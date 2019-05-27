رياضة

مراحل تطوير استاد الإسكندرية قبل أمم إفريقيا (صور)

الاتحاد الإفريقي اشترط الحفاظ على طابعه التراثي وإنشاء غرفة منشطات وأخرى للحكام ورفع كفاءة كراسي الدرجة الأولى والثانية و10 بوابات إلكترونية و50 كاميرا
تحرير:محمد مجلي ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م
استاد الإسكندرية
استاد الإسكندرية
الحفاظ على المشهد التراثي الخاص بأقدم ملعب في مصر وإفريقيا كان الدافع وراء إصرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على عدم المساس بملعب استاد الإسكندرية، والاكتفاء بأمور فنية أكثر منها معمارية لتأهيل الملعب لاستضافة منافسات كأس أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة فى تاريخ البطولة، ليرفع الجميع شعار "لا وقت للراحة" وبدأت اللجنة المشرفة على تأهيل وتطوير ملاعب البطولة تسابق الزمن لتسليم الملعب بعد الملاحظات والشروط التى حددها الاتحاد الإفريقي.
وترصد «التحرير» آخر التطورات التي شهدها ملعب استاد الإسكندرية: في البداية قالت صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن الوزارة هي المنوط بها الإشراف على الأعمال التي تتم باستاد الإسكندرية، وتسلمت الملعب وأسندته للشركة المطورة، مبدية عدم قلقها وأنه سيتم الانتهاء من أعمال التطوير قبل
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ناصف-ساويرس‎

ساويرس يحصل على 3 مليار ات جنيه بعد صعود أستون فيلا

حسم فريق أستون فيلا الذي يستحوذ رجل الأعمال المصري الملياردير ناصف ساويرس، على 55% من النادي، تأهله إلى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب فوزه على ديربي كاونتي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على ملعب ويمبلي، في نهائي بلاي أوفس، لينجح في الفوز بأغلى مباراة فى تاريخ كرة القدم، حيث سيحصل رفقاء أحمد المحمدي، على جوائز مالية تراكمية تتراوح بين 170 مليون إسترلينى، ويزيد الرقم إلى 300 مليون جنيه إسترليني إذا نجح في البقاء موسمين في البريميرليج.
فرج-عامر (2)

سموحة يعلن موقفه من استكمال الدوري بدون الدوليين

أكد المهندس فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة قبوله استكمال مسابقة الدوري المصري بدون الدوليين لإنهاء البطولة قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية، جاء ذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "سموحة يؤيد استكمال الدوري العام بدون الدوليين لإنهائه قبل بطولة الأمم الإفريقية علما بأن سموحة يضم محمد أبو جبل وأحمد فتوح". وكان أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، كشف عن القرارات التي اتخذها المجلس بعد الاجتماع الذي انعقد، اليوم الإثنين، بمقر الجبلاية، وذلك عقب الأزمة التي وقعت خلال الأيام الماضية.
سيد-عبدالحفيظ

أول تعليق من الأهلي على مقترح الجبلاية بشأن الدوري

كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موقف النادي من خوض مباريات مسابقة الدوري الممتاز، بدون اللاعبين الدوليين بناء على الاقتراح الذي خرج من اتحاد كرة القدم لاستكمال المسابقة المحلية قبل بداية بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجاري، بعد الاجتماع الذي انعقد، اليوم الإثنين، بمقر الجبلاية، وذلك عقب الأزمة التي وقعت خلال الأيام الماضية، بسبب عدم موافقة الأندية على خوض مباريات الأسبوع الأخير في جدول مسابقة الدوري الممتاز.
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رمضان-صبحى-مع المنتخب (1)

أول تعليق من رمضان صبحي بعد إعلان قائمة المنتخب

في أول تعليق له بعد استبعاده من قائمة المنتخب الوطني، تمنى رمضان صبحى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، التوفيق للمنتخب الوطنى خلال مشواره فى بطولة كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا، حيث ضم المكسيكي خافيير أجيري المدير الفنى للمنتخب 25 لاعبا للانضمام لمعسكر الفريق في برج العرب يوم 6 يونيو المقبل لأداء مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو في استاد برج العرب، استعدادا لخوض البطولة.
حازم-امام

حازم إمام: المنتخب يحاط دائما بالتشكيك فى قدراته

أكد حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم أن بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين، ستكون قوية للغاية خاصة أنها تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا، وقال إمام فى تصريحات إذاعية عبر برنامج "أسياد إفريقيا" الذى يقدمه إبراهيم فايق على "راديو 9090": "المنافسة على البطولة أصبحت كبيرة بعد أن ضمت منتخب مصر ومنتخبات أخرى مثل السنغال والمغرب والكاميرون وجنوب إفريقيا ونيجيريا والجزائر".
الزمالك-ونهضة-بركان‎ (1)

فوز نهضة بركان بالكونفدرالية = 15 ألف دولار لكل لاعب

حفز فوزي لقجع، نائب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، ورئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم ونادي نهضة بركان، لاعبيه قبل مواجهة الزمالك في إياب نهائي الكونفدرالية، وأكد لقجع للاعبين أن كل منهم سيحصل على حوالي 15 ألف دولار، حال توجوا بلقب الكونفدرالية الأول في تاريخ النادي، وكان مجلس إدارة بركان وعد لاعبيه بمكافأة في حدود 10 آلاف دولار، بداية الأمر، بغية تحفيزهم قبل رفعها وحثهم على إنجاز المهمة الصعبة أمام العملاق المصري، علمًا بأنه لم يسبق لبركان في تاريخ مشاركاته الإفريقية أن بلغ المربع النهائي لمسابقة قارية.
الزمالك وحسنية اغادير (11)

«كاف» يخطر الزمالك بموعد وملعب نهائي الكونفدرالية

أخطر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" نادي الزمالك بتوقيت مباراته مع نهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية، حيث من المقرر أن يلتقي الزمالك مع نهضة بركان المغربي على ملعب برج العرب يوم الأحد 26 مايو الجاري في إياب نهائي الكونفدرالية، على أن تقام المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة. ومن المقرر أن يحل الزمالك ضيفًا يوم الأحد المقبل على نهضة بركان في ذهاب النهائي، على أن تقام المباراة في تمام الثانية عشر صباحا بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت المغرب.
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