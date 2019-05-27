أول رد رسمي من الزمالك على تأجيل الأهلي والمقاولون

تحرير:محمد حسن صيام ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٢٢ م

الزمالك

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك، بيانا رسميا اليوم الإثنين، أكد خلاله احترامه الكامل لجدول مسابقة بطولة الدوري، المرسل للنادي، من لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، بخصوص مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالبطولة المحلية، وجاء نص البيان كالتالي:- أن التأجيل لأى مباراة للنادي الأهلي كانت مثبتة في جدول المسابقة، فأن الزمالك يطلب المعاملة بالمثل والمساواة، في ضوء تطبيق العدالة بين جميع أندية المسابقة وأنه في حالة تأجيل مباراة الأهلي والمقاولون العرب، فأن الزمالك سيطلب تأجيل مباراته أمام الإنتاج الحربي، في إطار المساواة وتطبيق العدالة.

وأختتم رئيس الزمالك بيانه، بأنه يجب على جميع اندية الدوري احترام الجدول المرسل من لجنة المسابقات لجميع الأندية، خصوصا وأن الموسم الكروي الحالي استثنائي، وعلى الأبواب بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر. وتوج فريق نادي الزمالك ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب فريق نهضة بركان المغربي