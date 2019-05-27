رياضة

حكم نهائي الكونفيدرالية يكشف حقيقة طرد جنش

٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٩ م
باملاك تيسيمبا
باملاك تيسيمبا
كشفت تقارير صحفية مغربية اليوم الإثنين، أن الحكم الإثيوبي باملاك تيسيمبا، الذي أدار مباراة نهائي بطولة الكونفيدرالية، والتي توج بها الزمالك، على حساب نظيره نهضة بركان المغربي، والتي أُقيمت بينهما مساء أمس الأحد، وقع في خطأ كبير، بعدما تغاضى عن طرد اللاعب محمود عبد الرحيم (جنش) حارس مرمى الفريق الأبيض، بعد إشهار الحكم البطاقة الصفراء الثانية في وجهه عقب قراره بإعادة ركلة الترجيح الثانية لفريق نهضة بركان المغربي، بسبب خروج حارس الزمالك عن خط المرمى قبل تنفيذها.
الحكم الإثيوبي، قال في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، ردا على التقارير المغربية، إنه لم يقم بإشهار البطاقة الصفراء في وجه جنش، في أثناء لعب ركلات الجزاء الترجيحية، موضحًا أن كل ما في الأمر أنه في أثناء إخراجه دفتر البطاقات -الذي يقوم فيه بتدوين الأهداف والإنذارات- ليقوم بتعديل إهدار لاعب نهضة بركان ركلة
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المحمدي يصنع لأستون فيلا في موقعة التأهل للبريميرليج

نجح الدولي المصري أحمد المحمدي في صناعة هدف تقدم فريقه أستون فيلا الإنجليزي، في شباك ديربي كاونتي، خلال المباراة التي تقام حاليًا على ملعب ويمبلي، في نهائي التصفيات التأهيلية المؤهلة إلى الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، واستلم لاعب الفراعنة الكرة، وأرسل عرضية من الجهة اليمنى، إلى داخل منطقة الجزاء قابلها أنور الغازى برأسية من الوضع طائرًا في الشباك، وتعد هذه هي المرة السادسة التي يتواجه فيها أصحاب المركزين الخامس والسادس في المباراة النهائية في التصفيات التأهيلية والأولى منذ عام 2005.
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أول رد رسمي من الزمالك على تأجيل الأهلي والمقاولون

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك، بيانا رسميا اليوم الإثنين، أكد خلاله احترامه الكامل لجدول مسابقة بطولة الدوري، المرسل للنادي، من لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، بخصوص مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالبطولة المحلية، وجاء نص البيان كالتالي:- أن التأجيل لأى مباراة للنادي الأهلي كانت مثبتة في جدول المسابقة، فأن الزمالك يطلب المعاملة بالمثل والمساواة، في ضوء تطبيق العدالة بين جميع أندية المسابقة وأنه في حالة تأجيل مباراة الأهلي والمقاولون العرب، فأن الزمالك سيطلب تأجيل مباراته أمام الإنتاج الحربي، في إطار المساواة وتطبيق العدالة.
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محمد صلاح يفوز بجائزة جديدة مع ليفربول (فيديو)

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، رسميًا، عن جوائز العام الفردية للفريق الأول لكرة القدم عن موسم (2018-2019)، وتوج الدولي المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وليفربول، بجائزة أفضل هدف في الموسم، بهدفه الخرافي الذي سجله في مرمى الإسباني كيبا حارس تشيلسي، في أبريل الماضي، وقال الموقع الرسمي لليفربول، إن هدف الفرعون المصري حصل على نسبة تصويت وصلت إلى 56.7%، متفوقًا على هدفي ساديو ماني في بايرن ميونخ الذي حصل على 14.1% من إجمالي التصويت، وهدف دانييل ستوريدج في شباك تشيلسي بنسبة 11.8%.
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بعد إصابة طارق حامد.. الزمالك يكشف حجم إصابة اللاعب

تفاعل عدد كبير من جماهير الزمالك على «السوشيال ميديا»، مع إصابة طارق حامد، مدافع وسط الزمالك، بعد الأداء الرجولي الذي ظهر عليه اللاعب خلال مباراة فريقه أمام نظيره نهضة بركان المغربي، في المباراة التي أُقيمت بينهما أمس الأحد، في إياب الدور النهائي للكونفيدرالية الإفريقية، وأوضح الجهاز الطبي بنادي الزمالك برئاسة محمد أسامة، أنه اطمأن على حالة طارق حامد، مؤكدا أن تكرار النزيف أقلقهم وتبين من الفحص أن الجرح أسفل ظهره لم يكن غائرا، مشيرًا إلى أن طارق سيكون جاهزًا للمواجهات المقبلة التي سيخوضها الفريق، ولن يغيب عن أي لقاء.
الزمالك-ونهضة-بركان المغربي (1- (8)

الزمالك بطلا للكونفيدرالية للمرة الأولى في تاريخه

توِّج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه، بعدما نجح في الفوز على نظيره نهضة بركان، بخمسة أهداف مقابل أربعة بعد اللجوء إلى ركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي للمواجهة، بتقدم الفارس الأبيض بهدف نظيف، جاء عن طريق محمود علاء من ركلة جزاء، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بقيادة الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما.
الزمالك-ونهضة-بركان‎ (1)

التعادل يحسم الشوط الأول بين الزمالك ونهضة بركان

حسم التعادل السلبي مواجهة فريق الزمالك ونظيره نهضة بركان، في المباراة التي تقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بقيادة الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما، ويعاونه زكالي زويس من جنوب إفريقيا، والحاج ماليك سامبا من السنغال، بجانب الحكم الرابع التونسي صادق السالمي، بينما يكون الحكم الزامبي جاني سيكازوي هو المسئول عن تقنية الفيديو، ويحتاج الفريق الأبيض للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه من أجل التتويج باللقب الإفريقي لأول مرة في تاريخه، بعدما انتهت مباراة الذهاب بهزيمة الزمالك بهدف نظيف.
عبدالله السعيد

عبد الله السعيد يوجه رسالة إلى الزمالك قبل النهائي

وجه عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، والمنتخب الوطني، رسالة إلى فريق الزمالك، الذي يستعد لخوض نهائي الكونفيدرالية، في الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، أمام نظيره نهضة بركان المغربي، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بحضور جماهيري ربما يتخطى 60 ألف مشجع، وكتب السعيد، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "كل التوفيق لنادي الزمالك ممثل مصر في نهائي الكونفدرالية".
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