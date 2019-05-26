بهدف تصدير العقار المصري.. تبارك تطلق شركة «ترفيه»
مفهوم تصدير العقار المصري للخارج أصبح رائجًا في الفترة الأخيرة في ظل ركود ملحوظ في قطاع العقار المصري، وتسعى كل شركة لتعظيم عائداتها في السوق
تحرير:أحمد البرماوي
٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٠ م
رئيس شركة تبارك للتطوير العقاري
أعلنت شركة تبارك للتطوير العقاري عن إطلاق شركة ترفيه فى الخليج ومصر كأحدث الشركات التابعة لتبارك، وذلك إيماناً منها بأهمية التصدير العقاري ودوره في النهوض بالاقتصاد المصري، تستهدف ترفيه تقديم باقة متنوعة من أرقى الخدمات العقارية لعملاء تبارك في دول الخليج ومصر بهدف تعظيم العائد على عقاراتهم بالسوق المصري ومساعدتهم على إدارة استثماراتهم، وقال على الشرباني، رئيس مجلس إدارة تبارك للتطوير العقاري، إن إطلاق شركة ترفيه كان بناء على دراسة مسبقة ومعرفة تامة بالسوق العقاري.
وأكد الشرباني أنه اعتمادا على خبرات شركة تبارك التي تصل إلى أربعين عاماً تم إطلاق الشركة الجديدة، وأضاف: "إنّ هذه الخبرة الواسعة مكنتنا من معرفة احتياجات المستثمرين والعملاء، بما يقتضي وجود إدارة عقارية مؤهلة، بحيث لا تكون إدارة متخصصة في التأجير فقط، ولكن إدارة متميزة لكل الخدمات والمرافق".
الخدمات
وأكد الشرباني أنه اعتمادا على خبرات شركة تبارك التي تصل إلى أربعين عاماً تم إطلاق الشركة الجديدة، وأضاف: "إنّ هذه الخبرة الواسعة مكنتنا من معرفة احتياجات المستثمرين والعملاء، بما يقتضي وجود إدارة عقارية مؤهلة، بحيث لا تكون إدارة متخصصة في التأجير فقط، ولكن إدارة متميزة لكل الخدمات والمرافق".
الخدمات العقارية جزء لا يتجزأ من باقة المزايا المقدمة في أي سوق عقاري متطور، بهدف منح العملاء تجربة عقارية متكاملة، وهو ما نعمل على تقديمه لعملائنا من خلال شركة ترفيه، وفقا للشرباني، مشيرًا إلى أنه لمزيد من التيسير على عملاء شركته سيتم إطلاق تطبيق على الهواتف المحمولة قريباً للشركة الجديدة، بحيث يتضمن كل الخدمات مع زيادة قدرة العميل على التواصل والتفاعل معنا بمنتهى السهولة والسرعة.
وبالفعل بدأت تبارك بإطلاق شركة ترفيه بفروع الشركة بدول الخليج، حيث نظمت حفل إفطار رمضانيا دعت إليه لفيفا من المستثمرين وعملاءها، حيث أوضح على الشرباني أهمية الاستثمار فى السوق العقاري المصري وأحدث التطورات الاقتصادية التي يشهدها هذا السوق الإقليمي الهام، كما أشار للمزايا الجغرافية والأمنية واللوجستية التي تميز هذا السوق، مؤكداً أن العقارات هي الملاذ و"الابن البار" للاقتصاد المصري، حيث تشير أحدث الإحصائيات خلال الربع الثاني من 2019 إلى أن القطاع العقاري احتل المرتبة الثالثة من حيث حجم التداولات السوقية التى وصلت إلى 122.8 مليار جنيه.
ونوه الشربانى بأن الهدف الرئيسي من إطلاق شركة ترفيه هو تقديم أعلى مستوى من الخدمات العقارية وغير العقارية لعملائنا في الخليج ومصر، من خلال مساعدتهم على إدارة استثماراتهم العقارية التي قاموا بشرائها في مشروعات تبارك بالسوق المصري، وتحقيق أعلى عائد استثماري على تلك العقارات. ويمكن للعميل الحصول على تلك الباقة من الخدمات سواء كان في مصر أو خارجها أياً كان موقعه على مدى العام.
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وتقدم شركة ترفيه 3 فئات من الخدمات لعملاء تبارك في السوق المصري، هي خدمات التأجير وإعادة البيع وخدمة العملاء. ومن خلال خدمات التأجير تقوم الشركة بتأجير الوحدة العقارية لصالح العميل الخليجي على مدى العام عن طريق تأجير الوحدة بأعلى قيم إيجارية في المنطقة وإعداد المنزل للمستأجر الجديد والقيام بدور المستشار العقاري نيابة عن المالك وإنهاء العقود والإجراءات القانونية الخاصة بالتأجير بعد الاتفاق.
وإذا كان العميل في حاجة لإعادة بيع الوحدة والحصول على أفضل سعر ممكن، تقوم ترفيه ببحوث سوقية دقيقة لتحديد أفضل سعر ممكن لإعادة البيع، والبحث عن المشتري المناسب وإنهاء كل إجراءات البيع نيابة عن المالك بعد الاتفاق مع المشتري. وفي إطار خدمات إعادة البيع أيضاً يمكن استبدال الوحدة الحالية بوحدة أخرى في مشروعات تبارك المتعددة بالسوق المصري مع تقديم أفضل الاستشارات العقارية، أما خدمة العملاء فتلعب ترفيه من خلالها دور الوسيط بين العميل ومندوبي خدمة العملاء بالشركة في مصر، كما تقوم الشركة بإعداد وتجهيز وحدته تجهيزاً كاملاً قبل الوجود لاستقبال العميل من المطار.