«شغل موظفين».. غادة والي تُنهي أزمة «أتيليه القاهرة»

تحرير:كريم محجوب ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٤٤ م

غادة والي وزيرة التضامن

قال الفنان التشكيلي أحمد الجنايني رئيس مجلس إدارة أتيليه القاهرة، إن وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي أنهت جميع المشاكل التي تواجه الأتيليه، ووعدت بسحب الدعوى القضائية المقدمة من الوزارة بحل الجمعية، وذلك خلال الاجتماع الذي حضره أحمد الجنايني مع الوزيرة في مكتبها ظهر اليوم برفقة الفنانة سلوى أبو بكر والكاتب سعيد كفراوي والدكتورة صفية القباني. وأكد الجنايني في تصريحات لـ"التحرير"، على أن الوزيرة لم تكن على علم بكل هذه التفاصيل من دعوى حل الجمعية ولا بالقرارات الموجهة ضد الأتيليه قائلًا: «ده شغل موظفين».

بداية الأزمة، عندما رفعت وزارة التضامن دعوى قضائية لحل جمعية أتيليه القاهرة، وهو ما أحدث ضجة في الأوساط الثقافية المصرية. أتيليه القاهرة هو صرح ثقافي كبير أسسه الفنان المصري محمد ناجي في خمسينيات القرن الماضي على غرار الأتيليهات الثقافية التي شاهدها أثناء رحلاته في أوروبا. حوى أتيليه القاهرة بين أروقته