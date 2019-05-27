العاشر تستعد لإقامة أطول مائدة إفطار في تاريخ مصر

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:١٣ م

صورة أرشيفية

تستعد مدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية، لإقامة مائدة إفطار هي الأكبر والأطول في تاريخ مصر وإفريقيا، وذلك بطول ستة آلاف متر، يوم الخميس المُقبل، في الطريق العام المُمتد من مبنى شركة موكيت «ماك» القريب من مدخل المدينة ناحية طريق «بلبيس» الصحراوي، وحتى المعهد التكنولوجي للهندسة القريب من سنترال المدينة بمنطقة «الأردنية»، حسبما أكد أيمن فرج، صاحب الفكرة والمنسق العام للفاعلية، قبل أن ينوه لـ«التحرير» بأن الفكرة دخلت بالفعل حيز التنفيذ، ومن المتوقع أن تستوعب المائدة نحو سبعة آلاف شخص.

المائدة ستُقام بجهود ذاتية من عدد من رجال المدينة، إلا أن الغرض منها غرض إنساني بحت، وفق تصريحات المنسق العام، الذي شدد على أن الهدف منها تجميع أهالي المدينة على مائدة واحدة تضُم جميع الطبقات والمستويات والفئات باختلاف الدرجات. وتُعد «مائدة العاشر» ثاني أطول مائدة إفطار في العالم، حيث نظمت