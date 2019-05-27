إصابة عقيد ومجندين في انقلاب سيارة شرطة ببنى سويف

تحرير:محمد حفيظ ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٣ م

صورة أرشيفية

أصيب عقيد ومجندان بكدمات، اليوم الإثنين، في حادث انقلاب سيارة شرطة بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بنى سويف، وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج اللازم. تلقى اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة شرطة يستقلها، عقيد واثنان من المجندين، والذي وجه على الفور بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، وذلك لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقى العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية.

على الفور، انتقلت سيارتا إسعاف لمحل الحادث، وتم نقل المصابين، وهم: "العقيد أيمن محمد عبد الفتاح - مدير البحث الجنائي بفرع شمال الصعيد - مصاب باشتباه كسر بالترقوة، وسلمان عبد اللطيف - 21 عامًا - مجند - ومقيم بمحافظة سوهاج - مصاب بكدمات بالصدر، وفرحات أحمد - 21 عامًا - مجند - ومقيم بمحافظة القاهرة