رياضة

أول رد رسمي من الزمالك على تأجيل الأهلي والمقاولون

تحرير:محمد حسن صيام ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٢٢ م
الزمالك
الزمالك
أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك، بيانا رسميا اليوم الإثنين، أكد خلاله احترامه الكامل لجدول مسابقة بطولة الدوري، المرسل للنادي، من لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، بخصوص مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالبطولة المحلية، وجاء نص البيان كالتالي:- أن التأجيل لأى مباراة للنادي الأهلي كانت مثبتة في جدول المسابقة، فأن الزمالك يطلب المعاملة بالمثل والمساواة، في ضوء تطبيق العدالة بين جميع أندية المسابقة وأنه في حالة تأجيل مباراة الأهلي والمقاولون العرب، فأن الزمالك سيطلب تأجيل مباراته أمام الإنتاج الحربي، في إطار المساواة وتطبيق العدالة.
وأختتم رئيس الزمالك بيانه، بأنه يجب على جميع اندية الدوري احترام الجدول المرسل من لجنة المسابقات لجميع الأندية، خصوصا وأن الموسم الكروي الحالي استثنائي، وعلى الأبواب بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر. وتوج فريق نادي الزمالك ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب فريق نهضة بركان المغربي
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المحمدي يصنع لأستون فيلا في موقعة التأهل للبريميرليج

نجح الدولي المصري أحمد المحمدي في صناعة هدف تقدم فريقه أستون فيلا الإنجليزي، في شباك ديربي كاونتي، خلال المباراة التي تقام حاليًا على ملعب ويمبلي، في نهائي التصفيات التأهيلية المؤهلة إلى الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، واستلم لاعب الفراعنة الكرة، وأرسل عرضية من الجهة اليمنى، إلى داخل منطقة الجزاء قابلها أنور الغازى برأسية من الوضع طائرًا في الشباك، وتعد هذه هي المرة السادسة التي يتواجه فيها أصحاب المركزين الخامس والسادس في المباراة النهائية في التصفيات التأهيلية والأولى منذ عام 2005.
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حكم نهائي الكونفيدرالية يكشف حقيقة طرد جنش

كشفت تقارير صحفية مغربية اليوم الإثنين، أن الحكم الإثيوبي باملاك تيسيمبا، الذي أدار مباراة نهائي بطولة الكونفيدرالية، والتي توج بها الزمالك، على حساب نظيره نهضة بركان المغربي، والتي أُقيمت بينهما مساء أمس الأحد، وقع في خطأ كبير، بعدما تغاضى عن طرد اللاعب محمود عبد الرحيم (جنش) حارس مرمى الفريق الأبيض، بعد إشهار الحكم البطاقة الصفراء الثانية في وجهه عقب قراره بإعادة ركلة الترجيح الثانية لفريق نهضة بركان المغربي، بسبب خروج حارس الزمالك عن خط المرمى قبل تنفيذها.
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محمد صلاح يفوز بجائزة جديدة مع ليفربول (فيديو)

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، رسميًا، عن جوائز العام الفردية للفريق الأول لكرة القدم عن موسم (2018-2019)، وتوج الدولي المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وليفربول، بجائزة أفضل هدف في الموسم، بهدفه الخرافي الذي سجله في مرمى الإسباني كيبا حارس تشيلسي، في أبريل الماضي، وقال الموقع الرسمي لليفربول، إن هدف الفرعون المصري حصل على نسبة تصويت وصلت إلى 56.7%، متفوقًا على هدفي ساديو ماني في بايرن ميونخ الذي حصل على 14.1% من إجمالي التصويت، وهدف دانييل ستوريدج في شباك تشيلسي بنسبة 11.8%.
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كيف حفز رئيس الزمالك لاعبيه قبل نهائي الكونفيدرالية؟

حفز رئيس مجلس إدارة الزمالك، لاعبي الفريق، بمنحهم وعدا بمكافآت مالية ضخمة، حال التتويج ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، على حساب فريق نهضة بركان المغربي، حيث طالب رئيس القلعة البيضاء اللاعبين بالعودة من المغرب بنتيجة إيجابية في مباراة الذهاب الأحد المقبل. وتأهل الزمالك إلى الدور النهائي لكأس الكونفيدرالية الإفريقية 2019 على حساب فريق النجم الساحلي بعدما انتزع تعادلًا سلبيًا في مباراة الإياب بالملعب الأولمبي بسوسة، مستفيدًا من تفوقه في مباراة الذهاب بهدف نظيف أحرزه محمود عبد المنعم "كهربا" التي أقيمت بينهما على استاد برج العرب بالإسكندرية.
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تعرف على موقف عماد السيد من مباراة نهضة بركان

يخضع عماد السيد حارس مرمى الزمالك، لاختبار طبي، اليوم الأربعاء، لتحديد مدى إمكانية وجوده على مقاعد البدلاء خلال مواجهة نهضة بركان، إذ قرر الجهاز الطبي للقلعة البيضاء إخضاع اللاعب لاختبار طبي على هامش مران الفريق، من أجل تحديد إمكانية تواجده على مقاعد البدلاء في مواجهة نهضة بركان. وطلب السيد من الجهاز الطبى تجهيزه حتى يتمكن من الجلوس على مقاعد البدلاء، لعمر صلاح "الحارس الثالث للفريق"، الذي سيتولى حراسة مرمى الفريق الأبيض أمام نهضة بركان المغربى، نظرا لإيقاف محمود عبدالرحيم "جنش" للطرد أمام النجم الساحلى التونسى في إياب نصف النهائي.
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الزمالك يحفز لاعبيه من أجل الدوري والكونفدرالية

يدرس مجلس إدارة نادي الزمالك، وضع لائحة مالية جديدة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خاصة بالمباريات المتبقية للموسم الحالي سواء في بطولة الدوري أو الكأس أو الكونفدرالية، حيث يأتي هذا التفكير من أجل تحفيز اللاعبين والشد من أزرهم خلال هذه المرحلة الهامة من الموسم، بجانب اتخاذ قرار برفع كل العقوبات الموقعة على اللاعبين. ويسعى مسئولو القلعة البيضاء لفتح صفحة جديدة مع كل اللاعبين، لتحفيزهم بالشكل الأمثل، ومطالبتهم بضرورة القتال على لقبي الدوري والكونفدرالية الإفريقية.
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عامر حسين يعلن موعد انتهاء الدوري الممتاز

كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن أنه سيدرس إنهاء مسابقة بطولة الدوري الممتاز في الثالث من شهر يونيو المقبل، حال خروج فريق نادي الزمالك من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية 2019، لكن في حالة تأهله للمباراة النهائية سيتم تعليق بطولة الدوري. كما قرر تأجيل موعد مباريات الأهلي والنجوم وبيراميدز والمصري في الدوري، من أجل منح فرصة للمشاهدين لمتابعة مباراة الزمالك والنجم الساحلي التونسي بكأس الكونفيدرالية الإفريقية، الأحد المقبل.
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