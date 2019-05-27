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السيسي يراجع نشاط جهاز تنمية المشروعات

تحرير:أميرة إبراهيم ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٥١ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
أوضح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن جامع استعرضت تقريراً متكاملاً بشأن نشاط جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما في ذلك عدد من المشروعات والبرامج الجاري تنفيذها من قبل الجهاز. اقرأ أيضا| السيسي يبحث ترويج الفرص المتاحة للاستثمار في مصر حيث وجه الرئيس
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السيسى-مع-رئيس-الوزراء-مصطفى-مدبولى

السيسي يبحث ترويج الفرص المتاحة للاستثمار في مصر

حول تحسين مناخ الاستثمار وإزالة المعوقات أمام المستثمرين اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
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حكم إخراج زكاة الفطر مالا.. الأزهر والإفتاء يجيبان

أكدت دار الإفتاء أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر مالًا، وهذا ما نراه أَوفَقَ لمقاصد الشرع وأَرفَقَ بمصالح الخلق؛ فهو الأقرب نفعًا للفقير، وبه يتحقق إغناؤه عن السؤال يوم العيد. وتابعت: المال أوفق في إتمام مقصد الشرع في سدِّ حاجة الفقراء، وإخراج هذه الزكاة في أوَّل الشهر أو نصفه أو آخره؛ كل ذلك جائزٌ لا حرج فيه. ومن جهته قال الدكتور على جمعة، مفتى الديار السابق: وجب على المال الذي وُجِد في صناديق زكاة الفطر يجب إخراجه لمستحقي زكاة الفطر مالًا كما هو، ولا يُشتَرَى لهم به شيء؛ لحاجة الفقراء له هكذا، ولتعلقه بنية المزكي في الأداء.
بسمة-وهبة

قرار جديد من الأعلى للإعلام ضد «شيخ الحارة»

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، اليوم الإثنين، القرار رقم 34 لسنة 2019، بمنع بث برنامج شيخ الحارة، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، في أي وسيلة إعلامية أو إلكترونية أو رقمية، لخروجه عن القيم والأخلاق والخوض في الأعراض، وذلك بعد أن أذاعت قناة "القاهرة والناس"، حلقة جديدة من البرنامج -رغم إصدار المجلس الأعلى، أمس الأحد، قرارا بمنع بث البرنامج لمدة شهر- إذ استضافت "وهبة" خلال حلقة الأحد الدكتور مصطفى الفقي الكاتب والمفكر السياسي مدير مكتبة الإسكندرية.
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«الأعلى للإعلام» ينذر «القاهرة والناس» بسحب الترخيص

وجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنذارا رسميا إلى قناة "القاهرة والناس" بسحب الترخيص إذا لم تلتزم بالقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى بوقف بث برنامج "شيخ الحارة"، على شاشتها وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ومواقعها الإلكترونية الرسمية لمدة شهر، حسبما نص قرار المجلس الصادر عنه أمس "الأحد". وجاء هذا القرار، خلال اجتماع هيئة المكتب، الذي عقد اليوم الإثنين، بمقر المجلس برئاسة مكرم محمد أحمد، لمناقشة عدة ملفات من بينها مخالفات برنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على فضائية "القاهرة والناس".
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اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى بخصوص المخلفات الصلبة

السيسي يبحث منظومة المخلفات الصلبة

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعاً ضم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والسيد محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسيد عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والسيد محمد مرسي، مدير عام الهيئة العربية للتصنيع.
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السيسي يوجه بتنمية الموارد وتحسين جودة المياه

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة جهود ترشيد المياه، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، والتنفيذ الكامل للخطة القومية للمياه في مصر والتي تستند إلى تحسين نوعية المياه وجودتها، والترشيد، وتنمية الموارد المائية، وتهيئة البيئة المناسبة وتطوير نظم تبادل المعلومات ورفع الوعي المائي، مشددا على التنسيق المتكامل في الأداء والعمل بين كافة الجهات المعنية في الدولة لإنجاح هذه الاستراتيجية، جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري.
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مصطفى مدبولي: تنمية سيناء أصبحت حقيقة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد: "عملنا على ربط سيناء بالوطن الأم من خلال مجموعة من المشروعات، كما نعمل على إنشاء عدد من المدن الجديدة بالمنطقة وذلك بالتوازي مع مشروعات التنمية بمدن القناة، وميناء شرق بورسعيد يعد من أحد أهم مشروعات التنمية بأرصفة تتجاوز 5 كيلو مترات، وتم تنفيذ حجم هائل من المشروعات تدر مئات الملايين من الدولارات، كما تم إنشاء مجمعات صناعية عملاقية في وسط سيناء، وتنمية سيناء لم يعد حلما بل أصبح حقيقة واقعة".
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مجلس النواب يوافق على إعلان الطوارئ: إجراء ضروري

اجتمعت اللجنة العامة بمجلس النواب، اليوم السبت، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، وبحضور سليمان وهدان وكيل المجلس وباقي أعضاء اللجنة العامة، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، والمستشار أحمد سعد الدين الأمين العام للمجلس، وذلك للنظر فيما أحاله المجلس، إلى اللجنة العامة وهو: (أولا) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 208 لسنة 2019، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة صباح يوم 25 أبريل الماضي، لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، و(ثانيا) بيان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن القرار.
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