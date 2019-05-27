سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

السيسي يبحث ترويج الفرص المتاحة للاستثمار في مصر

تحرير:أميرة إبراهيم ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:١٥ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي ومصطفى مدبولي رئيس الوزراء
الرئيس عبد الفتاح السيسي ومصطفى مدبولي رئيس الوزراء
حول تحسين مناخ الاستثمار وإزالة المعوقات أمام المستثمرين اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه خلال الاجتماع باستمرار الحكومة في اتخاذ الإجراءات والخطوات لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال في جميع أنحاء الجمهورية، وتسهيل وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين في مختلف القطاعات وإزالة أي معوقات في هذا الإطار، الأمر الذي من شأنه تعزيز
اقرأ المزيد
السيسى-والدكتورة-نيفين-جامع-رئيس-جهاز-تنمية-المشروعات-المتوسطة-والصغيرة-ومتناهية-الصغر

السيسي يراجع نشاط جهاز تنمية المشروعات

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
زينة-رمضان (1)

حكم إخراج زكاة الفطر مالا.. الأزهر والإفتاء يجيبان

أكدت دار الإفتاء أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر مالًا، وهذا ما نراه أَوفَقَ لمقاصد الشرع وأَرفَقَ بمصالح الخلق؛ فهو الأقرب نفعًا للفقير، وبه يتحقق إغناؤه عن السؤال يوم العيد. وتابعت: المال أوفق في إتمام مقصد الشرع في سدِّ حاجة الفقراء، وإخراج هذه الزكاة في أوَّل الشهر أو نصفه أو آخره؛ كل ذلك جائزٌ لا حرج فيه. ومن جهته قال الدكتور على جمعة، مفتى الديار السابق: وجب على المال الذي وُجِد في صناديق زكاة الفطر يجب إخراجه لمستحقي زكاة الفطر مالًا كما هو، ولا يُشتَرَى لهم به شيء؛ لحاجة الفقراء له هكذا، ولتعلقه بنية المزكي في الأداء.
بسمة-وهبة

قرار جديد من الأعلى للإعلام ضد «شيخ الحارة»

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، اليوم الإثنين، القرار رقم 34 لسنة 2019، بمنع بث برنامج شيخ الحارة، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، في أي وسيلة إعلامية أو إلكترونية أو رقمية، لخروجه عن القيم والأخلاق والخوض في الأعراض، وذلك بعد أن أذاعت قناة "القاهرة والناس"، حلقة جديدة من البرنامج -رغم إصدار المجلس الأعلى، أمس الأحد، قرارا بمنع بث البرنامج لمدة شهر- إذ استضافت "وهبة" خلال حلقة الأحد الدكتور مصطفى الفقي الكاتب والمفكر السياسي مدير مكتبة الإسكندرية.
حوار-مكرم-محمد-احمد-رئيس-المجلس-الاعلى-لتنظيم-الاعلام-صورة-أرشيفية (4)

«الأعلى للإعلام» ينذر «القاهرة والناس» بسحب الترخيص

وجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنذارا رسميا إلى قناة "القاهرة والناس" بسحب الترخيص إذا لم تلتزم بالقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى بوقف بث برنامج "شيخ الحارة"، على شاشتها وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ومواقعها الإلكترونية الرسمية لمدة شهر، حسبما نص قرار المجلس الصادر عنه أمس "الأحد". وجاء هذا القرار، خلال اجتماع هيئة المكتب، الذي عقد اليوم الإثنين، بمقر المجلس برئاسة مكرم محمد أحمد، لمناقشة عدة ملفات من بينها مخالفات برنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على فضائية "القاهرة والناس".
اقرأ المزيد من الأخبار
مصطفى-مدبولى

الموافقة على شروط ومصروفات مدارس النيل

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم، وأشار المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أنه تمت الموافقة خلال الاجتماع على توصيات الدراسة الاقتصادية الخاصة بوحدة شهادة النيل الدولية، إذ سيتم تسويق البرامج التدريبية المتاحة لدى وحدة شهادة النيل الدولية، والتي ستعدها مستقبلا، على أن تمنح الوحدة المتدرب شهادة معتمدة منها لحضور التدريب على أن يحدد المقابل المالي، وفقا لطبيعة المادة التدريبية وعدد المتدربين واعتمادها من مجلس أمناء وحدة شهادة النيل الدولية.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء-وزير-الاسكان

رئيس الوزراء يتابع تنفيذ خطة إنشاء المباني المدرسية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعا، لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة إنشاء المباني المدرسية، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، واللواء يسري سالم رئيس هيئة الأبنية التعليمية، الذي أشار إلى أن إجمالي عدد المباني المدرسية يبلغ 28 ألفا و301 مبنى، تنقسم إلى 26 ألفا و93 مبنى حكومي، و2208 مبنى يتبع القطاع الخاص، وتحتوي هذه المباني على 469 ألفا و653 فصلا، تنقسم إلى 414 ألفا و137 فصلا حكوميا، و55 ألفا و516 فصلا يتبع القطاع الخاص.
قمح (2)

مدبولي يصدر قرارا بشأن مستحقات مزارعي القمح

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، بسرعة صرف مستحقات المزارعين فور توريدهم محصول القمح، وتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة على مدار الموسم، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، لمتابعة موقف توريدات القمح المحلي، وتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لشراء القمح المنتج محليا أو الذي يتم استيراده، بحضور الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والذي أكد على توفير جميع المبالغ المالية اللازمة لمستحقات المزارعين فور توريدهم محصول القمح.
اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى بخصوص المخلفات الصلبة

السيسي يبحث منظومة المخلفات الصلبة

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعاً ضم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والسيد محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسيد عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والسيد محمد مرسي، مدير عام الهيئة العربية للتصنيع.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org