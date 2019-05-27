وائل نور يغني «آه لو لعبت يا زهر» (فيديو)

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ م

وائل نور وكريم محمود عبد العزيز - شقة فيصل

نشر الفنان كريم محمود عبد العزيز، فيديو يجمعه بالفنان الراحل وائل نور وهما يغنيان أغنية «آه لو لعبت يا زهر» من مسلسل «شقة فيصل»، وعلق عليه: «آه لو لعبت يازهر.. ميزو القناص وأيمن ريموت.. مسلسل شقة فيصل»، وحقق الفيديو 67 ألف مشاهدة، وتفاعل الجمهور معه الذين أخذو يدعون للراحل ويترحمون عليه، ويعد مسلسل «شقة فيصل» هو آخر عمل شارك فيه وائل نور قبل رحيله فى مايو 2016، والذي اختاره ليعود به إلى جمهوره بعد غياب 7 سنوات عن الشاشة، ولكن فاجأته الأزمة القلبية خلال تصوير المشاهد الأخيرة له، ليموت دون إتمام دوره.

وكان المسلسل من المقرر أن يعرض فى رمضان 2016 ولكنه شهد عدة تأجيلات بسبب وفاة الفنان وائل نور، وتوقف التصوير مرة أخرى بسبب مرض محمود عبد العزيز، وملازمة ابنه «كريم» له، ليتوقف ثالثا برحيله، وأخيرا انتهى من التصوير فى يناير العام الماضي، وقبل انطلاق الماراثون الرمضاني لعام 2019، انضم «شقة