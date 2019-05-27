فلاح يقتل والده لخلاف على «نوع تقاوي الذرة» بالمنيا

تحرير:محمد الزهراوي ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ م

صورة أرشيفية

شهدت إحدى قرى محافظة المنيا، قتل فلاح والده باستخدام آلة حادة "فأس" وضربه بها على رأسه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة؛ وذلك خلال مشاجرة وقعت بينهما بسبب خلاف على تحديد نوع الذرة التي تُزرع داخل الأرض الزراعية، وتحرر محضر بالواقعة، وتم ضبط المُتهم والسلاح المُستخدم، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات. تلقى اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد رأفت الحلواني مأمور مركز شرطة المنيا، بتلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة، بمقتل فلاح داخل أرضه الزراعية في إحدى قرى المركز.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وتبيّن مقتل "ع.ع"، 60 عامًا، فلاح، وبه آثار ضرب على رأسه باستخدام آلة حادة "الفأس". وأوضحت التحريات التي أجرتها وحدة مباحث مركز الشرطة برئاسة الرائد أحمد يسري، وتحت إشراف العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي، أن المُتهم بقتله هو نجله "م"، 40 عامًان فلاح؛ وذلك