شقة فيصل|وصلة رقص لأيتن عامر مع كريم محمود عبدالعزيز

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ م

آيتن عامر ونسرين أمين - مسلسل شقة فيصل

نجحت «سكر» -تجسدها الفنانة أيتن عامر- فى الحلقة الـ23 من مسلسل «شقة فيصل» في أن تعيد الأغاني التي سرقت من «ميزو» -يجسده الفنان كريم محمود عبد العزيز- إليه بعد أن فكرت فى رشوة أحد عمال الاستوديو ليضع لها الأغاني على «فلاشة»، وبعدها خرجت هي و«ميزو» و«تمساح» -يجسده مصطفى أبو سريع- للاحتفال بهذا الانتصار، فى نزهة نيلية وأخذت ترقص هى و«ميزو» على أغنية «بتحلو أكتر وأكتر»، ومن بعد شكرها «ميزو» حاولت أن تلمح له بأنها تحبه، لكن دون فائدة فهو يعتبرها مثل شقيقته، وطلبت منه أن يأخذا هدنة دون مشكلات مع بعضهما ووافق الأخير.

وفي اليوم التالي كان «حمادة زعبولة» يجسده ريكو، قد دبر مكيدة أخرى للانتقام من «ميزو»، حيث اتهمه أحد زبائن مغسلة السيارات بأنه سرق منه هاتفه، واستخرجه من جيبه وقام صاحب المكان بطرده، رغم أن كل ما حدث كان مدبرا، وأن هذا الشاب وضع الهاتف فى جيبه دون أن يشعر، ليخرج «ميزو»