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العاشر تستعد لإقامة أطول مائدة إفطار في تاريخ مصر

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:١٣ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تستعد مدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية، لإقامة مائدة إفطار هي الأكبر والأطول في تاريخ مصر وإفريقيا، وذلك بطول ستة آلاف متر، يوم الخميس المُقبل، في الطريق العام المُمتد من مبنى شركة موكيت «ماك» القريب من مدخل المدينة ناحية طريق «بلبيس» الصحراوي، وحتى المعهد التكنولوجي للهندسة القريب من سنترال المدينة بمنطقة «الأردنية»، حسبما أكد أيمن فرج، صاحب الفكرة والمنسق العام للفاعلية، قبل أن ينوه لـ«التحرير» بأن الفكرة دخلت بالفعل حيز التنفيذ، ومن المتوقع أن تستوعب المائدة نحو سبعة آلاف شخص.
المائدة ستُقام بجهود ذاتية من عدد من رجال المدينة، إلا أن الغرض منها غرض إنساني بحت، وفق تصريحات المنسق العام، الذي شدد على أن الهدف منها تجميع أهالي المدينة على مائدة واحدة تضُم جميع الطبقات والمستويات والفئات باختلاف الدرجات. وتُعد «مائدة العاشر» ثاني أطول مائدة إفطار في العالم، حيث نظمت
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زينة-رمضان (1)

حكم إخراج زكاة الفطر مالا.. الأزهر والإفتاء يجيبان

أكدت دار الإفتاء أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر مالًا، وهذا ما نراه أَوفَقَ لمقاصد الشرع وأَرفَقَ بمصالح الخلق؛ فهو الأقرب نفعًا للفقير، وبه يتحقق إغناؤه عن السؤال يوم العيد. وتابعت: المال أوفق في إتمام مقصد الشرع في سدِّ حاجة الفقراء، وإخراج هذه الزكاة في أوَّل الشهر أو نصفه أو آخره؛ كل ذلك جائزٌ لا حرج فيه. ومن جهته قال الدكتور على جمعة، مفتى الديار السابق: وجب على المال الذي وُجِد في صناديق زكاة الفطر يجب إخراجه لمستحقي زكاة الفطر مالًا كما هو، ولا يُشتَرَى لهم به شيء؛ لحاجة الفقراء له هكذا، ولتعلقه بنية المزكي في الأداء.
بسمة-وهبة

قرار جديد من الأعلى للإعلام ضد «شيخ الحارة»

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، اليوم الإثنين، القرار رقم 34 لسنة 2019، بمنع بث برنامج شيخ الحارة، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، في أي وسيلة إعلامية أو إلكترونية أو رقمية، لخروجه عن القيم والأخلاق والخوض في الأعراض، وذلك بعد أن أذاعت قناة "القاهرة والناس"، حلقة جديدة من البرنامج -رغم إصدار المجلس الأعلى، أمس الأحد، قرارا بمنع بث البرنامج لمدة شهر- إذ استضافت "وهبة" خلال حلقة الأحد الدكتور مصطفى الفقي الكاتب والمفكر السياسي مدير مكتبة الإسكندرية.
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«الأعلى للإعلام» ينذر «القاهرة والناس» بسحب الترخيص

وجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنذارا رسميا إلى قناة "القاهرة والناس" بسحب الترخيص إذا لم تلتزم بالقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى بوقف بث برنامج "شيخ الحارة"، على شاشتها وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ومواقعها الإلكترونية الرسمية لمدة شهر، حسبما نص قرار المجلس الصادر عنه أمس "الأحد". وجاء هذا القرار، خلال اجتماع هيئة المكتب، الذي عقد اليوم الإثنين، بمقر المجلس برئاسة مكرم محمد أحمد، لمناقشة عدة ملفات من بينها مخالفات برنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على فضائية "القاهرة والناس".
طارق-شوقى

برقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الإثنين، نتيجة نهاية العام للشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2018 - 2019 بنسبة نجاح بلغت 82%، وهنئ الأوائل وأثني على نجاحهم وأن الطلبة المتفوقين واجهة مشرفة للمجتمع ونموذج يحتذي به. ومن جانبه أعلن محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم، أنه يمكن للطلاب الحصول على درجاتهم فور إعلانها في المدارس قريبا أو من خلال الإنترنت عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة، مضيفا أن الدخول على الموقع برقم الجلوس والحصول على بيان درجات أو الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم.
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شنق

عامل يشنق نفسه لرد خطيبته «الشبكة» في الشرقية

أقدم شاب، في مقتبل العقد الرابع من العمر، على التخلص من حياته والانتحار شنقًا داخل الشقة التي أعدها وجهزها لتكون عشًّا للزوجية بقرية «القبة» التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد؛ لا لشيء إلا لأن خطيبته ردت إليه الشبكة التي قدمها وأعلنت من جانبها «فسخ الخطوبة»، بينما جرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار محمد المراكبي، رئيس نيابة منيا القمح، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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«بلجاي».. قرية بالدقهلية على مائدة إفطار واحدة (صور)

"البلد هتفطر مع بعض".. نظّمت قرية بلجاي التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، مائدة إفطار جماعية كبيرة وممتدة بطول الشارع الرئيسي، عامرة بخيرات الشهر الكريم، في أجواء سادتها المودة والمحبة. ضم الإفطار أكثر من 1700 شخص، في مشهد يحدث لأول مرة، وحرص أبناء القرية من رجال وأطفال على تجهيز وتنظيم المطبخ والمائدة الرمضانية، فيما عزفت النساء عن المشاركة والتزمن المنازل مكتفين بالمشاركة في دعم المائدة بما لذّ وطاب من أصناف شهية وحلوى وعصائر.
سجن

السجن 7 سنوات لعصابة «السطو على مزرعة» في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامي جورج وعبد الرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبد العظيم وقلبس صبحي، اليوم الإثنين، بمعاقبة سبعة أشخاص بالسجن لمدة سبع سنوات لكل منهم؛ على خلفية اتهامهم جميعًا في القضية رقم 1422 جنايات بلبيس لسنة 2019، بالسطو على مزرعة دواجن بدائرة مركز شرطة بلبيس، وسرقة منقولات منها بعدما روعوا حارسها وزوجته بواسطة أسلحة نارية كانت بحوزتهم، قبل أن يلوذوا بالفرار.
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محافظ الشرقية من لجان الثانوية: «معندناش مشكلات»

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، يرافقه رمضان عبد الحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، اليوم الأحد، لجان امتحانات نهاية العام للصف الأول الثانوي، حيث اقتصرت الجولة على عدد من المدارس بمدينة الزقازيق، ومنها «الشهيد أحمد وحيد» التجريبية للغات بنين، و«الزقازيق» الثانوية العسكرية بنين، بالإضافة إلى عدد من لجان امتحانات «الخدمات» و«التحرير» و«المنازل»؛ للاطمئنان على مستوى وسير الامتحانات، وما إذا كان لدى الطلاب أي شكاوى بشأن الامتحانات واللجان.
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