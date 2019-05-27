«إيتيدا» توقع اتفاقية تعاون مع «دعم اتخاذ القرار»

تحرير:أحمد البرماوي ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٢ م

اتفاقية بين ايتيدا ودعم اتخاذ القرار

وقَّعت المهندسة هالة الجوهري، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والمهندس زياد عبد التواب، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أمس الإثنين، بروتوكولا للتعاون المشترك، وذلك بالمقر الرئيسي لمركز المعلومات، ويتضمن البروتوكول عدة مجالات للتعاون المشتركـ، منها قيام المركز بتوطين تطبيق الذاكرة المؤسسية "eEMS"، والنظام المالي المتكامل المُطور من قبل المركز على خوادم الهيئة وتحديثهما، مع تدريب العاملين المرشحين من الهيئة على جميع وظائف التطبيقين المُشار إليهما وصولاً إلى التشغيل الفعلي لهما.

يعد نظام الذاكرة المؤسسية بمثابة النظام الحكومي المتخصص لإدارة موارد المؤسسات من قدرات وإمكانات على مستوى تقنى عال، بما يساعد المؤسسة في التخطيط واتخاذ القرارات، كما تسعى هذه المنظومة إلى توفير عدد من الخدمات الإلكترونية للعاملين في المؤسسة بما يسمح لهم بالحوار والمناقشة والتعليم الذاتي والتراسل الإلكتروني،