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«إيتيدا» توقع اتفاقية تعاون مع «دعم اتخاذ القرار»

تحرير:أحمد البرماوي ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٢ م
اتفاقية بين ايتيدا ودعم اتخاذ القرار
اتفاقية بين ايتيدا ودعم اتخاذ القرار
وقَّعت المهندسة هالة الجوهري، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والمهندس زياد عبد التواب، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أمس الإثنين، بروتوكولا للتعاون المشترك، وذلك بالمقر الرئيسي لمركز المعلومات، ويتضمن البروتوكول عدة مجالات للتعاون المشتركـ، منها قيام المركز بتوطين تطبيق الذاكرة المؤسسية "eEMS"، والنظام المالي المتكامل المُطور من قبل المركز على خوادم الهيئة وتحديثهما، مع تدريب العاملين المرشحين من الهيئة على جميع وظائف التطبيقين المُشار إليهما وصولاً إلى التشغيل الفعلي لهما.
يعد نظام الذاكرة المؤسسية بمثابة النظام الحكومي المتخصص لإدارة موارد المؤسسات من قدرات وإمكانات على مستوى تقنى عال، بما يساعد المؤسسة في التخطيط واتخاذ القرارات، كما تسعى هذه المنظومة إلى توفير عدد من الخدمات الإلكترونية للعاملين في المؤسسة بما يسمح لهم بالحوار والمناقشة والتعليم الذاتي والتراسل الإلكتروني،
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وقفة احتجاجية لأصحاب المعاشات فى وسط البلد -3

الحكومة تخصص 171 مليون جنيه «خارجة دفن الموظفين»

خفضت وزارة المالية، مخصصات مراسم دفن الموظفين العاملين بالدولة خلال مشروع موازنة العام المالي الجديد؛ الذي سيبدأ مطلع يوليو المقبل. وأظهر البيان التحليلي لمشروع الموزانة الجديدة "2019 - 2020"، الذي يناقش تحت قبة البرلمان حاليًا، رصد وزارة المالية 171 مليون جنيه مقابل نفقات دفن، وذلك ضمن مخصصات المزايا الاجتماعية للعاملين، وفي إطار الباب الرابع والخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية. كانت وزارة المالية، خصصت خلال موزانة العام المالي الماضي نحو 177 مليون جنيه لمراسم دفن الموظفين العاملين بالدولة.
بطاقات-تموينية

استخرج بطاقة التموين بدل فاقد بهذه الطرق

يعانى عدد كبير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة من صعوبة الإجراءات التى تمكنهم من استرداد بطاقاتهم التموينية فى حال فقدانها أو تلفها، وهو الأمر الذى أصبح معه البحث عن أسرع الطرق لاستعادتها من أولويات المواطنين فى الوقت الراهن، وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أعلنت أنها ستستمر فى تنقية البطاقات التى تمر بثلاث مراحل متتالية لتحقيق المستهدف، وفقا للخطة المعلنة من إيصال الدعم لمستحقيه وحذف من هم دون ذلك، وفقا لتصريحات الدكتور على المصيلحى وزير التموين.
عادات صحية في العيد

أسعار كعك عيد الفطر 2019 مستقرة لهذه الأسباب

تعانى السوق المحلية بعض الاضطرابات فى حركة البيع والشراء، ويأتي ذلك بعد تراجع مبيعات المكسرات والسلع الغذائية المرتبطة بشهر رمضان بنحو 25%، ليأتى موسم الكعك هذا العام محملا بالحرص الشديد فى الإنتاج والكميات المطروحة بما يتناسب مع حجم الشراء، ومدى إقبال المواطنين، وهو ما دفع التجار لتقليل الكمية المنتجة حتى الآن، وهناك عدد من العوامل التي أدت إلى استقرار أسعار كعك العيد الموسم الحالى، ومن المتوقع أيضا أن تؤثر فى حركة البيع والشراء، سيتم عرضها فى التقرير التالى.
الريال-السعودى (2)

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 27 مايو 2019

استقرت أسعار صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية اليوم، الاثنين، حيث بلغ متوسط سعر الشراء في البنوك نحو 4.54 جنيه، ونحو 4.56 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للريال السعودي في البنك التجاري الدولي ليسجل نحو 4.55 جنيه للبيع، و4.51 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للريال السعودي في كل من بنك البركة، والبنك العقاري المصري ليسجل نحو 4.60 جنيه للبيع، و4.50 جنيه للشراء، وسجل سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان نحو 4.59 جنيه للبيع، و4.38 جنيه للشراء.
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وزير-الاتصالات وسفيرة-فنلندا ‎

مصر تبحث التعاون مع فنلندا في مجال الذكاء الاصطناعي

استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لورا كانسيكاس ديبريس سفيرة جمهورية فنلندا بالقاهرة؛ حيث تم خلال اللقاء مناقشة تفعيل التعاون بين مصر وفنلندا في مجال الذكاء الاصطناعي في ظل إعداد مصر للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وأكد الوزير أهمية تعزيز التعاون بين مصر وفنلندا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ظل عمق وتميز العلاقات الثنائية بين البلدين وما تحظى به فنلندا من تطور مشهود في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
المهندس-تامر-هدايت‎

«تامر هدايت» يعرض خطة لتوطين الذكاء الاصطناعي في مصر

أكد المهندس تامر هدايت عضو الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي باتحاد الغرف التجارية والمدير الاقليمي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط لشركة "نت سينك نت ورك سيلوشنز" أن أفريقيا هي أرض الفرص الواعدة، لتكنولوجيا المعلومات وتأسيس الشبكات والعالم كله يتجه حاليا إلى الاستثمار في قارة إفريقيا، مشيرًا إلى أنه قام بوضع خطة لشركة نت سينك نت ورك سيلوشنز للاستثمار في إفريقيا تقوم على نشر خدمات الشركة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والمدن الذكية وتأمين المؤسسات في مصر حتى نهاية 2019.
جهاز-تنظيم-الاتصالات

تنظيم الاتصالات يتقدم ببلاغ ضد شركات إبادة الحشرات

في أول ممارسة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتفعيل نص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الخاصة بحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين من الرسائل النصية المزعجة التي يقوم بإرسالها عدد من الشركات، وعلى الأخص شركات إبادة الحشرات، قام الجهاز بإبلاغ النيابة العامة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية وبدء التحقيق في المخالفات القانونية التي تقوم بها الشركات والقائمون على إدارتها، وكل من تثبت علاقته بإرسال الرسائل التي تزعج المواطنين.
اسامة-كمال

أسامة كمال يدير قمة «تحول إفريقيا 2019» في رواندا

اختارت مؤسسة "Smart Africa- إفريقيا الذكية" التحالف الإفريقي الضخم الذي يضم زعماء وحكومات القارة السمراء ويسعى إلى تسريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في القارة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أسامة كمال والرئيس التنفيذي لشركة "تريد فيرز إنترناشيونال"، للمشاركة متحدثا رئيسيا ومديرا للجلسة الحوارية التي تضم زعماء الدول المشاركين في قمة "تحول إفريقيا" الخامسة (Transform Africa) التي تنعقد في العاصمة الرواندية كيجالي، خلال الفترة من 14 إلى 17 مايو الجاري.
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