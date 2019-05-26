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بهدف تصدير العقار المصري.. تبارك تطلق شركة «ترفيه»

مفهوم تصدير العقار المصري للخارج أصبح رائجًا في الفترة الأخيرة في ظل ركود ملحوظ في قطاع العقار المصري، وتسعى كل شركة لتعظيم عائداتها في السوق
تحرير:أحمد البرماوي ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٠ م
رئيس شركة تبارك للتطوير العقاري
رئيس شركة تبارك للتطوير العقاري
أعلنت شركة تبارك للتطوير العقاري عن إطلاق شركة ترفيه فى الخليج ومصر كأحدث الشركات التابعة لتبارك، وذلك إيماناً منها بأهمية التصدير العقاري ودوره في النهوض بالاقتصاد المصري، تستهدف ترفيه تقديم باقة متنوعة من أرقى الخدمات العقارية لعملاء تبارك في دول الخليج ومصر بهدف تعظيم العائد على عقاراتهم بالسوق المصري ومساعدتهم على إدارة استثماراتهم، وقال على الشرباني، رئيس مجلس إدارة تبارك للتطوير العقاري، إن إطلاق شركة ترفيه كان بناء على دراسة مسبقة ومعرفة تامة بالسوق العقاري.
وأكد الشرباني أنه اعتمادا على خبرات شركة تبارك التي تصل إلى أربعين عاماً تم إطلاق الشركة الجديدة، وأضاف: "إنّ هذه الخبرة الواسعة مكنتنا من معرفة احتياجات المستثمرين والعملاء، بما يقتضي وجود إدارة عقارية مؤهلة، بحيث لا تكون إدارة متخصصة في التأجير فقط، ولكن إدارة متميزة لكل الخدمات والمرافق". الخدمات
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