جريمة

إصابة عقيد ومجندين في انقلاب سيارة شرطة ببنى سويف

تحرير:محمد حفيظ ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٣ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أصيب عقيد ومجندان بكدمات، اليوم الإثنين، في حادث انقلاب سيارة شرطة بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بنى سويف، وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج اللازم. تلقى اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة شرطة يستقلها، عقيد واثنان من المجندين، والذي وجه على الفور بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، وذلك لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقى العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية.
على الفور، انتقلت سيارتا إسعاف لمحل الحادث، وتم نقل المصابين، وهم: "العقيد أيمن محمد عبد الفتاح - مدير البحث الجنائي بفرع شمال الصعيد - مصاب باشتباه كسر بالترقوة، وسلمان عبد اللطيف - 21 عامًا - مجند - ومقيم بمحافظة سوهاج - مصاب بكدمات بالصدر، وفرحات أحمد - 21 عامًا - مجند - ومقيم بمحافظة القاهرة
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فلاح يقتل والده لخلاف على «نوع تقاوي الذرة» بالمنيا

شهدت إحدى قرى محافظة المنيا، قتل فلاح والده باستخدام آلة حادة "فأس" وضربه بها على رأسه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة؛ وذلك خلال مشاجرة وقعت بينهما بسبب خلاف على تحديد نوع الذرة التي تُزرع داخل الأرض الزراعية، وتحرر محضر بالواقعة، وتم ضبط المُتهم والسلاح المُستخدم، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات. تلقى اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد رأفت الحلواني مأمور مركز شرطة المنيا، بتلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة، بمقتل فلاح داخل أرضه الزراعية في إحدى قرى المركز.
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المتهم بقتل زميله في بولاق: «بياخد مني الزباين»

اعترف المتهم بقتل زميله "بائع ملابس" بمنطقة بولاق الدكرور أمام ضباط المباحث أن خلافات مالية ومشاجرات بينهما من وقت لآخر وراء الجريمة، مضيفا أن المجنى عليه كان يستقطب الزبائن من المحل الخاص به لشراء ملابس من المحل ملكه بقوله "بياخد مني الزباين"، مشيرا إلى أنه يوم الواقعة شاهده يستقطب أحد الزبائن فعاتبه، ونشبت بينهما مشاجرة، واستل سكينا وطعن به المجني عليه طعنة نافذة سقط على أثرها جثة هامدة غارقا في دمائه، وحاول الهرب إلا أن الأهالي تمكنوا من ضبطه.
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انتحار عاطل بسبب ضيق الحال والمخدرات في الإسكندرية

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«هنرمي خروف ميت».. إحالة قاتلي مالكة حضانة للجنايات

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انقلاب 3 سيارات-في ترعة-المريوطية

وفاة 5 من أسرة واحدة سقطت سيارتهم في ترعة بأسوان

شهدت قرية كلح الجبل التابعة لمركز إدفو شمال محافظة أسوان، اليوم السبت، حادثًا مأساويًا راح ضحيته 5 أشخاص من عائلة واحدة، بينهما شقيقان توأم وطفل عمره عام ونصف، على أثر سقوط سيارة بإحدى الترع الموازية للقرية. على الفور، انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث، للإشراف على انتشال جثث الضحايا من الترعة، بمعاونة الأهالى ورجال الإنقاذ النهرى، كما تم الدفع بإمكانات الوحدة المحلية لمدينة إدفو لرفع السيارة التى سقطت فى الترعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.
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إصابة 6 ليبيين من عائلة واحدة في حادث سيارة ببني سويف

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إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق «بنها - شبرا»

أصيب 7 أشخاص بجروح وكسور، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الحر "بنها - شبرا" في نطاق مركز طوخ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الجامعة لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الحر بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة، وعلى الفور وجه بنقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، وإزالة آثار الحادث لعودة الحركة المرورية.
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إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

أصيب 9 أشخاص بكدمات وكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الخميس، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص صغيرة "تناية" بالطريق الصحراوى عند الكيلو 135 بدائرة مركز وادى النطرون، بسبب انفجار إطار السيارة مما أدى إلى عدم تحكم السائق فى عجلة القيادة وانقلبت على الطريق، وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وجاري إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات.
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