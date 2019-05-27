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10 سيارات «سنة أولى» في السوق المصري

على مدى شهور ماضية تشهد السوق المصرية حالة من الصراع المعلن بين وكلاء وتجار السيارات والمستهلكين المنضمين إلى حملة «خليها تصدي»، وذلك على خلفية تطبيق اتفاقية «زيرو جمارك»
تحرير:كريم ربيع ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
MG
MG
يسعى وكلاء السيارات بالسوق المصري، إلى إيجاد أي حلول لحل أزمة الركود الضاربة في السوق، والتي تسببت فيها حملة المقاطعة الشعبية لشراء السيارات «خليها تصدي»، وهو ما دفع البعض لاستيراد سيارات تدخل السوق للمرة الأولى، لعلها تكون قادرة على جذب الراغبين في الشراء، وكسر حالة المقاطعة. ونرصد في هذا التقرير أبرز السيارات التي يتم طرحها في السوق المصري للمرة الأولى وتم الإعلان عنها مؤخرًا، منها «هوندا HRV، بيجو 508، مرسيدس CLS، تيجو 7 و8، MG -6، وكيا بيجاس»، فهل تنجح السيارات الجديدة في تحريك السوق؟
هوندا HRV أعلن وكيل السيارة اليابانية «هوندا» في مصر، طرح السيارة HRV للمرة الأولى في مصر، التي تنتمي إلى فئة الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات، معتمدة على محرك سعة 1500 سي سي قادر على إنتاج قوة 128 حصان ميكانيكي، يرتبط بناقل حركة بتقنية CTV، وسيتم فتح باب الحجز لشراء السيارة العائلية خلال
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الريال-والدولار

الدولار يواصل تراجعه.. ويسجل 16.80 جنيه

واصلت أسعار صرف الدولار تراجعها خلال التعاملات، اليوم الإثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر، إذ تراجع الدولار منذ بداية العام الجاري أكثر 100 قرش، وذلك وفقا للبنك المركزي، وطبقا لآخر تحديث، فقد تراجع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر بمقدار 3 قروش، ليسجل 16.80 جنيه للشراء و16.90 جنيه للبيع، وتراجع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 3 قروش ليسجل 16.78 جنيه للشراء و16.88 جنيه للبيع، بينما تراجع سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي قرشين ليسجل 16.79 جنيه للشراء و16.89 جنيه للبيع.
وزارة-المالية

الحكومة تخصص 171 مليون جنيه «خارجة دفن الموظفين»

خفضت وزارة المالية، مخصصات مراسم دفن الموظفين العاملين بالدولة خلال مشروع موازنة العام المالي الجديد؛ الذي سيبدأ مطلع يوليو المقبل. وأظهر البيان التحليلي لمشروع الموزانة الجديدة "2019 - 2020"، الذي يناقش تحت قبة البرلمان حاليًا، رصد وزارة المالية 171 مليون جنيه مقابل نفقات دفن، وذلك ضمن مخصصات المزايا الاجتماعية للعاملين، وفي إطار الباب الرابع والخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية. كانت وزارة المالية، خصصت خلال موزانة العام المالي الماضي نحو 177 مليون جنيه لمراسم دفن الموظفين العاملين بالدولة.
بطاقات-تموينية

استخرج بطاقة التموين بدل فاقد بهذه الطرق

يعانى عدد كبير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة من صعوبة الإجراءات التى تمكنهم من استرداد بطاقاتهم التموينية فى حال فقدانها أو تلفها، وهو الأمر الذى أصبح معه البحث عن أسرع الطرق لاستعادتها من أولويات المواطنين فى الوقت الراهن، وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أعلنت أنها ستستمر فى تنقية البطاقات التى تمر بثلاث مراحل متتالية لتحقيق المستهدف، وفقا للخطة المعلنة من إيصال الدعم لمستحقيه وحذف من هم دون ذلك، وفقا لتصريحات الدكتور على المصيلحى وزير التموين.
ايتيدا-توقع-اتفاقية-تعاون-مع-دعم-اتخاذ-القرار (1)

«إيتيدا» توقع اتفاقية تعاون مع «دعم اتخاذ القرار»

وقَّعت المهندسة هالة الجوهري، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والمهندس زياد عبد التواب، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أمس الإثنين، بروتوكولا للتعاون المشترك، وذلك بالمقر الرئيسي لمركز المعلومات، ويتضمن البروتوكول عدة مجالات للتعاون المشتركـ، منها قيام المركز بتوطين تطبيق الذاكرة المؤسسية "eEMS"، والنظام المالي المتكامل المُطور من قبل المركز على خوادم الهيئة وتحديثهما، مع تدريب العاملين المرشحين من الهيئة على جميع وظائف التطبيقين المُشار إليهما وصولاً إلى التشغيل الفعلي لهما.
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مواصفات-هيونداي-اكسنت-2020

موديلات 2020 وصلت.. أحدث 6 سيارات في السوق المصرية

بدأ العام الجديد يتسلل يومًا بعد الآخر، ووجدت شركات ووكلاء السيارات نفسها مضطرة للإعلان عن موديلات 2020، رغم حالة الركود الشديدة في السوق بسبب حملات المقاطعة الشعبية وفي مقدمتها «خليها تصدي»، في محاولة لإنعاشه، وتستعرض «التحرير» أبرز أسعار سيارات موديل العام الجديد التي تم الإعلان عنها رسميًا، منها «زوتي Z100، كيا سبورتاج، كيا بيجاس، هيونداي أكسنت، بيجو 508، وتويوتا كورولا» من حيث الإمكانات وأسعار كل سيارة منها على حدة، فهل تنجح موديلات العام الجديد تحريك السوق وتشجيع المقاطعين على الشراء؟
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