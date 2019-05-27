جريمة

فلاح يقتل والده لخلاف على «نوع تقاوي الذرة» بالمنيا

تحرير:محمد الزهراوي ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شهدت إحدى قرى محافظة المنيا، قتل فلاح والده باستخدام آلة حادة "فأس" وضربه بها على رأسه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة؛ وذلك خلال مشاجرة وقعت بينهما بسبب خلاف على تحديد نوع الذرة التي تُزرع داخل الأرض الزراعية، وتحرر محضر بالواقعة، وتم ضبط المُتهم والسلاح المُستخدم، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات. تلقى اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد رأفت الحلواني مأمور مركز شرطة المنيا، بتلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة، بمقتل فلاح داخل أرضه الزراعية في إحدى قرى المركز.
وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وتبيّن مقتل "ع.ع"، 60 عامًا، فلاح، وبه آثار ضرب على رأسه باستخدام آلة حادة "الفأس". وأوضحت التحريات التي أجرتها وحدة مباحث مركز الشرطة برئاسة الرائد أحمد يسري، وتحت إشراف العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي، أن المُتهم بقتله هو نجله "م"، 40 عامًان فلاح؛ وذلك
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انقلاب-سيارة

إصابة عقيد ومجندين في انقلاب سيارة شرطة ببنى سويف

أصيب عقيد ومجندان بكدمات، اليوم الإثنين، في حادث انقلاب سيارة شرطة بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بنى سويف، وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج اللازم. تلقى اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة شرطة يستقلها، عقيد واثنان من المجندين، والذي وجه على الفور بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، وذلك لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقى العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية.
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المتهم بقتل زميله في بولاق: «بياخد مني الزباين»

اعترف المتهم بقتل زميله "بائع ملابس" بمنطقة بولاق الدكرور أمام ضباط المباحث أن خلافات مالية ومشاجرات بينهما من وقت لآخر وراء الجريمة، مضيفا أن المجنى عليه كان يستقطب الزبائن من المحل الخاص به لشراء ملابس من المحل ملكه بقوله "بياخد مني الزباين"، مشيرا إلى أنه يوم الواقعة شاهده يستقطب أحد الزبائن فعاتبه، ونشبت بينهما مشاجرة، واستل سكينا وطعن به المجني عليه طعنة نافذة سقط على أثرها جثة هامدة غارقا في دمائه، وحاول الهرب إلا أن الأهالي تمكنوا من ضبطه.
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انتحار عاطل بسبب ضيق الحال والمخدرات في الإسكندرية

أقدم شاب "عاطل" فى العقد الثاني من العمر، على الانتحار مستخدماً حبلا وعلقه بمدخل العقار وشنق نفسه، وذلك بمحل سكنه بمنطقة السيوف شرق محافظة الإسكندرية؛ لمروره بحالة نفسية سيئة نتيجة مروره بضائقة مالية شديدة، وتعاطي المخدرات، حيث استيقظ أفراد عائلته ولاحظت والدته تغيبه عن المنزل وخرجت للبحث عنه فوجدته معلقاً فى حبل ملفوف حول رقبته يتدلى من جنش بأعلى السقف بمدخل العقار محل سكنه بالعنوان المشار إليه، وتبين أنه تخلص من حياته ولم تتهم أسرته أى شخص بالتسبب فى وفاته بهذه الطريقة.
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«هنرمي خروف ميت».. إحالة قاتلي مالكة حضانة للجنايات

أصدرت نيابة جنوب القاهرة الكلية، اليوم الإثنين، قرارا بإحالة حارس عقار وعامل إلى محكمة الجنايات على خلفية اتهامهما بذبح مالكة دار حضانة في منطقة المعصرة، ووجهت النيابة إلى المتهمين تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة أسلحة بدون ترخيص، وخلال التحقيقات اعترف المتهمان بارتكاب الواقعة، وأنهما رصدا خط سير المجني عليها، وقرر خطفها وسرقة أموالها، ويوم الواقعة قيداها في أثناء مرورها بمنطقة مهجورة، وذبحها أحدهما واستوليا على هاتفها ومبلغ مالي، وفرا هاربين.
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طعن

«علشان تليفون».. فلاح يطعن طالب بـ«مطواة» في الشرقية

لقى طالب في منتصف العقد الثالث من العمر، مصرعه، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس؛ متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة بالقلب تعرض لها على يد فلاح بدائرة قسم شرطة فاقوس، بمحافظة الشرقية، حيث أقدم المتهم على قتله بسبب مشادة بينهما سببها فُقدان المجني عليه لهاتفه، وذلك وقتما كان يجلس برفقته وآخر في جلسة سمر، فيما جرى ضبط المتهم والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، برئاسة المستشار عمرو الباز، مدير النيابة، بإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
قتل

شاب يقتل شقيقه الأكبر في نهار رمضان ببني سويف

لقي فلاح مصرعه على يد شقيقه الأصغر، باستخدام سلاح أبيض "سكين" بعد معاتبته لوجود خلاف مع عمه بسبب الأسبقية على ري قطعة أرض زراعية بقرية ميدوم التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف. تلقى اللواء أشرف عز العرب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة الواسطى يفيد بوصول "نبيل.ح.ن، 30 سنة، فلاح جثة هامدة إلى مستشفى الواسطى المركزي بعد إصابته بجرحين نافذين بالصدر من الناحية اليسرى، وجرح نافذ بالعضد الخلفي للذراع اليسرى، وجرحين نافذين بالظهر من الجهتين اليسرى واليمنى.
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مذبحة بعد السحور بأسيوط.. مزارع يقتل شقيقه وعائلته

شهدت محافظة أسيوط جريمة قتل بشعة بعد فجر اليوم، عقب إقدام مزارع على قتل شقيقه وزوجته ونجليه الصغيرين اليوم الخميس، بسبب الخلاف على منزل بأبنوب، انتقلت القيادات الأمنية للمكان وفرضت كردونا حول مسرح الجريمة. اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية ومدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا بمقتل عائلة في قرية المعابدة، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث، وتبين أن المتهم "محمد.م" نشب بينه وبين شقيقه المجني عليه "خالد" مشادة بسبب منزل بالقرية، وتطور الخلاف بينهما؛ قام على أثرها المتهم بحمل بندقية آلية واقتحم منزل شقيقه وأطلق وابلا من الأعيرة النارية، وفر هاربًا.
حريق-الراشدة

حريق يلتهم فداني قمح في البحيرة.. و4 سيارات لإطفائه

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق هائل في فدانين و14 قيراط قمح بقرية مليط بإيتاي البارود، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده باستخدام 4 سيارات إطفاء، حيث تم حجب الحريق عن باقي الأرض الزراعية، التى تتعدى 10 فدادين، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات. تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، بأنه تلقى بلاغا من الرائد إسلام السعدنى رئيس مباحث مركز شرطة إيتاى البارود، بوجود حريق هائل في فدانين و14 قيراط قمح بقرية مليط بدائرة المركز.
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