كيم والتجارة وإيران.. ملفات في حقيبة ترامب باليابان

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اليابان السبت الماضي في زيارة رسمية التقى فيها رئيس الوزراء والإمبراطور الجديد ووجه خلالها رسائل حول كوريا الشمالية والتجارة وإيران

تحرير:أحمد سليمان ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٥٣ م

السبت الماضي حطت طائرة الرئاسة الأمريكية في العاصمة اليابانية طوكيو، وعلى متنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب، في زيارة رسمية تستغرق أربعة أيام، هي الثانية له إلى اليابان منذ توليه منصبه، التقى خلالها رئيس الوزراء الياباني آبي شينزو، والإمبراطور الجديد للبلاد ناروهيتو. الزيارة كان الهدف الرئيسي منها مناقشة العلاقات التجارية بين البلدين، إلا أنها لم تخلُ من مناقشة العديد من القضايا الأخرى وعلى رأسها قضية كوريا الشمالية، كما تطرق ترامب خلالها للوضع في الشرق الأوسط، وموقفه من إيران.

حيث نقلت مجلة "فوكس" الأمريكية عن ترامب قوله في تغريدة إنه: "واثق من أن الرئيس الكوري الشمالي كيم جونج أون سوف يفي بوعده لي". الوعد هو أن كوريا الشمالية لن تختبر صواريخ باليستية طويلة المدى أو صواريخ نووية، وعلى الرغم من أن بيونج يانج لم تنتهك هذا الوعد في الوقت الحالي، فإنها أجرت اختبارات لما يعتقد

حيث نقلت مجلة "فوكس" الأمريكية عن ترامب قوله في تغريدة إنه: "واثق من أن الرئيس الكوري الشمالي كيم جونج أون سوف يفي بوعده لي".

الوعد هو أن كوريا الشمالية لن تختبر صواريخ باليستية طويلة المدى أو صواريخ نووية، وعلى الرغم من أن بيونج يانج لم تنتهك هذا الوعد في الوقت الحالي، فإنها أجرت اختبارات لما يعتقد أنه صواريخ باليستية قصيرة المدى في الأسابيع الأخيرة.

ولا يمتلك "آبي" نفس ثقة ترامب في كيم، ففي الوقت الذي أكد فيه آبي أن اختبارات كوريا الشمالية الأخيرة "ليس لها تأثير فوري على أمن اليابان"، إلا أنه وصفها بأنها "مؤسفة للغاية" و"خرق لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

ويريد آبي أن تفرض قرارات الأمم المتحدة التي تحكم سلوك كوريا الشمالية بشكل أكثر صرامة، ومع ذلك، أوضح ترامب، كما فعل في تغريدة له، أنه "ليس منزعجا" من تجارب الأسلحة التي أجرتها البلاد مؤخرا، مما يشير إلى أنه سيتعين على "آبي" البحث عن دعم دول أخرى.

وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن التجارة كانت نقطة شائكة أخرى في العلاقة بين الولايات المتحدة واليابان، خاصة فيما يتعلق بالسيارات.

لم يتفق البلدان بعد على اتفاقية تجارية ثنائية بعد انسحاب إدارة ترامب من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ التي وقعها الرئيس السابق باراك أوباما.

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وأثار ترامب حالة من القلق بين شركات صناعة السيارات اليابانية، في مايو، عندما وصف المركبات المستوردة بأنها تهديد للأمن القومي.

جاء هذا الإعلان في الوقت الذي أعلنت فيه إدارة ترامب عن تعليق الرسوم الجمركية الجديدة التي قد تؤثر سلبا على قطاع السيارات الياباني، لمدة ستة أشهر.

فبعد وقت قصير من وصوله إلى اليابان، التقى الرئيس كبار رجال الأعمال اليابانيين في مقر إقامة سفير الولايات المتحدة في اليابان، وألقى تعليقات تشير إلى أن التجارة ستكون موضوعا بارزا للمناقشة خلال رحلته.

وقال ترامب: "أود أن أقول إن اليابان كان لديها تفوق واضح علينا لسنوات عديدة، لكن لا بأس بذلك"، وأضاف الرئيس معبرا عن تفاؤله: "سنتوصل لاتفاق، يعالج أوجه الخلل التجاري، وإزالة الحواجز أمام صادرات الولايات المتحدة، وضمان الإنصاف والمعاملة بالمثل في علاقتنا".

وقالت "فوكس" إنه تم تسليط الضوء على التقدم التجاري الذي تم إحرازه في مأدبة الغداء بعد جولة من لعبة الجولف بين الزعيمين، عندما تم تقديم البرجر المصنوع من لحم البقر الأمريكي.

يذكر أن واردات لحوم البقر الأمريكية كانت تواجه قيودا تصديرية في اليابان، حتى أوائل مايو، في أعقاب تفشي مرض جنون البقر في أوائل الألفية الجديدة.

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وفي سياق آخر، لم تغب قضية إيران عن الزيارة، حيث قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن ترامب أدلى بتصريحه الأكثر تأكيدا حتى الآن بأنه لا يتطلع إلى الإطاحة بالقيادة الدينية في إيران، وبدلا من ذلك أكد أنه يأمل في أن يكون للبلاد مستقبل مشرق مع قادتها الحاليين.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في طوكيو: "لا نبحث عن تغيير النظام"، وأضاف: "نحن نبحث عن أي أسلحة نووية".

كانت سياسة ترامب في التعامل مع إيران قد تعرضت لانتقادات، بعد نشره قوات أمريكية في الشرق الأوسط في محاولة لردع طهران عما سماه "سلوكها الاستفزازي".

يذكر أن عددا من كبار مستشاري ترامب، وعلى رأسهم جون بولتون مستشار الأمن القومي، دعوا إلى تغيير النظام في إيران قبل انضمامهم إلى الإدارة.