10 مصابين في سقوط ميكروباص من أعلى نفق أحمد عرابي

تحرير:محمد أبو زيد ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٤٠ م

حادث -أرشيفية

اختلال عجلة القيادة في يد سائق تسبب في سقوط سيارة ميكروباص من أعلى نفق أحمد عرابي بالجيزة، اليوم الإثنين، مما أدى إلى إصابة 10 أشخاص بينهم أطفال، وتم نقلهم إلى المستشفى، وذلك بعد تلقي غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من الخدمات المعينة بسقوط سيارة ميكروباص من أعلى النفق في اتجاه الطريق الدائري، ووجود مصابين، وبإجراء التحريات الأولية تبين اختلال عجلة القيادة في يد السائق بعد انفجار أحد إطارات السيارة ما أدى إلى سقوطها، وتم الدفع بالأوناش لرفع حطام السيارة، ونشر الخدمات المرورية.

في نفس السياق شهد طريق البدرشين فى الاتجاه إلى الجيزة، إصابة 6 مواطنين إصابات بالغة، تنوعت بين كسور ونزيف وكدمات وسحجات، جراء حادث اصطدام سيارة ميكروباص بـ"توك توك"، حيث كان قائد الميكروباص يقود مركبته بسرعة عالية، بينما خرجت الدراجة من شارع جانبي إلى الطريق العام فجأة، فلم يتمكن الأول من تفادي الأخير