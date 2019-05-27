سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

كيم والتجارة وإيران.. ملفات في حقيبة ترامب باليابان

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اليابان السبت الماضي في زيارة رسمية التقى فيها رئيس الوزراء والإمبراطور الجديد ووجه خلالها رسائل حول كوريا الشمالية والتجارة وإيران
تحرير:أحمد سليمان ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٥٣ م
ترامب وآبي
ترامب وآبي
السبت الماضي حطت طائرة الرئاسة الأمريكية في العاصمة اليابانية طوكيو، وعلى متنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب، في زيارة رسمية تستغرق أربعة أيام، هي الثانية له إلى اليابان منذ توليه منصبه، التقى خلالها رئيس الوزراء الياباني آبي شينزو، والإمبراطور الجديد للبلاد ناروهيتو. الزيارة كان الهدف الرئيسي منها مناقشة العلاقات التجارية بين البلدين، إلا أنها لم تخلُ من مناقشة العديد من القضايا الأخرى وعلى رأسها قضية كوريا الشمالية، كما تطرق ترامب خلالها للوضع في الشرق الأوسط، وموقفه من إيران.
حيث نقلت مجلة "فوكس" الأمريكية عن ترامب قوله في تغريدة إنه: "واثق من أن الرئيس الكوري الشمالي كيم جونج أون سوف يفي بوعده لي". الوعد هو أن كوريا الشمالية لن تختبر صواريخ باليستية طويلة المدى أو صواريخ نووية، وعلى الرغم من أن بيونج يانج لم تنتهك هذا الوعد في الوقت الحالي، فإنها أجرت اختبارات لما يعتقد
اقرأ المزيد
ترامب

ترامب يتجاهل تحذيرات الاستخبارات من التدخل الروسي

على الرغم من المخاوف الأمريكية بشأن الهجمات الإلكترونية، والتي يمكن من خلالها التأثير على نتائج وتوجهات الجماهير في الاستحقاقات الديمقراطية، فإن التمويل الكافي وتركيز البيت الأبيض لمواجهة أي تدخل جديد لا يزال ضئيلًا. وتتزايد تحذيرات الاستخبارات من أن روسيا ربما تتدخل في انتخابات عام 2020، لكن دونالد ترامب وحلفاؤه الأقوياء في مجلس الشيوخ يقللون من شأن هذه المخاوف ولا يبذلون ما يكفي لإحباط التدخل الذي أكده خبراء الإنترنت والديمقراطيون الرئيسيون في الكونجرس.
الفريق-أول-محمد-حمدان-دقلو-حميدتي (2)

«العسكري السوداني»: رصدنا منظمات تجهز مخيمات لجوء للشعب

قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، إن هناك منظمات تتربص بأمن بالبلاد وشعبها -دون أن يذكر أسمها-، وأضاف: "والله لا نريد السلطة، لكن نحن الضامن لأمن الشعب"، مشيرا إلى أن منظمات بدأت الآن في تجهيز معسكرات لجوء ونزوح للشعب السوداني، و"هذا يعني أن هناك عملا يحاك ضد الشعب"، موضحا أنها "ذات المنظمات التي خططت لخراب دارفور، والآن تريد تخريب الخرطوم، لكن نحن لها بالمرصاد وبنقول ليهم خاب فالكم، ولن نجامل في هيبة الدولة".
دونالد-ترامب (5)

ترامب: لا نسعى لتغيير نظام إيران.. واتفاق جديد معها

على الرغم من نشر الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا، قوات إضافية في منطقة الشرق الأوسط، في ظل استمرار تصاعد التوترات مع إيران خلال الفترة الماضية، مع تلويحات بالحرب، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي عقد في طوكيو اليوم الإثنين، مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أن واشنطن "لا تسعى إلى تغيير النظام في طهران، وإنما تهدف إلى زوال الأسلحة النووية"،? كاشفا أن البيت الأبيض "سيبرم اتفاقا" مع إيران، مشيرا إلى إمكانية إجراء محادثات مع طهران.
دونالد-ترامب (5)

ترامب لإيران: إذا رغبتم في الحوار فنحن راغبون أيضا

تطرق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحديث عن إمكانية إجراء محادثات مع إيران، خلال لقائه مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الذي يبحث، وفق تقارير، إجراء زيارة للعاصمة الإيرانية طهران. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال الرئيس الأمريكي: «أعتقد أن إيران لديها الرغبة في الحوار، وإذا رغبوا في الحوار فنحن راغبون أيضًا». وأضاف ترامب: «سنرى ما سيحدث، لكنني أعرف حقيقة أن رئيس الوزراء "آبي" على علاقة وثيقة مع القيادة في إيران.. لا أحد يُريد رؤية أمور فظيعة تحدث».
اقرأ المزيد من الأخبار
دونالد-ترامب (5)

ترامب: لا نسعى لتغيير نظام إيران.. واتفاق جديد معها

على الرغم من نشر الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا، قوات إضافية في منطقة الشرق الأوسط، في ظل استمرار تصاعد التوترات مع إيران خلال الفترة الماضية، مع تلويحات بالحرب، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي عقد في طوكيو اليوم الإثنين، مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أن واشنطن "لا تسعى إلى تغيير النظام في طهران، وإنما تهدف إلى زوال الأسلحة النووية"،? كاشفا أن البيت الأبيض "سيبرم اتفاقا" مع إيران، مشيرا إلى إمكانية إجراء محادثات مع طهران.
دونالد ترامب

ترامب يتخذ قرارًا لـ«مرة واحدة» من أجل السعودية والإمارات

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب قررت المضي قدما في مبيعات أسلحة للسعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن في إجراء يتجاوز الكونجرس لأن أي تأخير يمكن أن يزيد المخاطر على شركاء الولايات المتحدة في وقت يشهد اضطرابات سببتها إيران، بحسب "رويترز". وأضاف بومبيو في بيان، الجمعة،”تلك المبيعات ستدعم حلفاءنا وتعزز الاستقرار بالشرق الأوسط وتساعد هذه الدول في ردع إيران والدفاع عن نفسها في مواجهتها“، مؤكدا أن قرار تجاوز الكونجرس هو إجراء ”لمرة واحدة“.
وزير-الدفاع-الأمريكي-باتريك-شاناهان

البنتاجون: حشدنا قواتنا في الخليح لردع إيران فقط

قال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شانهان، إن هدف الولايات المتحدة من حشد قواتها في الخليج هو ردع إيران فقط وليس الحرب ضدها، متابعا "تركيزنا الأكبر في هذه المرحلة هو منع سوء التقدير الإيراني"، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأوضح الوزير في تصريحات مقتضبة عقب حضور جلسة استماع لإطلاع أعضاء الكونجرس الأمريكي على المعلومات الاستخباراتية التي دفعت البنتاجون لإرسال قوة عسكرية ضاربة إلى الخليج، أن واشنطن أحبطت هجمات كانت مخططة ضد الجنود الأميركيين في المنطقة، وذلك عبر عرض القوة العسكرية الأمريكية.
ترامب

ترامب يكشف حقيقة سعي أمريكا للتفاوض مع إيران

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن واشنطن "لم تسع لبدء حوار مع طهران". وأضاف، في تغريدة على "تويتر"، مساء الإثنين: "تم تداول أخبار مزيفة أن واشنطن تسعى لإجراء مفاوضات مع طهران، إلا أنها كاذبة". وأوضح ترامب أنه "يشعر بالحزن تجاه الشعب الإيراني"، الذي يعاني من تبعات تدهور اقتصاد البلاد. وحذر، أمس، إيران بتدميرها في حال "أرادت الحرب"، كما حذرها من "تهديد الولايات المتحدة مرة أخرى". وأعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، أن إيران رفعت اعتبارًا من، اليوم، معدل إنتاجها من اليورانيوم المخصب ذات النسبة 3.67%، لـ4 أضعاف.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org