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احتفالا بيوم إفريقيا.. الشباب يجمعون 8.5 طن بلاستيك

٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٥ م
المخلفات البلاستيكية
المخلفات البلاستيكية
جمعت مؤسسة "شباب بتحب مصر" وشركاؤها في الجزائر والمغرب ونيجيريا ومصر، 8.5 طن من المخلفات البلاستيكية، في إطار حملة تهدف إلى الحد من استخدام البلاستيك تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة، وذلك احتفالا بيوم إفريقيا، وبمشاركة 215 متطوعا. وأوضح المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، في بيان له، اليوم الإثنين، أنه انطلقت في مصر، الحملة للمرة الثانية على التوالي من أسوان، بمشاركة أعضاء مؤسسة "شباب بتحب مصر"، و50 متطوعا، ونجحوا في إزالة نحو 2 طن من المخلفات البلاستيكية، أمس السبت.
وجاء ذلك ضمن فعاليات إحياء يوم إفريقيا ضمن حملة للحد من استخدام البلاستيك في شمال إفريقيا، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة.وتم جمع نحو نصف طن من المخلفات البلاستيكية، من قبل شركاء "شباب بتحب مصر" في الجزائر، وهم الجمعية الشبابية لحماية البيئة وتنشيط
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مسجد-الرويعى‎ (3)

مسجد الرويعي.. استراحة التجار والمسافرين بالموسكي

يحتاج الوصول إليه تخطى الزحام الشديد والشوارع الضيقة، وممرات الباعة الجائلين، حيث يقع مسجد الرويعى داخل إحدى حارات سوق الرويعى، بمنطقة الموسكى الشهيرة بمحافظة القاهرة، تحمل جدران المسجد تاريخا يبلغ عمره مئات السنين، تقف مئذنته شامخة وسط ما تبقى من مبانى الموسكى القديمة، تحيط به البضائع من كل اتجاه، ويقف أمامه مباشرة ضريح الشيخ أحمد الرويعى، يستقبل التجار والباعة الجائلين والزبائن والسكان فى أى وقت، بل قد يتخذه بعض المسافرين كاستراحة قصيرة من عناء السفر، ويأتى له محبو التاريخ والآثار لزيارته ومحاولة السؤال عن تاريخه، الذى لا يعرفه كثيرون.
ختان-الإناث

الأمم المتحدة تشيد بمحاولات مصر لإنهاء ختان الإناث

أشاد مكتب الأمم المتحدة في مصر بالخطوات الإيجابية والمشجعة، والتي تأتي تجديدا للدعوة إلى العمل من أجل عقد اجتماعي لإنهاء ختان الإناث في مصر، مشيرا إلى أنه في 20 مايو الجاري، عقد المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة أول اجتماع لفريق العمل الوطني للقضاء على ظاهرة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، ويتألف فريق العمل من ممثلين عن جميع الوزارات المعنية بالإضافة إلى المجتمع المدني وشركاء التنمية، جاء ذلك في بيان وزعه المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، اليوم الإثنين.
عداد-الكهرباء (2)

كيف ستتأثر أسعار السلع بزيادة الكهرباء أول يوليو؟

زيادة أسعار الكهرباء، والتي أعلن وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، الأسبوع الماضي، والتي قُدرت بـ 14.9% على كافة شرائح الاستهلاك، على أن تُطبق تلك الزيادة فعليا مطلع يوليو المقبل، تزامنًا مع العام المالي الجديد 2019/ 2020، وسيكون لها توابع على زيادة أسعار عدد من السلع سواء كانت الأساسية أو غير الأساسية، وهو ما دفع عدد من المتخصصين في شؤون التجارة والصناعة، للكشف مبكرًا عن الزيادة المتوقعة في أسعار بعض السلع، بخلاف توقعهم ركودا في حركة بيع تلك السلع، جراء زيادة أسعار الكهرباء.
وزير-النقل-الرفع-المساحى-للكوبرى-البديل-لخزان-أسوان (3)

وزير النقل: ربط الطريقين الغربي والشرقي بأسوان

تفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، مشروع ازدواج الطريق الصحراوي الغربي بطول 8 كم فى المسافة الواقعة أمام مشروع الطاقة الشمسية، حيث ستتحمل الشركات المنفذة لهذا المشروع القومى تكلفة ازدواج الطريق من الاعتمادات الموجهة للتنمية المجتمعية، بناءً على طلب محافظ أسوان من مسؤولى المشروع، ليسهم ذلك فى تسهيل حركة دخول وخروج الحافلات ومعدات النقل الثقيل إلى المشروع العملاق، ومن ثم الحد من الحوادث المرورية فى المسافة الواقعة أمامه، كما تفقد الأعمال الإنشائية بمحور كوبرى كلابشة الجديد على نهر النيل.
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سامح-شكري (1)

الخارجية: مصر تسعى لتوفير مستقبل أفضل لإفريقيا

أكدت وزارة الخارجية أن مصر تسعى مع الأشقاء الأفارقة لتوفير مستقبل أفضل للقارة. وذكرت الخارجية، فى بيان اليوم السبت، بمناسبة "يوم إفريقيا"، أنه على الرغم مما تحقق فى سبيل تلبية التطلعات الإفريقية المشتركة، فإنه لا يزال الكثير من العمل المشترك ينتظر دول القارة الإفريقية، وهو الأمر الذى تسعى مصر إلى تقديم إسهامها فيه يدًا بيد مع كل الأشقاء الأفارقة، وصولا إلى توفير مستقبل أفضل لإفريقيا على كل الأصعدة، وعلى رأسها تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز السلم والأمن، فضلا عن تمكين الشباب الإفريقى، وتحسين الخدمات الصحية فى إفريقيا.
هلال-رمضان

3 دول إسلامية تعلن الثلاثاء أول أيام رمضان

أعلنت كل من سلطنة عمان وجزر القمر والمغرب، أن الثلاثاء، هو أول أيام شهر رمضان، على خلاف معظم الدول العربية والإسلامية. وأعلنت نحو 18 دولة عربية أبرزها السعودية ومصر، أنّ أول أيام رمضان يوافق، الاثنين 6 مايو، إذ أعلنت المحكمة العليا في السعودية، أن الاثنين هو غرة رمضان بعد ثبوت رؤية الهلال مساء الأحد، كما أكدت دور الإفتاء في مصر والأردن والسودان وليبيا، ثبوت رؤية الهلال مساء الأحد، وأن الإثنين، هو أول أيام رمضان. كما أعلنت هيئة الرؤية الشرعية في المنامة، ثبوت رؤية الهلال، مساء الأحد، ليكون الاثنين غرة رمضان في البحرين.
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توافد الشباب على التطوع ببطولة إفريقيا مستمر

شهدت لجان المقابلات الشخصية المنعقدة بمركز التعليم المدنى بالجزيرة، إقبالا كبيرا من قبل الشباب الراغبين فى التطوع ببطولة الأمم الإفريقية فى نسختها الـ32 والتى تقام بمصر صيف العام الجاري بمشاركة 24 منتخبا، وشملت المقابلات شباب محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية ومجموعة من المحافظات فى الفترة من 27 حتى 30 أبريل الجاري؛ وذلك لتقييم الشباب أمام لجان تضم فى عضويتها مجموعة من الأساتذة المتخصصين فى اللغات الأجنبية المختلفة منها: "الإنجليزية– الفرنسية– البرتغالية– الإسبانية".
احمد-اويحيى (2)

رئيس الوزراء الجزائري السابق أمام القضاء بسبب الفساد

مثل رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى، اليوم الثلاثاء، أمام وكيل الجمهورية بمحكمة "سيدي أمحمد" بالجزائر العاصمة لسماع أقواله حول قضايا تبديد المال العام ومنح امتيازات غير مشروعة. ويمثل أويحيى أمام المحكمة وسط تواجد أمني مكثف بمحيطها، وحضور عدد كبير للمواطنين الذين رددوا شعارات معادية لرئيس الوزراء السابق. وكانت فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني (تابع للجيش) قد وجهت استدعاءات، الأسبوع الماضي، لرئيس الوزراء السابق، ومحمد لوكال وزير المالية الحالي محافظ بنك الجزائر المركزي السابق, للمثول أمام المحكمة في قضايا تبديد المال العام.
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