الحكومة تخصص 171 مليون جنيه «خارجة دفن الموظفين»

تحرير:التحرير ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:١٤ م

وقفة لأصحاب المعاشات

خفضت وزارة المالية، مخصصات مراسم دفن الموظفين العاملين بالدولة خلال مشروع موازنة العام المالي الجديد؛ الذي سيبدأ مطلع يوليو المقبل. وأظهر البيان التحليلي لمشروع الموزانة الجديدة "2019 - 2020"، الذي يناقش تحت قبة البرلمان حاليًا، رصد وزارة المالية 171 مليون جنيه مقابل نفقات دفن، وذلك ضمن مخصصات المزايا الاجتماعية للعاملين، وفي إطار الباب الرابع والخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية. كانت وزارة المالية، خصصت خلال موزانة العام المالي الماضي نحو 177 مليون جنيه لمراسم دفن الموظفين العاملين بالدولة.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت أن مخصصات الأجور وتعويضات العاملين في مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2019/2020 بلغت نحو 301.115 مليار جنيه مقابل نحـو 270.088 مليار جنيه متوقع بموازنة العام المالي الحالي. وذكرت الوزارة - في البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي 2019/ 2020، أن الحكومة