حكم نهائي الكونفيدرالية يكشف حقيقة طرد جنش

٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٩ م

باملاك تيسيمبا

كشفت تقارير صحفية مغربية اليوم الإثنين، أن الحكم الإثيوبي باملاك تيسيمبا، الذي أدار مباراة نهائي بطولة الكونفيدرالية، والتي توج بها الزمالك، على حساب نظيره نهضة بركان المغربي، والتي أُقيمت بينهما مساء أمس الأحد، وقع في خطأ كبير، بعدما تغاضى عن طرد اللاعب محمود عبد الرحيم (جنش) حارس مرمى الفريق الأبيض، بعد إشهار الحكم البطاقة الصفراء الثانية في وجهه عقب قراره بإعادة ركلة الترجيح الثانية لفريق نهضة بركان المغربي، بسبب خروج حارس الزمالك عن خط المرمى قبل تنفيذها.

الحكم الإثيوبي، قال في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، ردا على التقارير المغربية، إنه لم يقم بإشهار البطاقة الصفراء في وجه جنش، في أثناء لعب ركلات الجزاء الترجيحية، موضحًا أن كل ما في الأمر أنه في أثناء إخراجه دفتر البطاقات -الذي يقوم فيه بتدوين الأهداف والإنذارات- ليقوم بتعديل إهدار لاعب نهضة بركان ركلة