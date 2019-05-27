رياضة

المحمدي يصنع لأستون فيلا في موقعة التأهل للبريميرليج

تحرير:علي الزيني ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٥٠ م
أحمد المحمدي
أحمد المحمدي
نجح الدولي المصري أحمد المحمدي في صناعة هدف تقدم فريقه أستون فيلا الإنجليزي، في شباك ديربي كاونتي، خلال المباراة التي تقام حاليًا على ملعب ويمبلي، في نهائي التصفيات التأهيلية المؤهلة إلى الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، واستلم لاعب الفراعنة الكرة، وأرسل عرضية من الجهة اليمنى، إلى داخل منطقة الجزاء قابلها أنور الغازى برأسية من الوضع طائرًا في الشباك، وتعد هذه هي المرة السادسة التي يتواجه فيها أصحاب المركزين الخامس والسادس في المباراة النهائية في التصفيات التأهيلية والأولى منذ عام 2005.
وخسر ديربي مباراتيه أمام أستون فيلا هذا الموسم على أرضه بثلاثية نظيفة وخارج أرضه برباعية نظيفة، بل وفاز أستون فيلا بست مباريات من آخر 9 مواجهات أمام ديربي، وخسر مرة واحدة أتت في شهر ديسمبر من عام 2017، وبالنظر إلى آخر مباراة نهائية شهدت تسجيل الفريقين، كانت فوز وست هام 2-1 على بلاكبول في عام 2012، ومن
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حكم نهائي الكونفيدرالية يكشف حقيقة طرد جنش

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أول رد رسمي من الزمالك على تأجيل الأهلي والمقاولون

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك، بيانا رسميا اليوم الإثنين، أكد خلاله احترامه الكامل لجدول مسابقة بطولة الدوري، المرسل للنادي، من لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، بخصوص مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالبطولة المحلية، وجاء نص البيان كالتالي:- أن التأجيل لأى مباراة للنادي الأهلي كانت مثبتة في جدول المسابقة، فأن الزمالك يطلب المعاملة بالمثل والمساواة، في ضوء تطبيق العدالة بين جميع أندية المسابقة وأنه في حالة تأجيل مباراة الأهلي والمقاولون العرب، فأن الزمالك سيطلب تأجيل مباراته أمام الإنتاج الحربي، في إطار المساواة وتطبيق العدالة.
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محمد صلاح يفوز بجائزة جديدة مع ليفربول (فيديو)

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المحمدي في مهمة الصعود إلى البريميرليج اليوم

يحتضن ملعب ويمبلي اليوم الأحد في تمام الساعة الرابعة عصرًا، المباراة النهائية في التصفيات التأهيلية المؤهلة إلى الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، بين أستون فيلا وديربي كاونتي، وخسر ديربي مباراتيه أمام أستون فيلا هذا الموسم على أرضه بثلاثية نظيفة وخارج أرضه برباعية نظيفة، بل وفاز أستون فيلا بست مباريات من آخر 9 مواجهات أمام ديربي، وخسر مرة واحدة أتت في شهر ديسمبر من عام 2017، وبالنظر إلى آخر مباراة نهائية شهدت تسجيل الفريقين، كانت فوز وست هام 2-1 على بلاكبول في عام 2012، ومن بعدها لا يسجل سوى فريق واحد في تلك المباراة.
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أستون فيلا إلى نهائي تصفيات البريميرليج

تأهل أستون فيلا إلى نهائي ملحق التصفيات المؤهلة للدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما انتزع فوزًا غاليًا من أمام مضيفه وست بروميتش ألبيون، بركلات الترجيح (4- 3) خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب «ذا هاوثورنس» في إياب الدور نصف النهائي من التصفيات التأهيلية. وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة بفوز وست بروميتش الذي يضم بين صفوفه النجم المصري أحمد حجازي، بهدف دون رد، ليلجأ الفريقان لركلات الجزاء التي حسمها المصري أحمد المحمدي.
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سولسكاير يحدد موقفه من ثنائي مانشستر يونايتد

أكد أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنه متحمس للعمل مع أكسيل توانزيبي، أحد اللاعبين الشباب الواعدين في يونايتد، عندما يعود الفريق للاستعداد للموسم الجديد، علمًا بأن المدافع الشاب قد قضى هذا الموسم مع أستون فيلا في دوري الدرجة الأولى على سبيل الإعارة، ويستعد الآن لخوض إياب الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي الممتاز ضد ويست بروميتش من أجل الوصول إلى المباراة الفاصلة ضد المتأهل من ديربي كاونتي وليدز يونايتد في ويمبلي في السابع والعشرين من الشهر الجاري لتحديد هوية الصاعد الثالث إلى البريميرليج.
أحمد -حجازى

حجازي يصطدم بالمحمدي لحسم التأهل للبريميرليج

يستقبل وست بروميتش ألبيون اليوم الثلاثاء نظيره أستون فيلا في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب ذا هاوثورنس، في إياب نصف نهائي التصفيات التأهيلية إلى الدوري الإنجليزي، وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين منذ أيام بفوز أستون فيلا على ملعبه بنتيجة 2-1، وبالنظر إلى التاريخ نجد أن 16 فريقًا من آخر 18 فريقًا فازوا بمباراة الذهاب في نصف النهائي، تأهلوا إلى المباراة النهائية، وكان الاستثناء ديربي كاونتي الموسم الماضي أمام فولهام وليستر سيتي في موسم 2012- 2013 أمام واتفورد.
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