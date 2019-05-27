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عمرو خالد: هذا هو الهدف الحقيقي من الصلاة على النبي

تحرير:باهر القاضى ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٤ م
الدكتور عمرو خالد
الدكتور عمرو خالد
حث الدكتور عمرو خالد الداعية الإسلامي على التخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، بالإكثار من الصلاة عليه، صلاة تجعلك كأنك تراه وتشعر به، فتتجسد فيك أخلاق النبي وصفاته، مضيفا أن الهدف من الصلاة على النبي أن تغرس فيك أخلاقه، فالصلاة عليه هي سر البشرى، "إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا"، جاء ذلك في الحلقة الـ22 من برنامجه الرمضاني "فاذكروني" حول "الصلاة على النبي".
وأوضح خالد أن الخالق سبحانه لم يتحدث عن أحد بأنه ذو خلق عظيم إلا النبي صلى الله عليه "وإنك لعلى خلق عظيم"، متابعا: "لو أنك قلت الآن أنا تخلقت بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حب الناس وقلب طيب ولسان عفيف، فستكون في أمان من عذاب الله، حين تأخذ منه حلمه ورحمته وعفوه". وذكر أن عالما ألمانيا متخصصا
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زينة-رمضان (1)

حكم إخراج زكاة الفطر مالا.. الأزهر والإفتاء يجيبان

أكدت دار الإفتاء أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر مالًا، وهذا ما نراه أَوفَقَ لمقاصد الشرع وأَرفَقَ بمصالح الخلق؛ فهو الأقرب نفعًا للفقير، وبه يتحقق إغناؤه عن السؤال يوم العيد. وتابعت: المال أوفق في إتمام مقصد الشرع في سدِّ حاجة الفقراء، وإخراج هذه الزكاة في أوَّل الشهر أو نصفه أو آخره؛ كل ذلك جائزٌ لا حرج فيه. ومن جهته قال الدكتور على جمعة، مفتى الديار السابق: وجب على المال الذي وُجِد في صناديق زكاة الفطر يجب إخراجه لمستحقي زكاة الفطر مالًا كما هو، ولا يُشتَرَى لهم به شيء؛ لحاجة الفقراء له هكذا، ولتعلقه بنية المزكي في الأداء.
بسمة-وهبة

قرار جديد من الأعلى للإعلام ضد «شيخ الحارة»

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، اليوم الإثنين، القرار رقم 34 لسنة 2019، بمنع بث برنامج شيخ الحارة، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، في أي وسيلة إعلامية أو إلكترونية أو رقمية، لخروجه عن القيم والأخلاق والخوض في الأعراض، وذلك بعد أن أذاعت قناة "القاهرة والناس"، حلقة جديدة من البرنامج -رغم إصدار المجلس الأعلى، أمس الأحد، قرارا بمنع بث البرنامج لمدة شهر- إذ استضافت "وهبة" خلال حلقة الأحد الدكتور مصطفى الفقي الكاتب والمفكر السياسي مدير مكتبة الإسكندرية.
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«الأعلى للإعلام» ينذر «القاهرة والناس» بسحب الترخيص

وجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنذارا رسميا إلى قناة "القاهرة والناس" بسحب الترخيص إذا لم تلتزم بالقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى بوقف بث برنامج "شيخ الحارة"، على شاشتها وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ومواقعها الإلكترونية الرسمية لمدة شهر، حسبما نص قرار المجلس الصادر عنه أمس "الأحد". وجاء هذا القرار، خلال اجتماع هيئة المكتب، الذي عقد اليوم الإثنين، بمقر المجلس برئاسة مكرم محمد أحمد، لمناقشة عدة ملفات من بينها مخالفات برنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على فضائية "القاهرة والناس".
طارق-شوقى

برقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الإثنين، نتيجة نهاية العام للشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2018 - 2019 بنسبة نجاح بلغت 82%، وهنئ الأوائل وأثني على نجاحهم وأن الطلبة المتفوقين واجهة مشرفة للمجتمع ونموذج يحتذي به. ومن جانبه أعلن محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم، أنه يمكن للطلاب الحصول على درجاتهم فور إعلانها في المدارس قريبا أو من خلال الإنترنت عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة، مضيفا أن الدخول على الموقع برقم الجلوس والحصول على بيان درجات أو الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم.
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عمرو خالد

عمرو خالد: وأنت تبحث عن ليلة القدر.. ردد هذا الذكر

قال الدكتور عمرو خالد الداعية الإسلامي، إن ذكر الله يضيء القلب والحياة، لأنك حينما تذكره يقذف قبسا من نوره في قلبك، يضيء حياتك، قراراتك، اختياراتك، ويذلل لك مصاعب الحياة وينير لك ظلماتها، مضيفا أن نور الله تعالى ينزل "في بيوت أذن الله أن ترفع"، ينزل على "رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة"، على الذاكرين والمصلين، ومن لا يريد هذا النور "كظلمات في بحر لجي"، "ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور"، جاء ذلك في الحلقة الـ21، من برنامجه الرمضاني "فاذكروني" عبر موقع فيسبوك، اليوم الأحد، التي خصصها للحديث عن ذكر "يا نور نور صدورنا".
عمرو خالد

عمرو خالد يكشف شروط قبول الدعاء.. والأشياء المستحبة

قال الدكتور عمرو خالد الداعية الإسلامي، إن 80% مما يدعو به الإنسان يستجيب الله تعالى له كما طلب، والباقي يكون بأشكال مختلفة، فربما يكون ما دعوت به شرا لك، أو قد تكون دعوت بأقل مما جهزه الله لك. وحدد عمرو خالد، في الحلقة العشرين من برنامجه الرمضاني "فاذكروني"، الذي يذيعه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، التي جاءت تحت عنوان "يا مجيب أجب دعاءنا"، شروط إجابة الدعاء في 4 منازل روحية ربانية يجب استحضارها عند الدعاء، وهي كالتالي:
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حنان مطاوع تجسد شخصية "السيدة نفيسة" تأليف عمرو خالد

طرح الداعية الإسلامى عمرو خالد، عبر قناته على YouTube الفيلم القصير "الرحلة الثالثة: عن شخصية السيدة نفسية" حفيدة المصطفى عليه السلام من بطولة الفنانة حنان مطاوع. الفيلم يتناول سيرة السيدة نفيسة، حفيدة السيدة فاطمة ابنة الرسول، إلى مصر وحياتها بها حتى وفاتها، وجسدت حنان مطاوع شخصية السيدة نفسية، فيما أدى الفنان عبد الرحمن أبو زهرة التعليق الصوتي للفيلم الذي بلغت مدته قرابة العشر دقائق، وشارك في البطولة عدد من الممثلين من بينهم؛ هبة عبد الغني ويوسف إسماعيل.
عمرو خالد

عمرو خالد: الهوى ليس كله حراما..واجعل هواك مع الحبيب

قال الدكتور عمرو خالد، الداعية الإسلامي، إنه كلما وافق هوى النفس ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو إليه، كلما عاش الإنسان حياة سعيدة، امتثالاً لقوله: "لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئت به". وأضاف في الحلقة السابعة عشرة من برنامجه الرمضاني "فاذكروني"، أن الهوى ليس كله كلمه حرام في الإسلام كما يعتقد البعض بأنه الشهوات وحسب، بل إنه ما تهواه النفس وتميل إليه وترغب فيه وتتمنى أن تحققه.. "فإذا كان هواك مع الله إذا كان هواك مع ذكر الله مع قيام الليل.. مع الخير.. كان هواك موافقًا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم".
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