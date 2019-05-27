المحمدي يصنع لأستون فيلا في موقعة التأهل للبريميرليج

تحرير:علي الزيني ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٥٠ م

أحمد المحمدي

نجح الدولي المصري أحمد المحمدي في صناعة هدف تقدم فريقه أستون فيلا الإنجليزي، في شباك ديربي كاونتي، خلال المباراة التي تقام حاليًا على ملعب ويمبلي، في نهائي التصفيات التأهيلية المؤهلة إلى الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، واستلم لاعب الفراعنة الكرة، وأرسل عرضية من الجهة اليمنى، إلى داخل منطقة الجزاء قابلها أنور الغازى برأسية من الوضع طائرًا في الشباك، وتعد هذه هي المرة السادسة التي يتواجه فيها أصحاب المركزين الخامس والسادس في المباراة النهائية في التصفيات التأهيلية والأولى منذ عام 2005.

وخسر ديربي مباراتيه أمام أستون فيلا هذا الموسم على أرضه بثلاثية نظيفة وخارج أرضه برباعية نظيفة، بل وفاز أستون فيلا بست مباريات من آخر 9 مواجهات أمام ديربي، وخسر مرة واحدة أتت في شهر ديسمبر من عام 2017، وبالنظر إلى آخر مباراة نهائية شهدت تسجيل الفريقين، كانت فوز وست هام 2-1 على بلاكبول في عام 2012، ومن

وخسر ديربي مباراتيه أمام أستون فيلا هذا الموسم على أرضه بثلاثية نظيفة وخارج أرضه برباعية نظيفة، بل وفاز أستون فيلا بست مباريات من آخر 9 مواجهات أمام ديربي، وخسر مرة واحدة أتت في شهر ديسمبر من عام 2017، وبالنظر إلى آخر مباراة نهائية شهدت تسجيل الفريقين، كانت فوز وست هام 2-1 على بلاكبول في عام 2012، ومن بعدها لا يسجل سوى فريق واحد في تلك المباراة.



ويعد أستون فيلا الذي يتواجد ضمن صفوفه نجم المنتخب الوطني أحمد المحمدي أول فريق يصل إلى المباراة النهائية موسمين متتاليين منذ أن حقق وست هام نفس الأمر عامي 2004 و2005، وآخر مرة فشل فيها فريق مرتين متتاليين كان ليستر سيتي عامي 1992 و1993.



وخسر أستون فيلا 5 مباريات من آخر 6 لقاءات خاضها في جميع المسابقات على ملعب ويمبلي، وكان الفوز الوحيد في تلك الفترة على حساب ليفربول عام 2015.