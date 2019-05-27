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إخلاء محطة قطارات شمال بروكسل بسبب وجود قنبلة

تحرير:أ.ش.أ ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٤ م
بروكسل
بروكسل
أعلنت السلطات البلجيكية، اليوم الإثنين، إخلاء محطة القطارات الشمالية في العاصمة بروكسل، وذلك علي خلفية إنذار بوجود قنبلة. وقالت السلطات، في نبأ أوردته قناة "العربية الحدث"، إن "محطة القطارات الشمالية التي تم إخلاؤها بالكامل كبيرة جدا"، مضيفة أن "هناك معلومات عن وجود مواد مفخخة بمحطة القطارات، ولكن الشرطة لم تؤكد صحة تلك المعلومات بعد. وقالت الشرطة الفيدرالية إنها تجري عمليات تفتيش وتمشيط داخل المحطة. وكانت بروكسل قد شهدت سلسلة تفجيرات وقعت في 22 مارس عام 2016، حيث وقع في مطار بروكسل الدولي تفجيران وتفجير في محطة مترو مالبيك في بروكسل، بلجيكا.
ووقعت التفجيرات بعد يوم من إلقاء القبض على صلاح عبد السلام، المشتبه به الرئيسي في هجمات باريس 2015.وأعلنت المنظمة الأوروبية لسلامة الطيران والملاحة الجوية (يوروكونترول)، عن إغلاق المطار وإلغاء كافة الرحلات منه.وقامت سلطات مطار زافنتم الدولي في العاصمة البلجيكية بروكسل بإخلائه من الركاب والعاملين بعد
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مصري ضمن فريق التحقيق في حادث «مسجدي نيوزيلندا»

اختير الخبير الأسترالي من أصل مصرى "نيك كالداس"، الذى كان يشغل منصب نائب مفوض شرطة، ضمن 3 خبراء سيشرفون على التحقيقات فى رد الشرطة النيوزيلاندية على حادث الاعتداء على مسجدى مدينة "كرايستشرش"، حسبما ذكرت شبكة "إس بى إس" الأسترالية. وأوضحت الشبكة الأسترالية أن "كالداس" أشرف على عديد من التحقيقات العالمية، أبرزها تحقيق محكمة العدل الدولية فى اغتيال رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق رفيق الحريرى، وكذا تحقيق الأمم المتحدة في استخدام الحكومة السورية الأسلحة الكيماوية.
البرلمان الأوروبي

الانتخابات البرلمانية تكشف توجهات أوروبا السياسية

على مدى الأشهر القليلة الماضية، انتظر السياسيون في أوروبا نتائج الانتخابات البرلمانية، والتي من المتوقع أن يكون لها تأثيراتها الرئيسية على مجريات السياسة في المستقبل القريب داخل القارة واتحادها السياسي. الجبهات التي تصارعت على الفوز بالمقاعد داخل البرلمان الأوروبي، منحت السياسيين شعورا بأن هناك بالفعل حالة تناحر تعكس الأزمات السياسية الموجودة في العديد من الدول داخل القارة، والتي كان من الممكن لمس آثارها المختلفة في القلاقل التي ظهرت باحتجاجات فرنسا وسياسات ألمانيا.
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رفض وحماية.. أول رد من باريس على إعدام 3 فرنسيين بالعراق

علقت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الإثنين، رسميا، على عقوبة الإعدام التي أصدرتها محكمة عراقية بحق 3 فرنسيين مقبوض عليهم على أراضيها لاتهامهم بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، مؤكدا أنها تعارض عقوبة الإعدام من حيث المبدأ، لكنها تحترم أيضا السيادة العراقية وأن من ينتمون لداعش "يجب معاقبتهم على جرائمهم"، مؤكدة في بيان اليوم، أن ”السفارة الفرنسية في العراق، بموجب دورها في تقديم الحماية القنصلية، تتخذ الخطوات الضرورية لإيضاح موقفها المعارض لعقوبة الإعدام للسلطات العراقية“.
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«العشاء السري» يضع ظريف في مأزق تحت قبة البرلمان

في ظل التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران جاء الكشف عن لقاء جمع وزير الخارجية محمد جواد ظريف والسيناتورة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي ديان فاينشتاين، ليثير حالة من الغضب داخل إيران. فقد كشفت السيناتورة ديان فاينشتاين، عن عقدها اجتماعًا مع وزير الخارجية الإيراني بنيويورك في أبريل الماضي، لبحث الوضع في المنطقة والتوترات في العلاقات بين طهران وواشنطن. وتم تأكيد اللقاء بعد أن أعلن ممثل إيران لدى الأمم المتحدة مجيد تختي روانجي، أن الاجتماع عُقد بالفعل بين ظريف والسيناتورة الديمقراطية ديان فاينشتاين.
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البرلمان الأوروبي

الانتخابات البرلمانية تكشف توجهات أوروبا السياسية

على مدى الأشهر القليلة الماضية، انتظر السياسيون في أوروبا نتائج الانتخابات البرلمانية، والتي من المتوقع أن يكون لها تأثيراتها الرئيسية على مجريات السياسة في المستقبل القريب داخل القارة واتحادها السياسي. الجبهات التي تصارعت على الفوز بالمقاعد داخل البرلمان الأوروبي، منحت السياسيين شعورا بأن هناك بالفعل حالة تناحر تعكس الأزمات السياسية الموجودة في العديد من الدول داخل القارة، والتي كان من الممكن لمس آثارها المختلفة في القلاقل التي ظهرت باحتجاجات فرنسا وسياسات ألمانيا.
جان-ايف-لو-دريان-وزير-الخارجية-الفرنسى

رفض وحماية.. أول رد من باريس على إعدام 3 فرنسيين بالعراق

علقت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الإثنين، رسميا، على عقوبة الإعدام التي أصدرتها محكمة عراقية بحق 3 فرنسيين مقبوض عليهم على أراضيها لاتهامهم بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، مؤكدا أنها تعارض عقوبة الإعدام من حيث المبدأ، لكنها تحترم أيضا السيادة العراقية وأن من ينتمون لداعش "يجب معاقبتهم على جرائمهم"، مؤكدة في بيان اليوم، أن ”السفارة الفرنسية في العراق، بموجب دورها في تقديم الحماية القنصلية، تتخذ الخطوات الضرورية لإيضاح موقفها المعارض لعقوبة الإعدام للسلطات العراقية“.
ماكرون (5)

مشروعات ماكرون الأوروبية تواجه شبح الزوال

يواجه الرئيس إيمانويل ماكرون في نهاية هذا الأسبوع اختبارًا مهمًا لطموحاته لإصلاح فرنسا والدفاع عن قارة ليبرالية في انتخابات البرلمان الأوروبي، حيث قد يعاني حزبه خسائر فادحة لصالح اليمين المتطرف في الاستحقاق. الرئيس الفرنسي الذي بالكاد استطاع الخروج من أزمات داخلية ضخمة تمثلت في تظاهرات السترات الصفراء، بات مشروعه السياسي مُهددًا بشكل رئيسي في المستقبل القريب، بما يمثل تهديدًا له على المستوى الداخلي خلال الأشهر القليلة المقبلة، وتحديدًا بعد الانتخابات البرلمانية.
ميركل-وماكرون

صراع بين ميركل وماكرون على مناصب أوروبا الرفيعة

تتجه أنظار العالم في الوقت الحالي إلى الاتحاد الأوروبي، والذي يعقد انتخاباته البرلمانية على مدار الأيام القليلة المقبلة، خاصة وأن تلك الأحداث قد تؤثر بشكل رئيسي على سياسات تلك المنطقة تجاه العالم وقضاياه الساخنة. ولا شك أن الترتيبات الحالية في الاتحاد الأوروبي قد تلقى بظلالها على علاقة بعض القوى الكبرى في المجموعة، وبالأخص ألمانيا وفرنسا، وهما الدولتان الأكثر تأثيرًا على المستوى السياسي في بروكسل، خاصة بعد خروج بريطانيا المنتظر إتمامه خلال الأشهر القليلة المقبلة.
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