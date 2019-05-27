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الأمم المتحدة تشيد بمحاولات مصر لإنهاء ختان الإناث

٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٦ م
ختان الإناث - صورة تعبيرية
ختان الإناث - صورة تعبيرية
أشاد مكتب الأمم المتحدة في مصر بالخطوات الإيجابية والمشجعة، والتي تأتي تجديدا للدعوة إلى العمل من أجل عقد اجتماعي لإنهاء ختان الإناث في مصر، مشيرا إلى أنه في 20 مايو الجاري، عقد المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة أول اجتماع لفريق العمل الوطني للقضاء على ظاهرة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، ويتألف فريق العمل من ممثلين عن جميع الوزارات المعنية بالإضافة إلى المجتمع المدني وشركاء التنمية، جاء ذلك في بيان وزعه المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، اليوم الإثنين.
وذكرت الأمم المتحدة، أن الفريق الوطني يهدف إلى توحيد الجهود من أجل إنهاء هذه الممارسة الضارة التي تعتبر انتهاكا خطيرا لحقوق النساء والفتيات، مشيرة إلى أن هذا النهج يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، خاصة ركن الحماية وما يتعلق منه بحماية النساء والفتيات من جميع أشكال العنف، بما
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زينة-رمضان (1)

حكم إخراج زكاة الفطر مالا.. الأزهر والإفتاء يجيبان

أكدت دار الإفتاء أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر مالًا، وهذا ما نراه أَوفَقَ لمقاصد الشرع وأَرفَقَ بمصالح الخلق؛ فهو الأقرب نفعًا للفقير، وبه يتحقق إغناؤه عن السؤال يوم العيد. وتابعت: المال أوفق في إتمام مقصد الشرع في سدِّ حاجة الفقراء، وإخراج هذه الزكاة في أوَّل الشهر أو نصفه أو آخره؛ كل ذلك جائزٌ لا حرج فيه. ومن جهته قال الدكتور على جمعة، مفتى الديار السابق: وجب على المال الذي وُجِد في صناديق زكاة الفطر يجب إخراجه لمستحقي زكاة الفطر مالًا كما هو، ولا يُشتَرَى لهم به شيء؛ لحاجة الفقراء له هكذا، ولتعلقه بنية المزكي في الأداء.
بسمة-وهبة

قرار جديد من الأعلى للإعلام ضد «شيخ الحارة»

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، اليوم الإثنين، القرار رقم 34 لسنة 2019، بمنع بث برنامج شيخ الحارة، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، في أي وسيلة إعلامية أو إلكترونية أو رقمية، لخروجه عن القيم والأخلاق والخوض في الأعراض، وذلك بعد أن أذاعت قناة "القاهرة والناس"، حلقة جديدة من البرنامج -رغم إصدار المجلس الأعلى، أمس الأحد، قرارا بمنع بث البرنامج لمدة شهر- إذ استضافت "وهبة" خلال حلقة الأحد الدكتور مصطفى الفقي الكاتب والمفكر السياسي مدير مكتبة الإسكندرية.
حوار-مكرم-محمد-احمد-رئيس-المجلس-الاعلى-لتنظيم-الاعلام-صورة-أرشيفية (4)

«الأعلى للإعلام» ينذر «القاهرة والناس» بسحب الترخيص

وجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنذارا رسميا إلى قناة "القاهرة والناس" بسحب الترخيص إذا لم تلتزم بالقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى بوقف بث برنامج "شيخ الحارة"، على شاشتها وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ومواقعها الإلكترونية الرسمية لمدة شهر، حسبما نص قرار المجلس الصادر عنه أمس "الأحد". وجاء هذا القرار، خلال اجتماع هيئة المكتب، الذي عقد اليوم الإثنين، بمقر المجلس برئاسة مكرم محمد أحمد، لمناقشة عدة ملفات من بينها مخالفات برنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على فضائية "القاهرة والناس".
طارق-شوقى

برقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الإثنين، نتيجة نهاية العام للشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2018 - 2019 بنسبة نجاح بلغت 82%، وهنئ الأوائل وأثني على نجاحهم وأن الطلبة المتفوقين واجهة مشرفة للمجتمع ونموذج يحتذي به. ومن جانبه أعلن محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم، أنه يمكن للطلاب الحصول على درجاتهم فور إعلانها في المدارس قريبا أو من خلال الإنترنت عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة، مضيفا أن الدخول على الموقع برقم الجلوس والحصول على بيان درجات أو الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم.
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سامح-شكرى (1)

مصر والسعودية والبحرين توجه طلبات إلى قطر

دعت مصر إلى أن تتخذ قطر خطوات وإجراءات تنفيذية معلنة لقطع كافة أشكال التواصل مع الأفراد والكيانات والتنظيمات الإرهابية أو المتطرفة، وكذلك التوقف عن تقديم الدعم المالى أو التمويلى أو المعنوى لهم، مطالبة بأن تتوقف قطر عن تقديم الدعم بكافة صوره للمنصات الإعلامية التى تعمل على نشر خطاب الكراهية وتبرير العنف أو التحريض عليه سواء المتواجدة في قطر أو خارجها، وذلك في كلمتها أمام الجلسة الخاصة بمراجعة سجل قطر في حقوق الإنسان ضمن آلية المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان، والتي عقدت اليوم الأربعاء في جنيف.
السيسي-يوقع

السيسي يعتمد اتفاقية قرض كويتي بـ50 مليون دينار

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على اتفاقية قرض مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، بين الحكومة المصرية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وذلك بمبلغ 50 مليون دينار كويتي، وتضمن القرار موافقة مجلس النواب على القرض بتاريخ 24 ديسمبر الماضي، ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية الذى حمل رقم 452 لسنة 2018، كما نشرت الجريدة الرسمية أيضا اعتماد وزارة الخارجية للاتفاقية القرض بالقرار رقم 12 لسنة 2019.
كندا

كندا تغير مؤشر السفر إلى مصر للفئة الثانية

قررت الحكومة الكندية، اعتبارا من أول مايو الجاري، تحديث إرشادات السفر الكندية الخاصة بمصر إلى الفئة الثانية بدلا من الثالثة ضمن 4 فئات، بعدما كانت مصر على مدار السنوات الماضية مدرجة في فئة "تجنب السفر غير الضروري إلى مصر". ويأتي ذلك في إطار الجهود التي قامت بها السفارة المصرية في كندا للترويج لتحسن الأوضاع الأمنية في مصر. وفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى كندا، أشار إلى أن هذا التحديث، شمل أيضا، حذف السويس والإسماعيلية من المناطق التي كانت إرشادات السفر الكندية تحذر من كافة أنواع السفر إليها.
مظاهرات-العمال (3)

قبل العودة.. كيف يحصل العامل المصري على حقه بالخليج؟

أول مايو من كل عام تحتفل مصر بعيد العمال، تكريمًا للأيدي العاملة التي تجد وتجتهد لتحقيق المأمول في غد أفضل، وكون العمال ركيزة أساسية لنهضة البلاد، فلا مفر من توفير فرص عمل لهم، بنسب متزايدة، للاستفادة من إنتاجهم وقدراتهم، والأهم الحد من البطالة. وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الوزارة وفرت فرص عمل فى الداخل والخارج، وفي الفترة من أول مايو 2018 وحتى أول أبريل 2019، وفرت الوزارة 327 ألف فرصة عمل للمواطنين داخل مصر ومنهم 3980 من ذوى الاحتياجات الخاصة، كما تم توفير حياة آمنة لهم، كما عُقدت 8 ملتقيات توظيف حققت 85 ألف فرصة عمل.
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