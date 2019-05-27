جريمة

المتهم بقتل زميله في بولاق: «بياخد مني الزباين»

تحرير:محمد أبو زيد ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٥٣ م
جثة _ أرشيفية
جثة _ أرشيفية
اعترف المتهم بقتل زميله "بائع ملابس" بمنطقة بولاق الدكرور أمام ضباط المباحث أن خلافات مالية ومشاجرات بينهما من وقت لآخر وراء الجريمة، مضيفا أن المجنى عليه كان يستقطب الزبائن من المحل الخاص به لشراء ملابس من المحل ملكه بقوله "بياخد مني الزباين"، مشيرا إلى أنه يوم الواقعة شاهده يستقطب أحد الزبائن فعاتبه، ونشبت بينهما مشاجرة، واستل سكينا وطعن به المجني عليه طعنة نافذة سقط على أثرها جثة هامدة غارقا في دمائه، وحاول الهرب إلا أن الأهالي تمكنوا من ضبطه.
تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي العميد شامل عزيز مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا من شرطة النجدة بالجيزة، بنشوب مشاجرة بين شخصين وسقوط قتيل في منطقة العشرين. انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، بقيادة المقدم محمد الجوهري رئيس المباحث، والرائد مجدي عوض، والنقيبين كريم عبد الرازق وأحمد أبو رحمة معاوني المباحث. تبين
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فلاح يقتل والده لخلاف على «نوع تقاوي الذرة» بالمنيا

شهدت إحدى قرى محافظة المنيا، قتل فلاح والده باستخدام آلة حادة "فأس" وضربه بها على رأسه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة؛ وذلك خلال مشاجرة وقعت بينهما بسبب خلاف على تحديد نوع الذرة التي تُزرع داخل الأرض الزراعية، وتحرر محضر بالواقعة، وتم ضبط المُتهم والسلاح المُستخدم، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات. تلقى اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد رأفت الحلواني مأمور مركز شرطة المنيا، بتلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة، بمقتل فلاح داخل أرضه الزراعية في إحدى قرى المركز.
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«هنرمي خروف ميت».. إحالة قاتلي مالكة حضانة للجنايات

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توكيل وجثة..ليلة مقتل سائق على يد زوجته ونجله بحلوان

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جريمة هزت الهرم..الابن العاق قتل والدته في نص الشارع

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