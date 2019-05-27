المتهم بقتل زميله في بولاق: «بياخد مني الزباين»

تحرير:محمد أبو زيد ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٥٣ م

جثة _ أرشيفية

اعترف المتهم بقتل زميله "بائع ملابس" بمنطقة بولاق الدكرور أمام ضباط المباحث أن خلافات مالية ومشاجرات بينهما من وقت لآخر وراء الجريمة، مضيفا أن المجنى عليه كان يستقطب الزبائن من المحل الخاص به لشراء ملابس من المحل ملكه بقوله "بياخد مني الزباين"، مشيرا إلى أنه يوم الواقعة شاهده يستقطب أحد الزبائن فعاتبه، ونشبت بينهما مشاجرة، واستل سكينا وطعن به المجني عليه طعنة نافذة سقط على أثرها جثة هامدة غارقا في دمائه، وحاول الهرب إلا أن الأهالي تمكنوا من ضبطه.

تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي العميد شامل عزيز مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا من شرطة النجدة بالجيزة، بنشوب مشاجرة بين شخصين وسقوط قتيل في منطقة العشرين. انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، بقيادة المقدم محمد الجوهري رئيس المباحث، والرائد مجدي عوض، والنقيبين كريم عبد الرازق وأحمد أبو رحمة معاوني المباحث. تبين