سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الحكومة تخصص 171 مليون جنيه «خارجة دفن الموظفين»

تحرير:التحرير ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:١٤ م
وقفة لأصحاب المعاشات
وقفة لأصحاب المعاشات
خفضت وزارة المالية، مخصصات مراسم دفن الموظفين العاملين بالدولة خلال مشروع موازنة العام المالي الجديد؛ الذي سيبدأ مطلع يوليو المقبل. وأظهر البيان التحليلي لمشروع الموزانة الجديدة "2019 - 2020"، الذي يناقش تحت قبة البرلمان حاليًا، رصد وزارة المالية 171 مليون جنيه مقابل نفقات دفن، وذلك ضمن مخصصات المزايا الاجتماعية للعاملين، وفي إطار الباب الرابع والخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية. كانت وزارة المالية، خصصت خلال موزانة العام المالي الماضي نحو 177 مليون جنيه لمراسم دفن الموظفين العاملين بالدولة.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت أن مخصصات الأجور وتعويضات العاملين في مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2019/2020 بلغت نحو 301.115 مليار جنيه مقابل نحـو 270.088 مليار جنيه متوقع بموازنة العام المالي الحالي. وذكرت الوزارة - في البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي 2019/ 2020، أن الحكومة
اقرأ المزيد
بطاقات-تموينية

استخرج بطاقة التموين بدل فاقد بهذه الطرق

يعانى عدد كبير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة من صعوبة الإجراءات التى تمكنهم من استرداد بطاقاتهم التموينية فى حال فقدانها أو تلفها، وهو الأمر الذى أصبح معه البحث عن أسرع الطرق لاستعادتها من أولويات المواطنين فى الوقت الراهن، وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أعلنت أنها ستستمر فى تنقية البطاقات التى تمر بثلاث مراحل متتالية لتحقيق المستهدف، وفقا للخطة المعلنة من إيصال الدعم لمستحقيه وحذف من هم دون ذلك، وفقا لتصريحات الدكتور على المصيلحى وزير التموين.
ايتيدا-توقع-اتفاقية-تعاون-مع-دعم-اتخاذ-القرار (1)

«إيتيدا» توقع اتفاقية تعاون مع «دعم اتخاذ القرار»

وقَّعت المهندسة هالة الجوهري، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والمهندس زياد عبد التواب، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أمس الإثنين، بروتوكولا للتعاون المشترك، وذلك بالمقر الرئيسي لمركز المعلومات، ويتضمن البروتوكول عدة مجالات للتعاون المشتركـ، منها قيام المركز بتوطين تطبيق الذاكرة المؤسسية "eEMS"، والنظام المالي المتكامل المُطور من قبل المركز على خوادم الهيئة وتحديثهما، مع تدريب العاملين المرشحين من الهيئة على جميع وظائف التطبيقين المُشار إليهما وصولاً إلى التشغيل الفعلي لهما.
عادات صحية في العيد

أسعار كعك عيد الفطر 2019 مستقرة لهذه الأسباب

تعانى السوق المحلية بعض الاضطرابات فى حركة البيع والشراء، ويأتي ذلك بعد تراجع مبيعات المكسرات والسلع الغذائية المرتبطة بشهر رمضان بنحو 25%، ليأتى موسم الكعك هذا العام محملا بالحرص الشديد فى الإنتاج والكميات المطروحة بما يتناسب مع حجم الشراء، ومدى إقبال المواطنين، وهو ما دفع التجار لتقليل الكمية المنتجة حتى الآن، وهناك عدد من العوامل التي أدت إلى استقرار أسعار كعك العيد الموسم الحالى، ومن المتوقع أيضا أن تؤثر فى حركة البيع والشراء، سيتم عرضها فى التقرير التالى.
الريال-السعودى (2)

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 27 مايو 2019

استقرت أسعار صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية اليوم، الاثنين، حيث بلغ متوسط سعر الشراء في البنوك نحو 4.54 جنيه، ونحو 4.56 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للريال السعودي في البنك التجاري الدولي ليسجل نحو 4.55 جنيه للبيع، و4.51 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للريال السعودي في كل من بنك البركة، والبنك العقاري المصري ليسجل نحو 4.60 جنيه للبيع، و4.50 جنيه للشراء، وسجل سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان نحو 4.59 جنيه للبيع، و4.38 جنيه للشراء.
اقرأ المزيد من الأخبار
سلع-استهلاكية

بعد تصريحات معيط.. هل ينخفض معدل التضخم لأقل من 10%؟

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة تستهدف الوصول بمعدلات التضخم إلى ما دون 10% خلال العام المالي 2019-2020، وبين 6 و7% خلال العام المالي 2020-2021. وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أنه يتراوح معدل التضخم فى مصر ما بين 13 و14% بنهاية العام المالي الحالي 2018-2019، على أن يصل إلى رقم أحادي خلال عام 2020. وارتفع معدل التضخم خلال شهر مارس الماضي مسجلا نحو 13.8%، مقارنة بنحو 13.1% خلال شهر مارس 2018. ومن المقرر أن يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء غدا، الخميس، بيانات التضخم خلال شهر أبريل 2019.
الدفع-الإلكترونى (1)

6 جهات معفاة من تطبيق الدفع الإلكتروني.. تعرف عليها

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا وزاريا رقم (305) لسنة 2019، ينص على استثناء بعض الجهات والمستحقات الحكومية من تطبيق قرار وزير المالية الخاص بتحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع الإلكترونى. وتضمن القرار 6 جهات مستثناة من تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى، وهى الهيئات الاقتصادية وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى ومكتب ضرائب الذهب التابع لمنطقة ضرائب وسط القاهرة ومناطق شمال سيناء، والمستشفيات العامة والتعليمية والجامعية والمراكز الطبية والمشروعات الإنتاجية ومنافذ التوزيع بالمحافظات.
محطة -بنزين (1)

خفض دعم الطاقة.. 8 إجراءات إصلاحية في موازنة 2020

أظهر البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2019-2020، وجود مجموعة من الإجراءات الإصلاحية التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها خلال الـ4 سنوات المقبلة، حتى عام 2023، إذ تركز هذه الإجراءات في أغلبيتها على الحماية الاجتماعية. وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن استمرار الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في تحسّن الأداء المالي للدولة خلال الفترة الماضية، لافتا إلى إقرار معظم الإجراءات المالية المستهدفة بالموازنة الحالية في بداية العام المالي 2018-2019.
الدولار

16 مليار دولار استثمارات أجنبية في الدين خلال أبريل

قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية اليوم، الثلاثاء، إن حجم استثمارات الأجانب فى محفظة الدين بلغ حتى نهاية الأسبوع الثالث من شهر أبريل الماضى نحو 16.5 مليار جنيه. وأكد كوجك نجاح السياسة المالية في تحقيق نتائج أفضل من المخطط ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي كان يستهدف ألا يزيد رصيد دين أجهزة الموازنة العامة للدولة على 400 مليار جنيه في التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي، ونجحنا في خفض هذا الرقم إلى نحو 394 مليار جنيه.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org