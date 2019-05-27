رياضة

اتحاد الكرة يصدر بيانا حول أزمة جدول الدورى الممتاز

يسعى مسئولو الاتحاد المصرى لكرة القدم إلى إيجاد حلول سريعة بسبب الأزمة الأخيرة المثارة حول جدول مسابقة الدورى الممتاز، بعد البيانات التى أصدرها قطبا الكرة المصرية
٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٥١ م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
أصدر الاتحاد المصرى لكرة القدم بيانًا حول الأزمة المثارة حاليا على جدول مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث أكد الاتحاد برئاسة هاني أبو ريدة في البيان على إعطاء المنتخب الوطني الأولوية قبل أيام من انطلاق بطولة الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر الشهر المقبل، بما لا يتعارض مع مصالح الأندية المصرية، وذلك انطلاقا من الجانب الوطني الذي يحكم الجميع، كما أن اللوائح الدولية تعطي الحق للمنتخبات الوطنية في تجميع لاعبيهم قبل البطولة بأسبوعين طبقا للقواعد الدولية المنظمة للعبة.
وأضاف البيان: يؤكد اتحاد الكرة أن الظرف الذي تعيشه مسابقة الدوري الممتاز حاليا ليس وليد لحظة، وإنما أمر معلوم للجميع قبل انطلاق المسابقة، وهو ما عبر عنه السيد رئيس لجنة المسابقات خلال اجتماع رؤساء الأندية المشاركة في الدوري وفي مقدمتهم المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك والمهندس خالد مرتجى عضو مجلس
اقرأ المزيد
ناصف-ساويرس‎

ساويرس يحصل على 3 مليار ات جنيه بعد صعود أستون فيلا

حسم فريق أستون فيلا الذي يستحوذ رجل الأعمال المصري الملياردير ناصف ساويرس، على 55% من النادي، تأهله إلى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب فوزه على ديربي كاونتي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على ملعب ويمبلي، في نهائي بلاي أوفس، لينجح في الفوز بأغلى مباراة فى تاريخ كرة القدم، حيث سيحصل رفقاء أحمد المحمدي، على جوائز مالية تراكمية تتراوح بين 170 مليون إسترلينى، ويزيد الرقم إلى 300 مليون جنيه إسترليني إذا نجح في البقاء موسمين في البريميرليج.
فرج-عامر (2)

سموحة يعلن موقفه من استكمال الدوري بدون الدوليين

أكد المهندس فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة قبوله استكمال مسابقة الدوري المصري بدون الدوليين لإنهاء البطولة قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية، جاء ذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "سموحة يؤيد استكمال الدوري العام بدون الدوليين لإنهائه قبل بطولة الأمم الإفريقية علما بأن سموحة يضم محمد أبو جبل وأحمد فتوح". وكان أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، كشف عن القرارات التي اتخذها المجلس بعد الاجتماع الذي انعقد، اليوم الإثنين، بمقر الجبلاية، وذلك عقب الأزمة التي وقعت خلال الأيام الماضية.
سيد-عبدالحفيظ

أول تعليق من الأهلي على مقترح الجبلاية بشأن الدوري

كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موقف النادي من خوض مباريات مسابقة الدوري الممتاز، بدون اللاعبين الدوليين بناء على الاقتراح الذي خرج من اتحاد كرة القدم لاستكمال المسابقة المحلية قبل بداية بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجاري، بعد الاجتماع الذي انعقد، اليوم الإثنين، بمقر الجبلاية، وذلك عقب الأزمة التي وقعت خلال الأيام الماضية، بسبب عدم موافقة الأندية على خوض مباريات الأسبوع الأخير في جدول مسابقة الدوري الممتاز.
اقرأ المزيد من الأخبار
مؤتمر-احمد-مجاهد-اتحاد-الكرة-تصوير-سامح-ابو-حسن (4)

تعرف على قرارت اتحاد الكرة لحل أزمة الدوري

كشف أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن القرارات التي اتخذها المجلس بعد الاجتماع الذي انعقد، اليوم الإثنين، بمقر الجبلاية، وذلك عقب الأزمة التي وقعت خلال الأيام الماضية، بسبب عدم موافقة الأندية على خوض مباريات الأسبوع الأخير في جدول مسابقة الدوري الممتاز، ومطالبتهم بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية، وخرج مجلس إدارة النادي الأهلي بعدد من القرارات بعد اجتماعه الطارئ، أول من أمس السبت، حول المباريات المتبقية للفريق الأول، وباقي المباريات الخاصة بالأندية الأخرى.
الجمعية-العمومية-لاتحاد-الكرة-المصرى (2)

الجبلاية توجه الدعوة للأهلي والزمالك لحل أزمة الدوري

وجه مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، الدعوة لمسؤولي الأهلي والزمالك لحضور اجتماع الجبلاية والمنتخب مع الأندية لبحث أزمة جدول الدوري، بعد اعتراض أكثر من نادٍ عليه، وقرر أبو ريدة رئيس الاتحاد تشكيل لجنة برئاسة أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد، وعضوية أحمد مجاهد، وسيف زاهر، وعصام عبد الفتاح، أعضاء مجلس الإدارة، وإيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني الأول. وكشف أحمد شوبير، أنه تم التواصل مع الأندية أصحاب الأزمة والمتضررين من جدول الدوري وسيحضرون الاجتماع للوصول إلى أفضل الحلول لاستكمال المسابقة.
محمود-الخطيب العامرى-فاروق

رئيس الزمالك للخطيب: «أتحداك أن تطلب حكام أجانب»

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه يتحدى أن يطلب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، حكامًا أجانب، لإدارة مباريات الفريق الأحمر القادمة في بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي. وتابع رئيس القلعة البيضاء، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة السبت، من برنامج «الرياضة اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، موجهًا حديثه للخطيب: «أتحداك أن تطلب حكام أجانب، إذا كنت متأكد من أنك تحصل بطولات حلال، وسأقوم بتقديم التحية لك، إذا طلبت حكام أجانب وفزت في النهاية».
حسام-حسن-1

اتحاد الكرة يدرس تغليظ عقوبة حسام حسن

يدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة المصرى برئاسة هاني أبو ريدة، تغليظ العقوبات الموقعة على حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة، بعدما تم تغريمه 20 ألف جنيه فقط من جانب لجنة المسابقات، لما بدر منه فى مباراة فريقه أمام الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى السبت الماضى ضمن منافسات الجولة الـ32 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم. وطالب أكثر من عضو بمجلس إدارة اتحاد الكرة، بتغليظ عقوبة حسام حسن بعدما بدر منه في لقاء الأهلي وظهر عبر التلفزيون مؤكدين أن الغرامة غير كافية أو مناسبة لما حدث من حسام حسن، وتردد أن هناك نية لإحالة المدرب للجنة الانضباط.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org