السيسي يراجع نشاط جهاز تنمية المشروعات

تحرير:أميرة إبراهيم ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٥١ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

أوضح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن جامع استعرضت تقريراً متكاملاً بشأن نشاط جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما في ذلك عدد من المشروعات والبرامج الجاري تنفيذها من قبل الجهاز. اقرأ أيضا| السيسي يبحث ترويج الفرص المتاحة للاستثمار في مصر حيث وجه الرئيس