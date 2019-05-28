عصير الفراولة لذيذ.. جربيه مع التوت الأحمر في البيت

تحرير:آية أشرف ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

عصير الفراولة بالتوت

الفراولة من الفواكه اللذيذة التي نحب تناولها، كما أنها مفيدة صحيًا، يمكنك تناولها بمفردها أو وضعها في كوكتيل الفواكه مع الموز والتفاح والعنب والخوخ، كما يمكنك تناولها كعصير خاصة في رمضان، فالجسم بحاجة لمزيد من السكريات لتعويض الماء الذي يفتقده خلال ساعات الصيام الطويلة في نهار رمضان، كما يمكنك خلط الفراولة مع أي عصير آخر سيكون الطعم مختلفا ومميزا، في السطور التالية نساعدك في التعرف على طريقة عمل عصير الفراولة مع التوت بوصفة بسيطة تناسبك في عزومات رمضان.

المكونات كوب توت أحمر عسل أبيض سكر نصف كوب فراولة ربع كوب زبادي طريقة التحضير: - اغسلي الفراولة جيدًا وتأكدي من نظافتها، والتوت أيضًا. - اخلطي كل المكونات مع بعضها داخل الخلاط حتى تحصلي على قوام السموثي المفضل لك. - ضعي السموثي في الثلاجة أو ضعي مكعبات الثلج وقدميه لعائلتك على سفرة رمضان، 7 فوائد سحرية