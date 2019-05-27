رياضة

محمد صلاح يفوز بجائزة جديدة مع ليفربول (فيديو)

٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٥٧ م
محمد صلاح
محمد صلاح
أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، رسميًا، عن جوائز العام الفردية للفريق الأول لكرة القدم عن موسم (2018-2019)، وتوج الدولي المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وليفربول، بجائزة أفضل هدف في الموسم، بهدفه الخرافي الذي سجله في مرمى الإسباني كيبا حارس تشيلسي، في أبريل الماضي، وقال الموقع الرسمي لليفربول، إن هدف الفرعون المصري حصل على نسبة تصويت وصلت إلى 56.7%، متفوقًا على هدفي ساديو ماني في بايرن ميونخ الذي حصل على 14.1% من إجمالي التصويت، وهدف دانييل ستوريدج في شباك تشيلسي بنسبة 11.8%.
وعن أفضل لاعب في الموسم، حصل عليها المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، متفوقًا على زميله صلاح، بعدما حصل على نسبة تصويت وصلت إلى 46.8%، بينما جاء صلاح في المركز الثاني بنسبة 23.9%، واحتل ماني المركز الثالث بنسبة 11.3%، وأليكسندر أرنولد رابعًا، وأندي روبيرتسون خامسًا.   THIS! ?? pic.twitter.com/ukbNAIKv2U —
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المحمدي يصنع لأستون فيلا في موقعة التأهل للبريميرليج

نجح الدولي المصري أحمد المحمدي في صناعة هدف تقدم فريقه أستون فيلا الإنجليزي، في شباك ديربي كاونتي، خلال المباراة التي تقام حاليًا على ملعب ويمبلي، في نهائي التصفيات التأهيلية المؤهلة إلى الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، واستلم لاعب الفراعنة الكرة، وأرسل عرضية من الجهة اليمنى، إلى داخل منطقة الجزاء قابلها أنور الغازى برأسية من الوضع طائرًا في الشباك، وتعد هذه هي المرة السادسة التي يتواجه فيها أصحاب المركزين الخامس والسادس في المباراة النهائية في التصفيات التأهيلية والأولى منذ عام 2005.
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حكم نهائي الكونفيدرالية يكشف حقيقة طرد جنش

كشفت تقارير صحفية مغربية اليوم الإثنين، أن الحكم الإثيوبي باملاك تيسيمبا، الذي أدار مباراة نهائي بطولة الكونفيدرالية، والتي توج بها الزمالك، على حساب نظيره نهضة بركان المغربي، والتي أُقيمت بينهما مساء أمس الأحد، وقع في خطأ كبير، بعدما تغاضى عن طرد اللاعب محمود عبد الرحيم (جنش) حارس مرمى الفريق الأبيض، بعد إشهار الحكم البطاقة الصفراء الثانية في وجهه عقب قراره بإعادة ركلة الترجيح الثانية لفريق نهضة بركان المغربي، بسبب خروج حارس الزمالك عن خط المرمى قبل تنفيذها.
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أول رد رسمي من الزمالك على تأجيل الأهلي والمقاولون

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك، بيانا رسميا اليوم الإثنين، أكد خلاله احترامه الكامل لجدول مسابقة بطولة الدوري، المرسل للنادي، من لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، بخصوص مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالبطولة المحلية، وجاء نص البيان كالتالي:- أن التأجيل لأى مباراة للنادي الأهلي كانت مثبتة في جدول المسابقة، فأن الزمالك يطلب المعاملة بالمثل والمساواة، في ضوء تطبيق العدالة بين جميع أندية المسابقة وأنه في حالة تأجيل مباراة الأهلي والمقاولون العرب، فأن الزمالك سيطلب تأجيل مباراته أمام الإنتاج الحربي، في إطار المساواة وتطبيق العدالة.
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دوري أبطال أوروبا 2019.. رقم مميز في انتظار صلاح

يتأهب محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، لتحقيق رقم مميز حال مشاركته في نهائي دوري أبطال أوروبا 2019، أمام الفائز من توتنهام وأياكس، وذلك بعد أن حقق الريدز انتصارًا تاريخيا بنتيجة (4-0) على ضيفه برشلونة، مساء أمس الثلاثاء، في معقل الريدز "أنفيلد"، ليؤمن عبوره لنهائي دوري أبطال أوروبا. وسجل الأهداف لليفربول أوريجي في الدقيقتين 7 و79، وفينالدوم في الدقيقتين 54 و56، وحقق الريدز الريمونتادا بعد الهزيمة في الذهاب بثلاثية نظيفة في "كامب نو" ليتأهل الإنجليز للنهائي، الذي سيقام في ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في الأول من يونيو المقبل.
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غياب محمد صلاح عن ليفربول = عدم الفوز بنسبة 50%

يستقبل ليفربول الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً، نظيره برشلونة الإسباني على ملعب الأنفيلد، وذلك في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2018- 2019، وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين يوم الأربعاء الماضي على ملعب الكامب نو، بفوز العملاق الكتالوني بثلاثية نظيفة بتوقيع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين مقابل تسجيل لويس سواريز هدفًا آخر، ويبحث الريدز عن تحقيق ريمونتادا صعبة للغاية اليوم، في ظل غياب 3 من أبرز لاعبيه، وهم نابي كيتا وروبرتو فيرمينو، ونجم المنتخب الوطني محمد صلاح.
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لوحة هازارد تتفوق على صاروخية صلاح في هدف الشهر

توج النجم البلجيكي إيدين هازارد بجائزة أفضل هدف في شهر أبريل في الدوري الإنجليزي، وذلك عن الهدف الذي سجله في شباك وست هام بعد سلسلة من المراوغات، منذ أن تلقى الكرة في وسط الملعب تلاعب خلالها بلاعبي وست هام قبل أن يسدد كرة أرضية عرفت طريقها إلى الشباك بعد التلاعب بخمسة لاعبين في المباراة التي فاز بها تشيلسي بهدفين دون رد على ملعب ستامفورد بريدج، وتفوق هازارد بالتالي على صاروخية نجم المنتخب الوطني محمد صلاح في شباك تشيلسي التي نافست على أفضل هدف في الشهر.
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صدمة.. محمد صلاح يغيب عن مواجهة برشلونة

بات في حكم المؤكد غياب محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، عن مواجهة فريقه أمام برشلونة الإسباني، في إياب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2018- 2019، المقرر إقامتها في التاسعة مساء غد الثلاثاء، على استاد أنفيلد، والتي سيقودها الحكم الدولي التركي كونيت شاكير، علمًا أن الليفر خسر أمام العملاق الكتالوني في لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة على ملعب كامب نو، أحرزها الأوروجوياني لويس سواريز، والبرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي (هدفين).
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