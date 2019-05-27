مراحل تطوير استاد الإسكندرية قبل أمم إفريقيا (صور)

الاتحاد الإفريقي اشترط الحفاظ على طابعه التراثي وإنشاء غرفة منشطات وأخرى للحكام ورفع كفاءة كراسي الدرجة الأولى والثانية و10 بوابات إلكترونية و50 كاميرا

تحرير:محمد مجلي ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م

الحفاظ على المشهد التراثي الخاص بأقدم ملعب في مصر وإفريقيا كان الدافع وراء إصرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على عدم المساس بملعب استاد الإسكندرية، والاكتفاء بأمور فنية أكثر منها معمارية لتأهيل الملعب لاستضافة منافسات كأس أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة فى تاريخ البطولة، ليرفع الجميع شعار "لا وقت للراحة" وبدأت اللجنة المشرفة على تأهيل وتطوير ملاعب البطولة تسابق الزمن لتسليم الملعب بعد الملاحظات والشروط التى حددها الاتحاد الإفريقي.

وترصد «التحرير» آخر التطورات التي شهدها ملعب استاد الإسكندرية: في البداية قالت صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن الوزارة هي المنوط بها الإشراف على الأعمال التي تتم باستاد الإسكندرية، وتسلمت الملعب وأسندته للشركة المطورة، مبدية عدم قلقها وأنه سيتم الانتهاء من أعمال التطوير قبل

وترصد «التحرير» آخر التطورات التي شهدها ملعب استاد الإسكندرية:

في البداية قالت صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن الوزارة هي المنوط بها الإشراف على الأعمال التي تتم باستاد الإسكندرية، وتسلمت الملعب وأسندته للشركة المطورة، مبدية عدم قلقها وأنه سيتم الانتهاء من أعمال التطوير قبل إقامة البطولة، بوقت كاف ليكون وجهة حضارية ورياضية للإسكندرية ومصر، مضيفة أن مصر جديرة باستضافة بطولة كبيرة مثل بطولة كأس الأمم الإفريقية.

- شروط الاتحاد الإفريقي والطراز الأثري

أوضح عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن ملعب استاد الإسكندرية من الملاعب التى لا تحتاج إلى جهد أو وقت طويل لتجهيزه لاستضافة مباريات البطولة، خاصة وأنه سبق تطوير الملعب عام 2017 قبل انطلاق البطولة العربية وما تبقى ليس بكثير مقارنة بالملاعب الأخرى، موضحا أن ملعب استاد الإسماعيلية يحتاج لجهد أكبر لتطويره وستكون جميع الملاعب جاهزة قبل انطلاق البطولة.



وكشف عامر لـ«التحرير» عن أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تغاضى عن كثير من الشروط الخاصة باستاد الإسكندرية في سبيل الحفاظ على الطابع التراثي للاستاد وشددوا على عدم تغيير معالم الاستاد حفاظًا على طابعه المميز لكن هناك البعض الأمور التى طالبوا بها وجارٍ تنفيذها من قبل اللجنة المشرفة على تجهيز الملعب وتحت إشراف وزارة الشباب والرياضة.



ولفت إلى أن المطالب تمثلت فى زيادة عدد غرف الحكام من غرفة واحدة إلى غرفتين وإنشاء غرفة للمنشطات ورفع كفاءة وقوة الكهرباء إلى 2500 وات، خاصة أن إضاءة الملعب 1600 فقط، مؤكداً أنه مطمئن لتجهيز الملعب بصورة كاملة قبل انطلاق فاعليات البطولة.

ماذا يحتاج استاد الإسكندرية؟

قال الدكتور شريف سعد، مدير عام استاد الإسكندرية، إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حدد بعض الشروط الخاصة بالملعب، وتشمل إنشاء عدد من غرف الملابس ودعم الاستاد بأحدث منظومة للكاميرات ذات تكنولوجيا وجودة عالية وسيتم رفع عدد الكاميرات من 45 كاميرا إلى 50 كاميرا لتغطي كافة أرجاء الاستاد.



وأضاف مدير الاستاد لـ«التحرير»، أن التطوير شمل البوابات وسيتم دعمها بـ 10 بوابات إلكترونية، بالإضافة إلى رفع كفاءة مقاعد الدرجة الثانية بالكامل، فضلا عن تطوير كامل لحمامات الاستاد وزيادة عددها وزيادة 4 غرف أخرى على أحدث طراز، وهناك مقترح تخصيص المدرج رقم 2 للإعلاميين وزيادة المقاعد لـ200 مقعد.



وأشار «سعد» إلى أنه سيتم دعم الملعب بشاشة عرض إضافية أكبر من الشاشة الموجودة فى الوقت الراهن ورفع السور الخارجي للاستاد والارتقاء بمستوى الإضاءة لتصل إلى 2500 وات بدلا من 1650 وات.



وأعلن مدير استاد الإسكندرية، جاهزية جميع منشآت الاستاد والمسطح الأخضر لاستضافة منتخبات المجموعة الثانية لبطولة الأمم الإفريقية، والتي تضم منتخبات نيجيريا وغينيا ومدغشقر وبوروندي.

حي وسط يشارك لتأهيل الاستاد

قالت بهية عبدالفتاح، رئيس حي وسط، إنه تم دراسة تطوير ورفع كفاءة شبكات المياه والصرف والإضاءة المغذية للاستاد، وكذا الطرق والأرصفة المحيطة والحدائق والاشجار المجاورة تمهيدا لعمل تقرير مفصل للعرض علي السيد الوزير المحافظ.



وأكدت على أنه سيتم تغيير طبقة الأسفلت بالكامل في كل المحاور ومعالجة الهبوطات الأرضية الموجودة واستبدال البلاط بالرخام وإنشاء سور زخرفي علي الرصيف المواجه للسفارة بارتفاع 60 سم كحرم للرصيف واستبدال أعمدة الإضاءة بأعمدة زخرفية، مع رفع كفاءة الإضاءة داخل وخارج الاستاد، وتطوير حديقة الإسعاف المواجهة للاستاد والزراعات والنافورة.

15 مليون جنيه لتطوير الاستاد

كان المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة السابق افتتح أعمال التطوير التي تمت باستاد الإسكندرية الرياضي الدولي، فى 23 يوليو من عام 2017، تزامنا مع افتتاح فاعليات البطولة العربية لكرة القدم بتكلفة 15 مليونا، وتم تطوير تراك ألعاب القوى وحفر التربة للتأمين بعمق 80 سم وفرش، وغيرها من الأعمال.

- زيارة الاتحاد الإفريقي

قامت لجنة بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم بزيارة للإسكندرية لمتابعة انتهاء الأعمال باستاد الإسكندرية، وشهدت الزيارة تواجد محمد فضل مدير بطولة أمم إفريقيا، وعامر حسين رئيس مجموعة الإسكندرية، وقامت اللجنة بمتابعة انتهاء الأعمال باستاد الإسكندرية وملاعب التدريب باستاد جامعة الإسكندرية ونادي الاتحاد السكندري.