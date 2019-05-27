10 سيارات «سنة أولى» في السوق المصري

على مدى شهور ماضية تشهد السوق المصرية حالة من الصراع المعلن بين وكلاء وتجار السيارات والمستهلكين المنضمين إلى حملة «خليها تصدي»، وذلك على خلفية تطبيق اتفاقية «زيرو جمارك»

تحرير:كريم ربيع ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

يسعى وكلاء السيارات بالسوق المصري، إلى إيجاد أي حلول لحل أزمة الركود الضاربة في السوق، والتي تسببت فيها حملة المقاطعة الشعبية لشراء السيارات «خليها تصدي»، وهو ما دفع البعض لاستيراد سيارات تدخل السوق للمرة الأولى، لعلها تكون قادرة على جذب الراغبين في الشراء، وكسر حالة المقاطعة. ونرصد في هذا التقرير أبرز السيارات التي يتم طرحها في السوق المصري للمرة الأولى وتم الإعلان عنها مؤخرًا، منها «هوندا HRV، بيجو 508، مرسيدس CLS، تيجو 7 و8، MG -6، وكيا بيجاس»، فهل تنجح السيارات الجديدة في تحريك السوق؟

هوندا HRV أعلن وكيل السيارة اليابانية «هوندا» في مصر، طرح السيارة HRV للمرة الأولى في مصر، التي تنتمي إلى فئة الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات، معتمدة على محرك سعة 1500 سي سي قادر على إنتاج قوة 128 حصان ميكانيكي، يرتبط بناقل حركة بتقنية CTV، وسيتم فتح باب الحجز لشراء السيارة العائلية خلال

هوندا HRV

أعلن وكيل السيارة اليابانية «هوندا» في مصر، طرح السيارة HRV للمرة الأولى في مصر، التي تنتمي إلى فئة الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات، معتمدة على محرك سعة 1500 سي سي قادر على إنتاج قوة 128 حصان ميكانيكي، يرتبط بناقل حركة بتقنية CTV، وسيتم فتح باب الحجز لشراء السيارة العائلية خلال الأيام القليلة المقبلة.

مرسيدس CLS

طرحت شركة مرسيدس بنز إيجيبت، سيارتها CLS الجديدة للمرة الأولى في مصر، التي تنتمي إلى فئة السيارات الكوبية رباعية الأبواب الفارهة، وتعتمد على ثلاثة خيارات من المحركات الأول رباعي الأسطوانات سعة 2000 سي سي بقوة 299 حصان، والثاني 3000 سي سي مزود بشاحن هواء تربو، مع نظام كهربائي بقوة 48 فولت بقوة 362 حصان، ويعمل المحرك الثالث بوقود الديزل سداسي الأسطوانات سعة 3000 سي سي بقوة 282 حصان أو 335 حصان.

بيجو 508

طرح الوكيل الحصري للشركة الفرنسية «بيجو» في مصر، رسميًا بيجو 508 السيدان موديل 2020، للمرة الأولى في مصر، بسعر 510 آلاف جنيه الفئة الأولى، و560 ألفا للفئة الثانية، و640 ألفا الثالثة. وتعتمد السيارة على محرك سعة 1600 سي سي تيربو، بقوة حصانية تبلغ 165 حصان، يرتبط بناقل حركة أوتوماتيك، يمكن السيارة من التسارع من الثبات إلى 100 كم في الساعة في 8.7 ثانية، مع إمكانية تحقيق معدل استهلاك وقود بواقع 7.6 لتر لكل 100 كم.

تيجو 7 و8

كشفت وكيل سيارات شيري الصينية في مصر، عن طرح سيارتين جديدتين هما شيري «تيجو7»، و«تيجو8»، ويتم طرحهما للمرة الأولى في السوق المحلية.

وتنتمي «تيجو 7»، إلى فئة السيارات الكروس أوفر الرياضية متعددة الاستخدامات الـSUV، وتعتمد السيارة على محرك سعة 1500 سي سي، مزود بشاحن هواء تيربو، مرتبط بناقل حركة من 6 نقلات، بقوة 145 حصان، وعزم أقصى 210 نيوتن/متر.

أما «تيجو 8»، فتنتمي إلى فئة السيارات العائلية المدمجة سباعية المقاعد، وتعد أكبر سيارات شيري حجمًا لأول مرة في مصر، وتحمل السيارة محركاً سعة 1.5 لتر مزود بشاحن هواء تيربو، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/متر، يرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات، بقوة 145 حصان.

كيا «بيجاس»

أعلن وكلاء علامة الشركة الكورية «كيا» في مصر طرح السيارة الجديدة على السوق المصري «بيجاس 2020»، التي من المقرر أن تتوفر بفئتين من التجهيزات، وتعتمد على منظومة دفع جر أمامي مكونة من محرك سعته 1400 سي سي، قادر على توليد قوة 95 حصان، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات. وتتمكن سيارة كيا الجديدة من الوصول إلى سرعة قصوى 170 كيلومترا في الساعة، وتستهلك في المتوسط 5.7 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر. وتبدأ أسعار الفئة الأولى للسيارة من 240 ألف جنيه، والفئة الأعلى 254.900 جنيه.

MG -6

كشفت وكيل العلامة التجارية MG في مصر، المملوكة لشركة سايك موتورز الصينية، عن طرح سيارة MG-6 السيدان الجديدة لتنضم رسميًا إلى عائلة إم جي في السوق المحلي، وتعمل السيارة الجديدة بمحرك توربيني سعة 1500 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات، قادر على إنتاج قوة 169 حصان، وتتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 7 ثوانٍ.

ومن المقرر أن تتوفر السيارة الجديدة في ثلاث فئات مختلفة التجهيزات والكماليات، بأسعار رسمية تبدأ من 320 ألف جنيه للفئة القياسية، و350 ألف جنيه للفئة الثانية، و380 ألف جنيه للفئة الثالثة الأعلى تجهيزا.

شيفروليه ماليبو

سيارة متوسطة الحجم تطرح لأول مرة بمصر بثلاث فئات مختلفة التجهيزات وهي «LS وLT وpremier». تعتمد على محرك توربيني من 4 أسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 160 حصان، تعمل السيارة الجديدة مع الارتباط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات، وبفضل محركها القوي تتمكن السيارة من الانطلاق بسرعة 100 كيلومتر/س من الثبات خلال 9.2 ثانية، كما تستطيع أن تصل ماليبو إلى سرعة قصوى 215 كيلومترا /س، بالإضافة إلى استهلاك 6.1 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر.

وتقدم "ماليبو" في السوق المحلي بثلاث فئات من التجهيزات بأسعار تبدأ من 449.990 جنيها للفئة LS القياسية و489.990 جنيها للفئة LT، كما يصل سعر الفئة Premier الأعلى 539.990 جنيها.

BMW i8

أعلن وكيل الشركة الألمانية صاحبة السيارات الفاخرة بي إم دبليو، طرح السيارة الهجينة «i8» للمرة الأولى في مصر -كوبية، ورودستر- والاثنتان مزودتان بمحركين، الأول بنزين سعة 1500 سي سي، مع شاحن هواء تربو بقوة 231 حصان، والثاني كهربائي بقوة 143 حصان، قادران معًا على إنتاج قوة تصل إلى 374 حصان.

وقد يكون السعر حاجزًا بين الراغبين في السيارة وبين اقتنائها، حيث يبلغ سعر النسخة الكوبيه مليونين و750 ألف جنيه، والنسخة الرودستر المزودة بسقف قابل للطي مليونين و990 ألف جنيه.

BMW i3



كشفت بي إم دبليو لأول مرة في مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن السيارة "i3" الكهربائية الهاتشباك المدمجة خماسية المقاعد.

وتأتى "بي إم دبليو i3" الهاتشباك التي تعد أولى السيارات الكهربائية التي تدخل السوق المصري، من سيارات المدن وتعمل بمحرك كهربائي بقوة 125 كيلووات/170 حصان. وتتمكن السيارة من التسارع حتى 100 كلم/س في غضون 7.3 ثانية، كما تصل إلى مدى سير 200 كلم.

ومن المقرر أن تقدم السيارة الكهربائية الجديدة في السوق المصري بفئة واحدة من التجهيزات بأسعار رسمية 850.000 جنيه.